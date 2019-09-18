难分彼此的大阪江湖：中国武术和日本空手道

在日本大阪，民间武术的江湖淡化了胜负之争。

中国人在这里学习日本传统的空手道，日本人也学习太极等中国武术。武术成为新移民融入社区以及不同民族之间交流的手段。没有了刀光剑影的江湖，让人在陌生中感觉到温存。国家界限的模糊，让不同文化背景的大阪人走向融合。

BBC记者在大阪采访教授不同武术的教练、学习太极的日本人以及学习空手道的中国人，看看他们眼中的武林和江湖。

记者：江川 摄像：林文城