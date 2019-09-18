图片版权 EPA Image caption 1997年，江泽民与叶利钦同意，在中俄两国元首互访之外，建立中俄总理定期会晤机制。

中国总理访问俄罗斯的同时，中国军队参加了俄罗斯举行的军事演习。中、俄关系，在中、美对垒的衬托下，显得更加密切和友好。

9月17日，中国总理李克强在访问俄罗斯时，与俄罗斯总理梅德韦杰夫会谈后召开记者会，表示两国支持多边主义和自由贸易；双方在能源等传统领域合作取得新突破，而且在跨境电商、科技创新等新兴领域也有新的合作。

同一天，中国军队参加了俄罗斯举行的“中部-2019”军事演习。

两国在多个层面的合作，都希望向外界显示近年来建立的俄中新时代“全面战略协作伙伴关系”的确与众不同。

然而，回顾历史，中国与俄罗斯的关系并非总是如此和谐友善，双方甚至爆发过武装冲突。在两国关系70年中，从大哥小弟到反目成仇，重修旧好，如今再次成为朋友，也反衬了中国前领导人毛泽东的那句话：“世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。”

习近平和普京

图片版权 Xinhua Image caption 习近平任上与俄罗斯总统普京的会面次数增加到近30次

李克强与梅德韦杰夫的本次会晤，是中俄第二十四次总理定期会晤。

这一始自1997年时任中国国家领导人江泽民与俄罗斯总统叶利钦的会晤机制，至今已经延续了22年。

在总理定期会晤之外，中俄元首互访也形成了模式。

习近平2013年出任中国最高领导人以后已经八次访问俄罗斯。2019年6月，习近平在莫斯科与俄罗斯总统普京一起参加了庆祝两国建交70周年的活动，签署全面战略协作伙伴关系协议，并在圣彼得堡出席第23届国际经济论坛。算上这次见面，习近平与俄罗斯总统普京任上会面次数近30次。他称普京是“最好的知心朋友”。

中国与俄罗斯的关系，在习近平和普京任期内越来越紧密。习近平与普京签署的《加强全球战略稳定联合声明》警告“当前国际安全环境面临严峻挑战”、“个别国家出于自身地缘政治甚至商业利益考虑，按照自身需要破坏现行军控和防止大规模杀伤性武器扩散体系的行为十分危险”，对美国在伊朗核问题上的单边行动不点名地提出批评。

中国与美国的“贸易战”有更加扩大化的形势下，俄罗斯对中国的友谊显得更加“难能可贵”。

毛泽东与斯大林

图片版权 Xinhua Image caption 中国曾称苏联为老大哥，但不久关系交恶，反目成仇

1949年10月1日，毛泽东在北京天安门广场宣布“中华人民共和国成立了”的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。

然而，中国与苏联1950年2月14日签订的第一份《中苏友好同盟互助条约》却是毛泽东在苏联逗留了近两个月才签署的。1949年12月6日毛泽东从北京启程，10天后抵达莫斯科访问，为苏联领导人斯大林祝寿，也为了签署这份条约。

1957年11月，在赫鲁晓夫主政期， 毛泽东第二次访问苏联时曾向留学苏联的中国学生承认：“这次来苏我感觉很好。上次我来苏时，心中是不舒服的。但现在苏联同志工作大大变了，对外国也更谦虚了，并且爱和同志们商量问题了。”

图片版权 Xinhua Image caption 1959年10月1日，中国领导人毛泽东、刘少奇与苏联领导人赫鲁晓夫、等在天安门检阅台上。

毛泽东与斯大林的交往经历，除了反映出当年两国实力悬殊之外，也为之后十多年苏联“老大哥”向中国全方面提供技术和人才援助埋下了伏笔。

中国最高领导层毛泽东、周恩来、刘少奇等都表示过要向苏联学习，“苏联共产党就是我们最好的先生”是毛泽东在1949年6月就认定的道理。

1950年至1963年，常常被外界称为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系例的协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供援助。中国出兵卷入1950年代初的朝鲜战争，直接与美国主导的联合国部队对抗，也造成了之后中国在国际上向苏联一边倒的政策。

Image caption 从沙皇到苏联领导人，俄罗斯套娃。

经济方面，中国政府针对经济发展的的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。

然而好景不长，1963年苏共与中共在莫斯科谈判，首次正式承认双方存在分歧, 日趋紧张的关系至1969年导致了两国边界冲突，兵戎相见。

中苏交恶

1969年6月3月，中、苏两国军队在界河乌苏里江珍宝岛爆发冲突，双方死伤多人。同年8月，在新疆铁列克提，双方再次发生武装冲突，中国方面死伤严重。

为避免冲突升级，1969年9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。这也是中苏关系恶化后两国最后一次和唯一一次总理级别的会晤。两国最高层之间的往来直到20年后的1989年才重新恢复。

图片版权 other Image caption 中国、苏联关系恶化之后，中国发出“独立自主、自立更生”的口号。

根据后来解密的美国档案，当时苏联和中国之间关系恶化程度令外界担心有爆发第三次世界大战的危险。

1969-1979年之间，中苏处于关系冰冻期。毛泽东发动文化大革命政局动荡，国际间苏联与西方阵营冷战正酣，两国除了因为意识形态相同联手支持越南内战中的北越共产党之外，再无更多交集。

与此同时，中国与美国之间的关系却在紧锣密鼓的恢复当中。1972年，美国总统尼克松访华，双方签署了《上海公报》，为1979年元旦中美正式建立外交关系做了很好的铺垫。

同年，1979年4月，中国外交部照会苏联驻华大使馆：毛泽东当年与斯大林签署的《中苏友好同盟互助条约》30年期满之后不再延长。这一中苏条约的完结，也标志着中国在其后40年为经济改革开放与西方紧密互动的开始。

关系正常化

1980年代的苏联，因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国与美国为首的西方国家一起加入了抵制的阵营。

1980年代中期，经济陷入困境的苏联谋求改革，戈尔巴乔夫开始推行开放政策，中苏关系也开始解冻。1989年5月，戈尔巴乔夫访问中国，成为自1959年苏联部长会议主席赫鲁晓夫之后第一位访问中国的苏联最高领导人。

1991年12月26日苏联解体后的第二天，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。

从此之后，两国最高层之间的你来我往越来越频繁，遗留已久的边境划界问题也在1999年全部解决。

2001年，普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。

“最好知心朋友”

图片版权 Xinhua Image caption 中俄贸易2018年超过1000亿美元

中国内外的观察人士，在注意到普京和习近平去年6月放下正式外交场合的严肃身段，在天津一起吃包子煎饼“谈笑风生”的同时，更加关注的是中俄在国际战略层面的紧密合作。

美国国家情报总监丹尼寇茨对中俄关系的最新评估是：自1950年代中期以来，如今的中俄关系比任何时间都更加像盟友。

2017年7月，中俄两国海军在波罗的海首次举行联合军事演习；2018年9月，中国又首次参加了俄罗斯代号“东方2018”（Vostok-18）年度军事演习。这些都让外界高度关注。

分析人士认为，习近平提倡的“民族复兴”与普京重振俄罗斯世界大国地位的梦想颇有异曲同工之处。中俄共同的大国情结让这两个国家在对美关系上诉求相近。北京和莫斯科原本都想既与美国改善关系，又不必过分屈服于美国。

从过去70年中俄历史来看，美国一直都是最为重要的砝码。而对美关系，也是这两个国家外交政策的重中之重。换言之，每一次美国遏制政策放松，中美或俄美关系转好，中俄关系就会有所松懈。

如今，在美国对中国竖起关税壁垒之际，既然中俄各自的经济和军事实力都不能与美国抗衡，除了通过战略合作共同应对也没有更好的选择。

可以预见的是，美国如果继续加大对中国压力，中俄之间的关系还会继续加深。

下一次，还能找到比“最好知心朋友”更好的比喻吗？