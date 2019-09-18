美国企业欲收购英国防务公司引发国家安全担忧

图片版权 Cobham Image caption 科巴姆公司以创新技术为公司提供飞机空中加油而闻名。

英国政府以国家安全为由，将干预一家美国私募基金收购英国国防和航空航天公司科巴姆。国之利器不可示于人？

英国虽然国土面积不大，但有着很多中小企业因其高科技研发威震全球业界内行。在航空国防领域就有这么一家，名叫科巴姆公司。

迈克尔·科巴姆爵士是上世纪英国乃至世界航空科技业的先驱，他名震欧美业界，并且名留青史。他的儿子子承父业。

1934年科巴姆公司成立，成为著名制造公司，目前在伦敦交易所上市。总部位于多塞特的科巴姆拥有一万名员工，以创新技术为公司提供飞机空中加油而闻名。该公司还为军用车辆生产电子战和通讯系统。

美国的一家私募基金公司安宏资本（Advent International）看中了目前陷入财务困难的科巴姆公司，2019年7月份提出以40亿英镑收购科巴姆的要约，而科巴姆的股东们于8月就批准了该交易。

但英国政府考虑此交易事关重大国家安全利益，9月份出手干预下令调查。为何英国政府要干预两家公司之间通过市场交易的收购行为呢？

英国政府怎么说？

英国商务大臣安德里亚·莱德索姆（Andrea Leadsom）表示：在仔细考虑了收购科巴姆的提议后，以国家安全为由发出了干预通知。

英国政府表示，希望在维护公共利益的同时，支持私营部门的创新发展。

英国市场竞争和管理局 （CMA） 将就这项交易对国家安全的影响进行审查。如果英国市场竞争和管理局发现有足够的顾虑，政府有权否决该交易，必须在10月29日前报告其决定。

安宏资本发言人表示，该公司将致力于成为科巴姆负责任管理者，鼓励其未来的增长和成功。该公司将继续与英国政府进行建设性和合作，参与有关部分审查。

为何这笔交易有争议？

科巴姆的创始家族对该公司的未来及其与英国防务的关系表示担忧。

在2016年和2017年发布一系列利润警告、要求该公司向股东筹集资金后，这家国防技术公司经历了一段艰难的时期。

科巴姆与英国军方有着广泛的合同，包括飞空中加油技术、电子战系统，以及训练军事人员在导弹驱逐舰和战斗机中使用软件平台等等。

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76岁的纳丁·科巴姆夫人是迈克尔·科巴姆爵士的遗孀，她最近对英国媒体谈到了她对这笔收购交易的担忧。

她周日（15日）向《每日邮报》表示，科巴姆理应受到政府的保护。

科巴姆夫人将安宏资本的行为比做一只猛兽，终于发现扑食的机会。她说，现实是，安宏资本收购成功后将科巴姆肢解，并将其部分出售给出价最高的竞购者。

她表示，以后被卖掉的很可能包括公司空中加油的部分，这将是令人震惊的后果。

她还表示，她不会相信安宏资本的保证，即该公司未来将维持科巴姆的英国和美国总部的运作，并进一步投资于该公司的研发工作。

分析：这笔交易最终会被批准吗？

BBC商务记者多米尼克·奥康奈尔

英国历届政府都对外资拥有英国重要基础设施的所有权采取宽松友好的态度。

英国的电力和供水、港口和机场现在均归海外投资者所有。这种宽松的态度甚至延伸到了国防领域，特别是当外国所有者来自于英国的盟国时候。

美国国防承包商波音公司向英国武装部队提供各种装备，包括契努克直升机，而英国皇家空军最先进的F-35闪电隐形战机则由另一家美国承包商洛克希德·马丁公司制造。

这就是为什么英国商务大臣的干预让许多人大吃一惊。尽管科巴姆家族尽了最大努力来反对，但英国公众舆论对美国公司收购科巴姆并没有多少争议。来自美国的买家收购英国国防装备供应商可能被认为不会引起很多国家安全问题。

但伦敦金融城的消息人士指出，保持沉默不应该被误解为政府没有采取行动。英国商务大臣莱德索姆女士不可能在竞购仍然进行中出面干预，因为英国政府最不愿干预影响商业进程。但一旦科巴姆股东批准了交易后，商务大臣就名正言顺可以这样做了。

与此同时，英国国防事务专家说，科巴姆的特有专长，空中加油技术，很可能被视为事关国家安全的问题。如果没有长时间在空中持续飞行的能力，就不可能打一场现代战争。

在上世纪80年代福克兰群岛战争期间，英国皇家空军不得不在短时间内寻找攻击斯坦利港（福岛首府）机场的办法，科巴姆的工程师们就让这一计划成为可能。

科巴姆公司在空中加油技术领域无可争议的名列前茅，这可谓为英国工业赢得国际国防合同烹饪大餐菜单上的一道主菜。

大多数人认为，安宏资本的收购交易最终会被批准，但英国市场竞争和管理局的调查将导致具有法律约束力的承诺，将科巴姆的研发能力保持在英国。

英国政府经常干预商业交易吗？

自2002年以来，英国政府被认为对公司收购问题进行了16次干预，其中9次是出于国家安全考虑。

图片版权 Inmarsat Image caption 英国政府仍在调查私募基金27亿英镑收购国际海事卫星组织（Inmarsat）交易。

2019年7月，英国政府决定干预另一项国防和航空航天行业交易，当时是一个私募基金财团以27亿英镑收购总部在伦敦的卫星通信运营商国际海事卫星组织（Inmarsat）。目前调查仍在进行中。

此前，2018年11月英国出台了新法律，使得政府更容易阻止收购交易，以防技术被外国公司拥有。

国际海事卫星组织（International Maritime Satellite Organization）这是一家上市公司，主要经营海事卫星，在全球范围内特别是海洋、高山等常规公用通信网络难以覆盖的地方提供通信和定位服务。英文简称Inmarsat。

国际海事卫星组织的宗旨是为改进海上通信而提供所必需的信息通道，从而有助于改进海上紧急通信、海上公众通信，并提高船舶效率和无线电定位能力。