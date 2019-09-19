赴美生子收紧？美国月子中心中国经营者认罪

图片版权 Getty Images Image caption 李冬媛的公司会就如何通过移民审查向客户提供辅导。

一名中国籍女性近日向加利福尼亚中区联邦地方法院认罪，认罪原因是她在中国国籍持有者中经营“生育旅游”月子中心生意触犯美国法律。

根据美国司法部网站信息，这名女性名叫李冬媛，她对法院承认，自己所在公司曾帮助有钱的中国人赴美生子，从而使他们的孩子自动成为美国公民。

李冬媛经过电汇得到的收入超过300万美元。她称其公司会为客户提供特殊辅导，向他们介绍避开美国移民管控检查及隐瞒自己怀孕的方法。

李东媛在加利福尼亚居住。今年12月法院将对其进行量刑听证会，届时她将面临最高15年监禁。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年3月，美国加州警方曾调查一家位于居民区的生育旅游机构。

“赴美生子”生意

李冬媛承认，其公司“优孕美国月子度假会所”（You Win USA Vacation Services）在2013-2015年间为多位中国籍客户来美国生子提供辅导与帮助。她的客户包括一些中国政府官员，收费4万至8万美元不等。

这些开销可以为客户们换取美国公民权带来的诸多福利。

优孕在其官网宣称，拥有超过500名客户，并表示美国国籍是“最有吸引力的国籍”，成为美国人保证会成为美国政府的“就业优先考虑对象”。

李冬媛表示，其公司会让客户离开中国后首先抵达夏威夷，因为公司认为夏威夷的美国海关检查会更容易通过，之后客户们会从夏威夷飞到洛杉矶，入住公司安排好的公寓。

她还承认，公司会为客户提供辅导，告诉他们如何通过美国使领馆在中国的面试，比如谎称他们去美国只会停留两周，但事实却是客户们会为生子停留长达三个月之久。

李冬媛面临哪些指控？

李冬媛承认两项罪名，分别为串谋移民欺诈及签证欺诈。

作为她与联邦当局达成的认罪协议的一部分，李冬媛同意其价值85万美元资产、一幢价值超过50万美元的住宅以及多辆奔驰汽车（Mercedes Benz）被没收。

“旅游生子”为何违法？

前往美国生子并不违法，但如果申请签证时对原由造假则会触犯法律。

美国当局称，李冬媛存在宣传赴美生子好处的行为，并介绍称这有助于帮助孩子的家人获得美国身份。

美国总统特朗普此前曾表示，有意取消出生公民权。