英国脱欧：这场世纪离婚大战净身出户有可能吗

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现在有很多关于英国脱欧“净身出户”的讨论，让英国能够一劳永逸地解决问题，然后继续前进。

英国脱欧党表示，如果英国和欧盟无协议脱欧，就会可以做到“净身出户”。很多保守党人也同意这一观点。

英国脱欧党领袖奈杰尔·法拉奇（Nigel Farage）对欧洲议会说：现在落实英国全民公决要求脱欧的唯一途径，就是彻底了断式的英国脱欧。一旦英国做到这点，英国将就和欧盟的贸易和未来关系发展方向展开成熟的对话。

可悲的是，理想很丰满，现实很骨感。

什么是英国无协议脱欧？

无协议就意味着英国在未和欧盟就脱欧条件达成任何正式协议的情况下离开欧盟。

在特蕾莎·梅的政府的领导下，英国和欧盟谈判达成了目前的脱欧协议和政治宣言，但英国现政府表示要做出重大改变。

新首相约翰逊表示，如果英国不能如愿以偿，就准备无协议脱欧。

净身出户能净到什么地步？

这当然是这场世纪离婚大战中情况发生的最突然的变化。英国政府内部规划文件分析了这种情况可能给现有管理系统造成多大的冲击。

一夜之间，近半个世纪以来的、所有治理英国与欧盟其它地区关系的法律法规都将消失。

根据目前已有的（特蕾莎·梅政府与欧盟达成的）脱欧协议草案，这种情况不会发生，因为协议规定至少两年的过渡期，届时英国将全身退出欧盟，但双方之间的贸易和安全关系仍将大致相同。

支持这种安排的人士说，这将给政府和企业更多的过度时间，为双方新的关系做准备，并有时间谈判如自由贸易协定等。

但是批评人士说，这将把英国变成一个附庸国，仍要遵守欧盟法规，而在制定这些法规时英国却没有任何发言权。换句话说，这不是“净身出户”。

图片版权 PA Image caption 英国脱欧党议员安·维德科姆呼吁来个干净了断的脱欧。

但是，即使英国无协议脱欧，闹到脸红脖子粗的情况下，双方也需要开始谈判对话，早谈比晚谈好。

达成微型小协议如何呢？

有些人认为，无协议的用词是一个误导性的术语，因为双方已经达成了一系列小协议。

但那种想法是错的。

欧盟已同意采取一系列单方面措施，无需与英国协商，以确保（除其他事项外）某些金融交易在几个月内可以继续进行，飞机可以照常飞来飞去。

大家都可以从这种安排中受益，但这种安排是暂时性的，实际作用有限，还是需要尽快重新谈判。

英国政府辩称，欧盟将被迫与英国打交道，因为英国对欧盟来说太大，是一个不容忽视的伙伴。

欧盟对英国来说也一样，这意味着双方的谈判将（如果有的话）必须加强。

新阶段

爱尔兰总理瓦拉德卡9月中旬在与英国首相约翰逊举行的联合记者会上，总结了欧盟各国首都的主流观点。

他说，如果英国在10月31日甚至1月31日离开，英国脱欧的故事不会就这么结束。

他表示，天下没有这样净身出户、一了百了这样的事情，没有这种所谓一刀两断可以干净了结的事情。相反，双方关系只是进入了一个新的阶段。

主张无协议脱欧的保守党内的脱欧派“欧洲研究小组”（ERG）表示，应该利用这个新阶段来谈判达成一份自由贸易协定。

他们认为， 英国可以拒绝支付特蕾莎·梅政府金融解决方案中同意的脱欧费用，或交离婚费，最新的预估费用为330亿英镑。 这笔钱可以节省下来用于其他方面。

但瓦拉德卡尔重申了欧盟其他领导人发出的警告：如果英国无协议就脱欧，欧盟将坚持在以后的任何谈判中讨论的首要议题将是公民权利、爱尔兰边界和金融解决方案。

这些议题都和在英国下议院被3次否决的脱欧协议的主要内容完全相同。

而且，在欧盟准备讨论自由贸易协议之前，这些问题仍需要解决。

调脸就走？

因此，英国真正能够干净了断脱欧的唯一途径是，它是否准备好了调脸就走，至少在一段时间里，不管不顾与欧盟保持稳定关系。这种关系关系到英国贸易的半壁江山。

这种情况听起来无法持续。

举几个简短的例子吧：

英国的食品供应与欧盟其他国家有着千丝万缕的联系。

英国零售商联合会的安德鲁·奥皮不久前对英国议会脱欧事务特别委员会表示，从消费者的角度来看，如果没有和英国最大的贸易伙伴达成强有力的协议，就存在很大的不确定性。这个问题是躲不过去的。

图片版权 Reuters Image caption 爱尔兰总理瓦拉德卡2019年9月中旬在与英国约翰逊首相举行谈判。

他表示，在英国超市进口的食品中，80%来自欧盟。因此，英国销售的所有产品中，大约25%来自欧盟。

此外，在整个英国脱欧进程中，北爱尔兰和爱尔兰共和国之间的边界是最敏感的问题之一，没有办法能避而不谈这个问题调脸就走。

英国政府自己的内部规划文件得出结论认为，英国无协议脱欧对爱尔兰陆地边界造成非常不利的影响，很快会产生巨大压力，在几天到几周内，就需要被迫达成新安排。

凯伦·惠勒6月辞职前，一直负责协调英国在脱欧后的边界安排。她对英国议会脱欧事务特别委员会表示，爱尔兰边界会很快变成令人头痛的难题。

她表示，很明显，有关海关制度和关税制度都无法长远持续。

她说，因此，在很短的过渡期结束之后，到底采用什么办法，……不清楚解决方案是什么。

成年累月的谈判

当然，有关爱尔兰边境保障条款替代安排的讨论也有很多。欧盟和梅政府达成的保障条款，将保证爱尔兰共和国和北爱边界在任何情况下，都仍然保持像现在这样开放。

但任何解决问题的方案都需要双方进行长时间的谈判和拿出善意。

一次性彻底了断都无法保证上述条件。

对于任何已经受够了英国脱欧的人来说，令人不快的事实是，无论结果如何，英国将面临多年的技术谈判和轮番登场的政治大戏。

目前有一点是可以肯定的：在可预见的将来，“脱欧”仍将主宰英国的政治和公共生活。