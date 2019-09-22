图片版权 yuchuan Image caption 撒哈拉沙漠吸引着来自世界各地的旅行者。

北非的摩洛哥是一个景色壮美、异域风情浓厚的国家，浓墨重彩的市场、享誉世界的美食、风格迥异的民宿，无一不吸引世界各地的游客，而吸引我再次前往摩洛哥的是充满传奇色彩的撒哈拉沙漠。

关于撒哈拉的传说和见闻，早已记录在世界各国文人墨客的笔下，在这里我想叙述的是在摩洛哥旅行途中一段颇有情趣而又鲜为人知的见闻。

司机穆罕莫德

此次摩洛哥之行由于要去好几个地方，为了安全和方便，尽管价格不菲我和同去的朋友还是决定包车－就是包用车和司机。

我们的司机是一个健谈的90后阿拉伯小伙子，叫穆罕莫德•因纳尔，他跟世界各地的大多年轻人一样，很注意自己的形象：时髦的发型和胡子型，破洞牛仔裤，各色时尚体恤衫，随时戴着耳机听流行音乐。

图片版权 yuchuan Image caption 司机穆罕莫德·因纳尔喜欢开快车。

他告诉我们，他今年25岁，出生于摩洛哥古城菲斯，与母亲住在一起。几年前到迪拜闯天下，学会了开车。但是他说，虽然在迪拜能挣不少钱，但他不喜欢那里炎热干燥的气候，单调的自然环境，所以回到景色优美、四季分明的摩洛哥。

穆罕莫德是职业司机，常年驾车带游客在摩洛哥各地的城市、沙漠和山区、平原旅行。要说他的开车技术着实不错，但是，正像很多他这个年纪的年轻人 —— 太喜欢开快车了！时速120公里是常态，时不时开到140多公里。

他说，他曾经有一份工作是开小面包车，时速限制在90公里以内，他实在受不了，就改换了现在的工作。

奇怪的手势

我们包了7天的车。从马拉喀什出发，经过著名的阿特拉斯山脉（Atlas），就抵达邻近撒哈拉沙漠的瓦尔扎扎特。

山路虽然险峻，但穆罕莫德驾车技术游刃有余。在车上两天后，我发现了一个有趣的现象。

图片版权 yuchuan Image caption 阿特拉斯山脉的盘山公路。

当对面有车过来，穆罕莫德会做一些不同的手势。例如，摆摆手，翘一下拇指，或做个V字型，等等。

我当时想，摩洛哥的司机还真是文明，公路上开车，素不相识的司机都还互相致意。

我开始感兴趣，并关注这件事。我又发现，穆罕莫德“打招呼”的那些司机都是摩洛哥人，不管是开小车、货车或公交车的司机他都会有点表示。如果对面过来的车里驾车的是外国游客 —— 很多欧洲游客在这里租车自驾 —— 他完全没有任何“致意”手势。嗯，有意思。

到了第三天，跟他更熟络些了，我终于忍不住对他说，你们摩洛哥司机真有礼貌，路上还互相打招呼致意。

谁知他听了，哈哈大笑起来。

“有礼貌？No！我们是不得不有‘礼貌’，那是为了对付警察！”

“警察犹如黑手党”

接下来，穆罕莫德跟我讲了摩洛哥公路内幕。

“摩洛哥的公路现在是现代化了，路况相当不错。但是，交通警察可不怎么样，要我说，他们就跟黑手党差不多！我们开车人就是他们的钱包。”

穆罕莫德说，警察会找任何借口向驾车人罚款。

他这一说，让我想起来，我们离开马拉喀什的当天，刚出城还不到一个小时，就被警察拦下来两次。穆罕莫德两次都被罚款，每次都被罚了100迪拉姆（相当于大约10美元）。

尽管是长途旅行，他一上车就让所有人系好安全带，包括坐在后座的人。但是第一次被警察拦下竟是因为他自己的安全带。当他沮丧的回来时，他说，警察说他把两只手都放在安全带上面了—— 他嫌安全带蹭脖子，就把左手放在安全带上面了。细究起来，也算他有点瑕疵吧。

没开多久，我们的车又被警察拦下，这次检查他所有的证件和文书。一会儿，他又垂头丧气地回来了，他说，他这趟旅差证件上少了一个印章，并且客人没有签名。他马上让我们在旅客文件上签名。

我是搞不懂摩洛哥的行车规矩。他解释说，每次出行有外国游客，都要有相应文件，其上需有公司章和客人签名。

当我们第三次被警察拦下，只见他和警察对车窗指指点点说了一顿阿拉伯语，竟没被罚款！我问他，被拦下是什么问题？他说，警察问他，为什么前车窗和后车窗玻璃颜色不一样？他说，这车买来就是这样，车窗玻璃都是原装的。于是，警察就放行了。

他生气地说，警察缺钱了，就会找各种借口向司机罚款。“有一次，我被警察拦下，他什么错都找不出来，最后，居然说我穿的凉鞋开车不安全，又罚了我100块钱！”

图片版权 yuchuan Image caption 穆罕莫德的车又被警察拦下了......

司机们互相关照

穆罕莫德说，在这种险恶情况下，司机们只能自救，互相关照，把“罚款”降到最低。

于是，他给我解释，经常在路上的司机形成了一些“共识”，利用手势和打灯来询问和告知对面来车，前方是否有警察。

例如，如果他想问对面来车前方是否有警察，他会闪两下车灯，对方如果摆摆手 － 犹如打招呼一样 － 那就是没有警察，安全。他会竖一下大拇指以示感谢。

如果前方有警察，他会以V字手势向对面司机发出警告，如果警察就在前面不远处，他会用一只手指指向下方警告对方警察就在眼前了！也有时他会闪一下灯，让对面司机知道警察就在前面。

另外，如果他发现了前面有警察，会闪后灯两下，警告后面的司机。

当然，那些驾车的游客完全不知道这一套无声的问询和警告，就没有必要跟他们“致意”了。

原来是这样！

穆罕莫德说，因为他常常超速，所以格外注意对面司机的反应，常常询问好几个司机前面是否有警察。因为，他自己曾经给对面的司机错误的手势。

他说，当时他正在跟客人说话，对面司机问前面是否有警察，他顺手做了一个习惯动作，摆手显示没有警察。但其实有警察！他为此心里内疚了好几天。

所以，为了确保正确信息，有可能的话，他就连续问对面的司机。

他笑着说，有时对面司机会两手一摊，完全不懂，“你是什么意思？”

在路过一片荒漠时，穆罕莫德突然减速，他告诉我们，路边的灌木丛里藏着摄像头，故意让人看不见。他吃过亏，现在哪里有隐蔽的摄像头他都知道。

“我们这些开车人，特别是靠车吃饭的人，虽然互不相识，但我们必须互相照顾，警察就是公路的主宰，他说你错你就错，只能留下买路钱。”

知道了摩洛哥公路上的“秘密”，我们之后几天坐在车里，看着穆罕莫德跟公路上其他司机的“互动”，竟为旅程增加了不少情趣。

所幸后来几天再也没有被罚款，正当我们要恭喜穆罕莫德时，最后一天返回马拉喀什途中，他又被罚款了，这次是对面没有来车发出警告，警察举着测速仪，发现他超速了！