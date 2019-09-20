俄罗斯极端求婚潮 黑色幽默的输家与赢家

Image caption 安娜与男友谢尔盖

安娜塔西亚是一名俄罗斯女子，一次她外出后乘坐飞机回到家乡圣彼得堡机场。很自然，她期待男朋友谢尔盖会去机场接她。

但就在安娜塔西亚的飞机着陆时，她收到男友谢尔盖的短信说，由于临时加班无法去机场接她，但他会让自己的一位朋友前往机场接她回家。

这一切听起来都非常正常。

谢尔盖的朋友接上安娜，开车送她回家。就在他们快到安娜家公寓时，突然一辆小面包车急速驶来，挡住了他们的去路。

随即，车上跳下来几名蒙面男子，他们先把安娜的司机朋友带走，又命令安娜坐到车后座。这时，他们开始检查车子后备箱中安娜的物品。他们找到了一小袋白色粉末的东西。

这些男子身穿特警部队的黑色制服，其中还有一名便衣女子。 该女子对安娜说：“我们怀疑你藏有违禁物品”。

安娜的脸色顿时变了颜色。她连忙解释说，一定是他们搞错了，这东西根本不是她的。安娜一边说，一边露出紧张的微笑。

这时，一名男子抢身向前质问安娜：“不是你的，是谁的？不要再耍圈套了。”

这些人继续盘问安娜，然后该名男子打开装有可疑物品的袋子，里面露出一个粉色的小盒子。

他问安娜：“这是什么？"”已经被吓得声音颤抖的安娜回答说：“真的不知道！”

突然，事情出现了戏剧性的变化， 这名男子单腿跪地，一手扯下头上的面具对安娜大声说：“嫁给我吧！”

直到这时， 安娜才恍然大悟。 原来，这名男子正是安娜的男友谢尔盖。这一切都是谢尔盖精心安排的求婚方式，看上去有点极端。

其他人员则是谢尔盖雇佣的“极端求婚服务”公司的人员假扮的特种部队。

悄然走俏

Image caption 俄罗斯极端求婚秀（Spetsnaz Shows)的创始人罗德金。

近年来，这种极端求婚的浪潮正在横扫俄罗斯。使用这种服务的人可以缴纳从700卢布（大约相当于77人民币）到6万卢布（大约为6600人民币）不等的价格，就可以享受由该公司所提供的“非常求婚”服务。

安娜的男友谢尔盖为了这场求婚破费了3万卢布（3300人民币）。

谢尔盖本人其实就是执法人员。 本来， 他想让自己在俄罗斯联邦安全局（the Federal Security Service)的同事们帮忙, 但遭到拒绝。

俄罗斯极端求婚秀（Spetsnaz Shows)的创始人罗德金现年36岁， 他对BBC表示，早在2010年他为一些朋友免费提供类似的服务。

“逐渐的，事业越搞越大。 于是就开始收费赚钱，”他说。

到2015年，他们还在全俄罗斯建立了几个连锁公司。 与此同时， 也开始有竞争对手开办同样的业务，甚至还有实体店。

公司团队中的一些演员，有些人曾是前警察或是之前当过兵，所以演起来很逼真。他们目前都是兼职，因为还没有足够的需求量让他们转为全职。

据罗德金介绍，大多数顾客都喜欢选用警察破获毒品的老一套套路，比如，用全副武装的特警出动、栽赃毒品等。“他们没有任何想象力，”罗德金解释说。

恶搞与现实

图片版权 SPETSNAZ SHOW Image caption 尤丽娅对丈夫的独出心裁并不买账，还用老公所送的花束抽打他。

俄国心理学家索达托娃（Polina Soldtova)表示，俄国人用幽默来反映社会现实。她说， 俄国人用这种极端求婚形式来表达他们不得不接受保安部队可能随时会跟你打交道这样一种现实生活。

前面提到的安娜则表示，虽然自己大受惊吓，但很快就原谅了男友谢尔盖。

谢尔盖同时告诉安娜，如果真被抓到藏毒贩毒，可能会被判刑20年。

然而，并不是所有人都能欣赏这种俄式幽默。

来自俄罗斯奔萨的亚历山大说，当他用这种极端手段向未婚妻求婚时，吓得他未婚妻掉眼泪。事后，亚历山大未婚妻指责他：差点让她犯心脏病。

输家与赢家

图片版权 SPETSNAZ SHOW Image caption 甚至有人用这种方式给孩子庆祝生日。

而尤丽娅更是毫不客气。当丈夫使用这种手段来为她庆祝30岁生日时，尤丽娅不但臭骂了一顿老公，还用老公所送的花束抽打他，因为这种恶搞实在让她受惊不小，难以接受。

心理学家索达托娃表示，享受这一恶搞的人往往是那些假扮特种警察的人， 他们可以对人们吆三喝四，自然心里很受用。

从这些恶搞录像中可以看到，那些“受害人”被吓得惊慌失措，他们有时会被戴上手铐、推倒在地等等，丧失了自由和尊严。没有人愿意多忍受一分钟。 因此， 通常人们宁愿接受任何条件，其中包括求婚。

当然也有例外，罗德金说，他在莫斯科经营极端求婚五年的生涯中，只有一人拒绝了伴侣的极端求婚。