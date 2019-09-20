美国男子“献身”让毒蛇咬数百次 忍痛寻找万能抗毒血清

图片版权 Getty Images Image caption 黑曼巴蛇属剧毒蛇，只要两滴毒液就能让人死亡。

每5分钟，就有一人由于遭毒蛇咬而死亡，还有4人被永久性致残。

蒂姆·弗里德（Tim Friede）生活在美国威斯康星州。为了寻找万能抗毒蛇血清，他经常“舍己献身”，用自己身体作试验，故意让毒蛇咬自己，并把整个过程上传到社交媒体YouTube上去。

图片版权 Getty Images Image caption 弗里德有时会在YouTube上分享被蛇咬的感觉。

比如，他形容说，在被一条黑曼巴毒蛇咬伤后，就好像被1000只蜜蜂叮咬一样的疼痛。黑曼巴蛇属剧毒蛇，只要两滴毒液就能让人死亡。

被这种毒蛇咬了后，身体会肿胀，而且会非常疼痛。

极其危险

但不是所有人对弗里德这种大胆尝试表示赞同。

图片版权 Getty Images Image caption 弗里德称，他身体里已经有足够的免疫抵抗力来对付蛇毒。

英国利物浦热带医学院的恩斯沃斯博士（Dr Stuart Ainsworth）表示，这样做很危险，而且也不道德。

因为，通常新的抗蛇毒血清需要先在小老鼠身上进行实验，只有当实验成功后，才会在人体上实验。

恩斯沃斯博士说，如果自己试验可能会导致意外死亡，不应该冒这样的危险。

然而，在全球制药行业中，缺乏对抗蛇毒血清研究方面的指导性文件。

但弗里德强烈否认他这样做是为了增加自己在社交媒体的粉丝数量。

他表示，自己这样做是为了能“救人性命”。

图片版权 Getty Images Image caption 弗里德承认有几次自己死里逃生。

毒蛇大全

世界上的蛇约有3000种，其中毒蛇约有200种。有些剧毒蛇可以致死或致残人类。

弗里德对这些毒蛇了如指掌，并且亲身做过试验。

在过去20年间，他一共被毒蛇咬过200多次，同时，自己还往身体中注射过700多次的毒蛇液。

弗里德表示，注射毒液能更有效地控制毒液剂量。

比如，他表示，如果你对黑曼巴蛇毒液没有免疫力的话，在被这种毒蛇咬了后，会影响你的神经系统。 这意味着你会无法呼吸，你会睁不开眼睛并且无法讲话。 你会瘫痪麻痹，但因为蛇毒不会影响人的中枢神经系统，所以你仍然可以思考，直到你慢慢死去。

弗里德的后院养了一些毒蛇，可以让他随时“被咬”。

图片版权 Getty Images Image caption 黑曼巴蛇是剧毒蛇之一，人一旦被咬，会在30分钟之内死亡。

“我还有一种生长在水里的非洲眼镜蛇。它们很厉害，”弗里德说。

这种蛇毒含有神经毒素，可以影响神经细胞。

另外一些眼镜蛇的毒液含有能引起坏死的细胞毒素。像响尾蛇一样。 它可以咬掉人的一根手指甚至一只手。

通过每次注射极少量的蛇毒，弗里德身体可以逐渐形成免疫力。但他的方法也受到很多批评。

图片版权 Getty Images Image caption 在有些文化中，人们对蛇既惧怕又尊敬。

传统方法

抗毒蛇血清的生产方法自从19世纪以来基本上变化不大，通常是给马或是羊注射小剂量的蛇毒，让它们产生抗体，之后再供人类治疗毒蛇咬伤使用。

弗里德表示，他的办法其实就是把自己变成了“马”。

弗里德以前曾当过卡车司机，并且从没上过大学。之所以决心找到抗毒蛇血清是因为他总担心会被有毒动物咬死。

所以，他从20年前先开始用毒蜘蛛和毒蝎子作试验，然后才开始用毒蛇。

弗里德说，他选择的都是最致命的毒蛇。

多年的蛇毒试验让他疤痕累累，还有几次险些丧命。但他对自己的做法和经历表示毫不后悔。他认为，这些都是“成长过程中”必然的一部分。

多年的试验，让弗里德身体中产生了大量的抗体。

弗里德的故事还引起了辉瑞制药公司免疫学家格兰维尔（Jacob Glanville）的关注。受弗里德的启发，格兰维尔也创办了自己的抗毒蛇血清公司。

但格兰维尔表示，他并不推荐任何人尝试弗里德的做法，因为这样做太危险。

格兰维尔公司还使用弗里德的血液样本来生产新型抗蛇毒血清。

被忽视的疾病

据世界卫生组织估计，每年全世界有540万人遭毒蛇咬伤，造成近14万人死亡。同时，还有40万人由此成为永久残疾，严重影响了它们的生活质量。

图片版权 Getty Images Image caption 毒蛇咬人事件在许多地方常有发生。

直到2017年，世界卫生组织才把被毒蛇咬伤划归一种热带疾病。

同时，世卫组织还把每年的9月19日作为毒蛇咬伤日（a snakebite awareness day)，提醒人们重视。

目前，许多国家现存的一些抗蛇毒血清也只能对付几种有限的毒蛇，因此，急需研制新的、更有效的抗蛇毒血清。

虽然弗里德的方法受到业界人士的广泛批评，但他辩解说，他的这种极端手段是有其目的。

他说，“我置自己的生死于度外，就是想能找到一种人们能买得起的通用抗蛇毒血清。”