美国男子“献身”让毒蛇咬数百次 忍痛寻找万能抗毒血清
每5分钟，就有一人由于遭毒蛇咬而死亡，还有4人被永久性致残。
蒂姆·弗里德（Tim Friede）生活在美国威斯康星州。为了寻找万能抗毒蛇血清，他经常“舍己献身”，用自己身体作试验，故意让毒蛇咬自己，并把整个过程上传到社交媒体YouTube上去。
比如，他形容说，在被一条黑曼巴毒蛇咬伤后，就好像被1000只蜜蜂叮咬一样的疼痛。黑曼巴蛇属剧毒蛇，只要两滴毒液就能让人死亡。
被这种毒蛇咬了后，身体会肿胀，而且会非常疼痛。
极其危险
但不是所有人对弗里德这种大胆尝试表示赞同。
英国利物浦热带医学院的恩斯沃斯博士（Dr Stuart Ainsworth）表示，这样做很危险，而且也不道德。
因为，通常新的抗蛇毒血清需要先在小老鼠身上进行实验，只有当实验成功后，才会在人体上实验。
恩斯沃斯博士说，如果自己试验可能会导致意外死亡，不应该冒这样的危险。
然而，在全球制药行业中，缺乏对抗蛇毒血清研究方面的指导性文件。
但弗里德强烈否认他这样做是为了增加自己在社交媒体的粉丝数量。
他表示，自己这样做是为了能“救人性命”。
毒蛇大全
世界上的蛇约有3000种，其中毒蛇约有200种。有些剧毒蛇可以致死或致残人类。
弗里德对这些毒蛇了如指掌，并且亲身做过试验。
在过去20年间，他一共被毒蛇咬过200多次，同时，自己还往身体中注射过700多次的毒蛇液。
弗里德表示，注射毒液能更有效地控制毒液剂量。
比如，他表示，如果你对黑曼巴蛇毒液没有免疫力的话，在被这种毒蛇咬了后，会影响你的神经系统。 这意味着你会无法呼吸，你会睁不开眼睛并且无法讲话。 你会瘫痪麻痹，但因为蛇毒不会影响人的中枢神经系统，所以你仍然可以思考，直到你慢慢死去。
弗里德的后院养了一些毒蛇，可以让他随时“被咬”。
“我还有一种生长在水里的非洲眼镜蛇。它们很厉害，”弗里德说。
这种蛇毒含有神经毒素，可以影响神经细胞。
另外一些眼镜蛇的毒液含有能引起坏死的细胞毒素。像响尾蛇一样。 它可以咬掉人的一根手指甚至一只手。
通过每次注射极少量的蛇毒，弗里德身体可以逐渐形成免疫力。但他的方法也受到很多批评。
传统方法
抗毒蛇血清的生产方法自从19世纪以来基本上变化不大，通常是给马或是羊注射小剂量的蛇毒，让它们产生抗体，之后再供人类治疗毒蛇咬伤使用。
弗里德表示，他的办法其实就是把自己变成了“马”。
弗里德以前曾当过卡车司机，并且从没上过大学。之所以决心找到抗毒蛇血清是因为他总担心会被有毒动物咬死。
所以，他从20年前先开始用毒蜘蛛和毒蝎子作试验，然后才开始用毒蛇。
弗里德说，他选择的都是最致命的毒蛇。
多年的蛇毒试验让他疤痕累累，还有几次险些丧命。但他对自己的做法和经历表示毫不后悔。他认为，这些都是“成长过程中”必然的一部分。
多年的试验，让弗里德身体中产生了大量的抗体。
弗里德的故事还引起了辉瑞制药公司免疫学家格兰维尔（Jacob Glanville）的关注。受弗里德的启发，格兰维尔也创办了自己的抗毒蛇血清公司。
但格兰维尔表示，他并不推荐任何人尝试弗里德的做法，因为这样做太危险。
格兰维尔公司还使用弗里德的血液样本来生产新型抗蛇毒血清。
被忽视的疾病
据世界卫生组织估计，每年全世界有540万人遭毒蛇咬伤，造成近14万人死亡。同时，还有40万人由此成为永久残疾，严重影响了它们的生活质量。
直到2017年，世界卫生组织才把被毒蛇咬伤划归一种热带疾病。
同时，世卫组织还把每年的9月19日作为毒蛇咬伤日（a snakebite awareness day)，提醒人们重视。
目前，许多国家现存的一些抗蛇毒血清也只能对付几种有限的毒蛇，因此，急需研制新的、更有效的抗蛇毒血清。
虽然弗里德的方法受到业界人士的广泛批评，但他辩解说，他的这种极端手段是有其目的。
他说，“我置自己的生死于度外，就是想能找到一种人们能买得起的通用抗蛇毒血清。”