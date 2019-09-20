台湾再失邦交国 基里巴斯倒向北京的重要原因

Image caption 基里巴斯位于太平洋中部，由33个大小岛屿组成，是世界上唯一纵跨赤道且横越国际日期变更线的国家。

太平洋的政治外交气候发生变化，基里巴斯宣布与台湾正式断交，倒向北京。什么原因？

基里巴斯位于太平洋中部，由33个大小岛屿组成，是世界上唯一纵跨赤道且横越国际日期变更线的国家。

基里巴斯是联合国、英联邦、太平洋共同体、太平洋岛国论坛及论坛渔业局、瑙鲁协定等地区组织成员。

台湾谴责

台湾外长吴钊燮强烈谴责基里巴斯的决定，他批评说，基里巴斯不顾台湾政府多年的协助及情谊，他宣布即日起全面停止台基双边计划，并立即撤离大使馆等。

吴钊燮透露，大陆长期在基里巴斯扩展影响力，以商业投资为借口，渗透当地。基里巴斯最近提出希望台湾以赠款方式，协助购买民航机，但这不符台湾的援助做法，建议采用商业优惠贷款，而大陆则承诺协助基利巴斯购买商用机。他批评北京打压台湾的国际空间，逼台湾接受一国两制，但台湾会守住民主防线。

台湾2003年11月与基里巴斯建交，当地有大约11万人口。连同2019年9月中旬所罗门群岛与台湾断交，台湾邦交国减至15个。

与北京关系

1980年6月，基里巴斯同中国建立外交关系。

1997年，中国在基里巴斯的塔拉瓦拉环礁建立起一个卫星跟踪站，那是中国在南太平洋地区建立的第一个永久设施，从而使中国在南太平洋有了一个立足点。

该卫星站为中国载人航天工程做出过重要贡献，包括测控太空船神舟飞船和一些中国卫星的工作。

而美国认为该站可以用来监视马绍尔群岛中的美军导弹靶场。

Image caption 基里巴斯岛国环境优美。

2003年11月，由于基里巴斯不顾北京抗议，坚持与台湾建交，北京随即中止同基里巴斯的外交关系。

2019年9月20日，基里巴斯政府发表声明，宣布承认一个中国原则，与台湾断交，并将同中国复交。

经济、渔业、旅游

基里巴斯经济十分落后，严重依赖外援，被联合国列为最不发达国家之一。

但该国渔业资源十分丰富。但该国捕捞业落后，产量有限，当地居民只能进行小规模捕捞，基本为自食。

基里巴斯最大岛屿圣诞岛是世界上最大的环状珊瑚岛，拥有世界著名的鸟类保护区和潜水场，其旅游业也是国家收入重要来源。

中国近年来对该国的投资不断增加，仅2019年中国与基里巴斯公司签署的合同项目金额至少10亿元人民币以上。

气候变化

Image caption 基里巴斯对环境和气候变化问题十分重视，该国首都一些地区已经受到塑料垃圾问题侵害。

该国没有军队，只有数百名警察，国防依靠澳大利亚等。该国与澳大利亚传统关系非常密切。

基里巴斯2/3的岛屿都是低洼的环礁，科学家们表示，如果气候变化导致海平面上升，本世纪前该国绝大部分领土将被海水淹没，成为被气候变化毁灭的第一个国家。

因此，该国对气候变化问题十分敏感，反对澳大利亚开展新的煤矿开采和火力发电项目。

除此外在援助等问题上该国也与澳大利亚产生矛盾。