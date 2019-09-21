图片版权 Reuters Image caption 一些响应号召的人打扮成外星人，但最终闯入行动没有发生。

早前一些美国网民发起要闯进位于内华达州51区（Area 51）的神秘地带探险，在社交网站获得数百万人响应，看守这个地区的美军严阵以待，但最终只有数十人出现，探险之旅无疾而终。

美军指出51区是空军一个训练场，但阴谋论者认为这个区域有外星生物，甚至住进了外星人，但美国政府多次否认。

图片版权 Getty Images Image caption 51区前的警示牌

探险的号召人说，如果有足够的人参加，守卫51区的保安人员就无法把他们全部逮着，一部份人也许就能闯进去一睹外星人的真面目。

探险计划最初在网上引起许多注意，负责管理基地的美国空军透过发言人呼吁，公众不要闯进这个训练设施，又指美军已经准备好保护自己的财产。

这个呼吁貌似起到了作用，因为探险51区的当天，响应网上号召的约数百万人中只有70多人到场，其中也没有人尝试闯进封锁线。

一名到场的男子布朗（Nathan Brown）跟当地传媒说，他驱车700多英里来到现场，发现人数不如想象中那么多，十分失望。

图片版权 Reuters Image caption 号召人希望一睹传闻中被收藏在51区的外星人。

图片版权 Getty Images Image caption F-117隐型战机1981年在51区首次进行飞行测试。

神秘的51区

51区是美国在冷战时期建立的设施，用作研发和建造新型战机。

尽管此设施55年开始启用，直到2013年美国中央情报局才正式承认它的存在。又过了四个月，奥巴马总统成为首位公开提到51区的美国总统。

51区周围戒备森严，对外界来说充满神秘感，成为许多传言的话题。其中最著名的，是有人声称1947年一艘外星太空船在新墨西哥州坠毁后，美军把损毁的太空船和在意外中死亡的外星人遗体存放在51区。美国政府回应说，坠毁的只是一个探测天气的汽球，没有外星人。

图片版权 Getty Images Image caption 当地外星人主题餐厅

还有人称，他们在51区或附近的天空看见不明飞行物体（UFO），外星人也曾经捉拿一些人做实验，之后把他们送返地球。

一名叫拉扎尔（Robert Lazar）的男子1989年声称他曾经在51区内研究外星技术，也曾经见过一个外星人的医学照片，又说政府利用区内设施研究外星飞船。

美国作家雅各布森（Annie Jacobsen）曾经写过多本有关51区的书，她对BBC说美国在这个区研究过多个先进的间谍飞机计划，包括U-2侦测机。

她又说，美国情报部门可能利用有关51区的外星人传闻误导公众，保护政府的机密军事研究计划。