美国增兵沙特 伊朗枕戈待旦 中东去向何处

图片版权 Getty Images Image caption 伊朗革命卫队少将侯赛因·萨拉米表示，伊朗已经准备好对任何侵略作出决定性的反应。

2019年9月下旬，美国和伊朗已经持续很久的紧张关系又继续升温。双方的边缘政策游戏是否会擦枪走火？

在沙特两个石油设施受到无人机袭击后，得到伊朗支持的也门胡塞叛军表示，他们应对9月14日的袭击负责。这一袭击使得沙特石油天然气生产减半，震动国际市场，引发全球关注。

但美国和沙特阿拉伯都指控伊朗是幕后黑手。而伊朗否认。

沙特外交国务大臣阿德尔·朱拜尔表示，在调查结束后将采取必要措施。

这位沙特高级官员没有透露可能采取的行动细节，但发誓要公布调查的全部结果。

在美国宣布派遣军队支持沙特阿拉伯后，伊朗一位高级军事官员表示，伊朗准备摧毁任何对其领土发动攻击的国家。

美国伊朗沙特为何到了如此剑拔弩张的地步？

伊朗核协议与美国制裁

自美国总统唐纳德·特朗普放弃限制伊朗核活动并恢复制裁协议以来，美国和伊朗之间的紧张局势不断升级。

美国除了陈兵波斯湾之外，还对伊朗实施了不断加码的经济制裁。

伊朗革命卫队（IRGC）是伊朗军队的精英部分，也被美国列为恐怖组织。

伊朗革命卫队少将侯赛因·萨拉米表示，伊朗已经准备好对任何侵略作出决定性的反应。绝不允许将战火烧到伊朗的国土上。

美军驻沙特

美国国防部长埃斯珀对记者说，美国向沙特阿拉伯派兵的决定是防御性的。他说，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国已经请求军事援助。

他补充说，将派遣的部队总数尚未决定。

图片版权 Getty Images Image caption 美国国防部长埃斯珀和美军参联会主席邓福德宣布向沙特派兵。

埃斯珀还称，美军将专注于加强空中和导弹防御系统，并将加快向两国运送军事装备。

特朗普总统也宣布对伊朗实施新的制裁，同时暗示他希望避免军事冲突。特朗普称之为最高级别的新制裁，将集中在伊朗央行及其主权财富基金身上。

但他在椭圆形办公室的评论中采取了更为和解的语气。

BBC记者分析：一场边缘政策的游戏

英国广播公司阿拉伯事务编辑塞巴斯蒂安·乌瑟（Sebastian Usher）

伊朗政治和军事官员都已经就任何可能对其领土发动袭击发出一系列严厉警告。

美国采用了没那么对抗性的语气，但继续执行特朗普政府极限施压的政策。

针对伊朗国家银行的新制裁和在海湾地区派驻更多美军都是这一战略的一部分。

似乎很清楚的是，这仍然是一场边缘政策的游戏，各方仍希望能够从直接的军事对抗中撤后。

但最近几周的危险升级模式对这一战略来说并不是好兆头。

沙特阿拉伯发生了什么？

9月中旬，对沙特阿拉伯的阿卜卡伊克石油设施和库赖斯油田的无人机袭击影响了全球石油供应。

之后，沙特国防部展示了它所谓伊朗参与的证据：无人机和巡航导弹残骸。

一位发言人说，该国仍在努力准确了解发射地点。

美国也表示伊朗对此负责。高级官员告诉美国媒体，他们有证据显示袭击起源于伊朗南部。

伊朗一再否认在袭击中有任何参与。鲁哈尼总统称这次袭击是也门人民的对等行为。

而美国国务卿蓬佩奥称这次袭击是战争行为。而伊朗外长扎里夫在推特上警告说，伊朗没有战争的欲望，但将毫不犹豫地保卫自己。

与此同时，沙特国有石油公司阿美（Aramco）表示，预计到9月底，石油产量将恢复到袭击前的水平。

胡塞人多次向沙特阿拉伯人口稠密地区发射火箭、导弹和无人驾驶飞机。他们与沙特领导的联盟发生军事冲突。该联盟支持的也门总统在2015年3月也门冲突升级时逃离该国。