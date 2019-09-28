中国海关加强提防埃博拉 一文看懂如何防范

图片版权 Getty Images Image caption 卢旺达和刚果民主共和国边境，出入境关卡设有埃博拉病毒排查站

非洲中部埃博拉病毒疫情仍在扩散，中国海关总署日前就此发布防止埃博拉疫情传入中国的公告。

中国海关总署表示，将对近期从刚果民主共和国去中国的人员和物资实施特别卫生检疫和消毒措施。

海关总署还提醒将前往刚果民主共和国的人员“增强防病意识”、旅行中或旅行后3周内出现相关症状者立即就医。

此前，世界卫生组织（WHO）宣布，刚果民主共和国从去年8月开始的埃博拉疫情是“国际关注突发公共卫生事件”。

该组织最新疫情通报显示，过去一年感染病例超过3000，病死率超过67%。

这一轮埃博拉疫情是2013-16年西非埃博拉病毒流行大爆发以来最严重的一次。当时有11300多人丧生。

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埃博拉病毒病症状

埃博拉病毒病是由埃博拉病毒引起的，通过接触病人的血液或其他体液，经皮肤、呼吸道或结膜感染的急性出血性传染病，潜伏期2-21天，病死率50%至90%。

感染后的症状包括发高烧，伴有乏力、头痛、肌痛、咽痛等，并出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、皮疹等。

发病第3天后会出现持续高烧，感染中毒症状，有不同程度的出血，甚至会出现意识障碍、休克及多脏器衰竭。

埃博拉病毒传染速度快，不但直接接触到病毒携带者的少量体液会感染，在被污染的环境里也很可能间接感染病毒。

在非洲部分社区，死于埃博拉病毒的患者的葬礼也属于高危环境，因为参加葬礼的人如果接触到死者尸体，就可能感染病毒。

埃博拉病毒流行最早出现在1976年，在现在的南苏丹和刚果民主共和国两个地方同时发生。

自那以后，每年通常有不到5百例感染病例；1979-1994年期间没有一起通报的感染病例。

WHO曾经表示，类似埃博拉之类的致命疫情爆发很可能变成这个时代的“新常态”。

为什么难以灭绝

防疫和治病的工作因该地区的冲突而变得更加复杂。在2019年1月至5月期间，刚果（金）发生了40多起针对卫生设施的袭击。

另一个问题是对医疗工作者的不信任，约三分之一的病人死亡发生在社区内。这意味着很多染病的人没有得到医治，有可能将疾病传播给邻居和亲朋。

在人口密集和交通便利的枢纽地区，埃博拉病毒传播更迅速。

与刚果（金）接壤的卢旺达加强了边境检疫，但没有关闭边境。乌干达也采取了类似的措施防范疫情传入。

治疗中心

WHO资料显示，埃博拉病毒病目前没有证实的根治方法，但症状可以通过治疗得以缓解。

疑似或确认患者可以送到特殊治疗中心抢救。

如上图所示，治疗中心入口处有全身包裹得严严实实的工作人员对送来的患者做检查，然后根据检查结果被送往两个不同的病房区，一个是可能性低的病房区，一个是可能性高的病房区。同时，血液等采集的样本被送到实验室化验。

低概率病房接收有可能感染了埃博拉病毒的患者，他们跟确诊的患者隔离，以免交叉感染。

高概率病房接收很可能感染这种病毒的患者，他们在那里等候化验和最后诊断结果。

埃博拉病房 ，这里的患者已经被确证感染了埃博拉病毒，病房有医务人员提供护理和治疗，缓解症状比如输液防止脱水等。

消毒区域又叫红色区域，医务人员从高危区域出来后在这里用消毒液对衣服和仪器作消毒处理

更衣室：医护人员在这里两人一组，相互帮对方穿戴和脱卸防护服装；穿和脱各需大约15分钟。

重症/确诊患者入口处没有临床检查，确认是埃博拉患者的人从这里直接进入埃博拉病房。

探视访客区域有两道栅栏，尚有体力走动的患者可以到那里跟栅栏另一侧的亲友交谈，但不能有肢体接触，以免传染。

图片版权 Getty Images Image caption 世界卫生组织表示，本轮疫情主要集中在刚果（金）东部的北基伍省，当地的安全、社会和政治局势十分不稳，袭击卫生设施与人员的事件时有发生。医生必须在军人保卫下才能去看病。

探索根治之道

目前埃博拉病毒没有根治的药物，但这方面的研究和探索一直在进行。

新药、血液制品和免疫系统疗法目前都在测试。

WHO消息显示，现在有一项复方疗法正在刚果民主共和国展开临床实验，以评估确定其有效性。

在预防方面，2015年有一款疫苗在几内亚进行大范围检测，结果表明防疫效果极高。刚果民主共和国已经有13万人接受了这款仍属试验性质的疫苗。

那个地区还有成千上万名医护工作人员也注射了这款疫苗。

同时，防疫和疫情控制的关键之一是与疫区的信息沟通和交流。可能接触过病毒携带者的人必须接受检查、治疗，而社区成员也应该知晓如何减少感染危险、如何防止传播病毒。

图片版权 Getty Images Image caption 专人搬运埃博拉病毒患者棺材，必须戴手套

防止和控制疫情

WHO 的建议包括：

如果怀疑自己或身边的人染上了病毒，立刻求医

经常用肥皂和清水洗手，尤其是在接触过病人之后

接触牲口和牲畜产品时戴手套

给病患治疗时穿戴保护服装，尤其是戴手套

确保死者安全埋葬，处理尸体的人必须穿戴保护服装

在出现疫情的地区，包括集市、集体祈祷等在内的公众活动应该暂停。