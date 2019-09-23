致命求婚：入住昂贵酒店，美国男子水下求婚溺亡

  • 2019年 9月 23日
Steven Weber was filmed proposing to his girlfriend off the coast of Tanzania 图片版权 Kenesha Antoine
Image caption 肯妮莎·安东尼拍摄了史蒂芬·韦伯在坦桑尼亚奔巴岛浪漫水下求婚的过程。

一名美国男子与女友在坦桑尼亚度假期间安排了一场水下求婚，结果该名男子溺水身亡。

史蒂芬·韦伯（Steven Weber）与女友肯妮莎·安东尼（Kenesha Antoine）住在奔巴岛曼塔度假村的一家水下酒店。

视频显示，韦伯潜入水下向安东尼求婚。

视频当中，韦伯拿出一张手写的告白字条贴到窗户上，安东尼则在房间内拍摄下全过程。

安东尼发布脸书帖子证实韦伯死亡，并说他“再也没能从那么深的地方浮上来。”

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Image caption 肯妮莎·安东尼和史蒂芬·韦伯本来安排了一次浪漫的旅程，最终却成为悲剧。

曼塔度假村告诉BBC，韦伯“在水下房间外独自进行自由潜水时不幸溺亡”。

该度假村在一份声明中说，“我们深感遗憾地通知，曼塔度假村在2019年9月19日星期四发生了一起致命事故。”

度假村首席执行官马修·索斯（Matthew Saus）说，韦伯的去世“令每一个人都深深震惊了”。

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Image caption 桑给巴尔（Zanzibar）警方正在调查史蒂芬·韦伯的死因。

韦伯和安东尼在该度假村预定了四晚的水下客房，位置距离海岸大约250米。

客房位于水下约10米深的地方，每晚定价1700美元（1300英镑）。

这对情侣入住酒店的第三天，来自美国路易斯安娜州的韦伯纵身跳入水中，向女友求婚。

他戴着蛙镜，穿着蹼鞋，手拿一张告白字条游到房间窗前，与此同时，安东尼在房间里见证着这一切。

他的字条上写着：“我憋气的时间不够长，不足以让我说完我爱你的每一件事。但对于我爱你的每一点，我每天都爱得更深。”

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Image caption 韦伯在他的告白字条上写着：“我憋气的时间不够长。”

视频的后段，韦伯把字条翻过来，反面写着求婚的字句，然后他取出一枚订婚戒指，接着就游出了视线。

索斯对BBC表示，他的员工前去应对“水下发生的问题”，可当他们到达事发房间时，“做什么都完全没有用了”。

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Image caption 曼塔度假村的水下客房每晚定价1700美元（1300英镑）。

安东尼在她的脸书发贴称，韦伯再也没有机会听到她的回答，她会说“一百万个我愿意”。

“我们再也不能相拥共度余生了，因为我们生命中最美妙的一天变成了噩梦，命运的转折残酷得让人难以接受，”她在帖文中写道。

“我会试着安慰自己，毕竟过去的几天里我们享受了生命中最精彩的经历，我们陪伴彼此的最后几个月里是那么幸福，时刻沉浸在兴奋当中。”

美国国务院表示已知悉一名美国公民死于东非国家坦桑尼亚。

“我们向死者家属致以最诚挚的慰问，”一名发言人说，“我们已准备好提供任何所需的领事协助。”

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