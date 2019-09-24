中东地区战云密布 中国无人机异军崛起

图片版权 AFP Image caption 中国军用无人机畅销多个中东国家，据称还被一些国家仿制。

沙特石油设施遭无人机轰炸。中东紧张局势再度升温。那么，在中东的天空中哪国的无人机最引人注目呢？

美国和沙特当局表示，伊朗的无人机和导弹2019年9月袭击了沙特石油设施，导致沙特石油产量骤减一半。但德黑兰否认。目前原因仍在调查之中。

近年来，无人机或无人驾驶飞行器（UAV）在军事进攻中的使用明显增加，在局势紧张的中东地区的情况也更是如此。

那么，在中东逐鹿的各方谁拥有无人机，谁在战斗中使用它们？让我们先看看无人机参战和中国无人机崛起中东的历史。

新式武器

2001年10月阿富汗战争的第一天晚上，塔利班车队遭袭，美军首次使用武装无人机参战。

武装无人机最初是少数技术先进的国家的专有秘密武器，以色列和美国处于全球领先地位，傲视群雄。

但不到10年，一家新的供应商站到全球无人机比武擂台之上：中国。它渴望向世界各国展示其绝技。

即使是五角大楼发布禁止购买和使用中国制造的无人机的命令后，美国海军和空军2018年仍然购买了一批中国无人机。

在中东，各国对中国无人机及其技术侧目相看：中国推动了军用无人机在中东的普及，向至少6国政府出售了这类武器。

而民用无人机市场也变得更加复杂。很多中东国家购买了中国民用无人机将其改装用于军事用途。

虽然无人机技术可能不是最尖端的技术，但任何拥有相当工业基础的国家都可以制造威力巨大的无人机，伊朗也看到了无人机的利害，拼命仿造。而且，伊朗在向一些非国家组织（如也门的胡塞叛军）转让无人机技术方面发挥了关键作用。

在中东各国的使用

图片版权 Getty Images Image caption 美军在中东普遍使用无人机。

中东一直是西方反恐战争的中心区域之一，它吸引了像美国、英国和俄罗斯这样的全球军事技术大国，在这个剑拔弩张的地区发挥重要作用。

在中东，从政治军事对峙角度看，大量地区国家竞争交锋不断。最明显的断层分界线之一是：一面是以色列和海湾阿拉伯国家；另一面是伊朗，其盟友和代理人，如真主党和胡塞武装。

各国的军事无人机在中东如何显示威力了呢？

美国

作为打击基地组织和“伊斯兰国（IS）”行动的一部分，美国在中东广泛使用武装无人机。

在叙利亚、伊拉克、利比亚和也门，美国的“捕食者”（Predator）和“收割者”（Reaper）武装无人机等武器被用来打击目标。

MQ-9“收割者” （又译"死神"）是一架比“捕食者”更大、更重、更有能力的飞机，能够携带大得多的武器，有效载荷大，射程更长。

作为华盛顿最密切的军事盟友之一，英国从美国购买了一些“收割者”系统，并针对伊拉克和叙利亚的目标进行了广泛的打击。

以色列

以色列长期以来被公认为无人机技术的先驱之一，是非武装无人机的主要出口国之一，根据2018年的一项研究，以色列约占全球无人机市场的60%份额。

在其它客户中，它还向俄罗斯出售了侦察无人机。以色列至少击落了一架从叙利亚进入以色列领土的无人机。

以色列使用各种无人机进行情报收集、监视和攻击任务。

其武装无人机包括“苍鹭”TP（Heron TP）、赫尔姆斯450（Hermes 450）和赫尔姆斯900。

但以色列一直不愿出口这些武装无人机。

伊朗

尽管受到武器禁运和制裁，伊朗已经发展出制造相当精密的武装无人机的能力。

图片版权 AFP Image caption 伊朗开发出自己的军用无人机。

“见证者”129型（Shahed-129） 于 2012 年面世，用于打击叙利亚和伊拉克的“伊斯兰国”等目标。

“候鸟”6型（Mohajer 6） 自 2018 年开始生产。

但伊朗无人机计划的另一个方面是，它愿意向该地区的盟友和代理人出售或转让其技术。

其它国家和中国制造

阿拉伯联合酋长国（UAE）部署了一支由中国供应的翼龙1型无人机部队，这些无人机被用于打击也门和利比亚内战中的目标。

此外，伊拉克、约旦、沙特阿拉伯、埃及和阿尔及利亚都购买了中国的无人机。

在沙特军方公布的一段视频中，一架沙特军方的中国造无人机发射空对地导弹，成功将胡塞武装1辆试图躲避打击的主战坦克击毁。另外，在一次项重要侦查任务中，沙特军方派出中国无人机“彩虹”与美国的“捕食者”出战，结果中国无人机拍摄到多张极具价值的照片，而“捕食者”却空手而归。

由于无法购买美国无人机，据称土耳其依靠掌握中国武装无人机技术的巴基斯坦自行建造了无人机，这些无人机被用于打击土耳其境内和叙利亚境内的库尔德人目标。土耳其还将向乌克兰出口其无人机。

非国家武装组织

胡塞叛军是非国家行为者中最熟练的无人机使用者之一。据联合国和其他方面的专家称，它们使用着几种系统，这些系统严重依赖伊朗的技术。

胡塞人使用了卡塞夫-1型无人机，一个联合国专家小组已经确定它与伊朗的一种无人机型几乎相同。

图片版权 Getty Images Image caption 美国指责是伊朗无人机袭击了沙特石油设施。

这些无人机实际上是故意撞向目标的“神风特攻队”无人机。在这种无人机出现后，一份联合国报告强调了胡塞武装使用更先进的无人机X无人机，有时被称为“萨马德”（Samad-2/3），据信该无人机有一枚小型战术弹头。

黎巴嫩什叶派穆斯林武装组织真主党使用着少量似乎是伊朗提供的无人飞。

在叙利亚战争中大批无人机群首次大规模使用，以压倒防空火力。叛军向俄罗斯在叙利亚的主要军事基地发动过数架无人机攻击。

对中东地区有何影响？

很显然，武装无人机技术已经广泛扩散。

让美国感到矛盾的是，美国不愿向盟国出售先进的无人机，但并没有消除无人机扩散的可能性，因为中国已经介入推销其大致相当先进的技术。

使用无人机打击目标已经开辟一种新的战场，模糊了战争与和平之间的界限。

无人机提供了精确攻击目标的可能性，但副作用有限（至少如果指导这些目标的情报是正确的）。

武装无人机似乎是为所谓的反恐战争量身定做的。但它也完全呼应了该地区拥有先进技术和远没有拥有那么先进技术的各方之间的不平等斗争需要，应运而生。