图片版权 Getty Images Image caption 乌克兰与美国总统拜登和民主党候选人拜登有何关系？

备战2020年美国大选，美国总统特朗普因涉嫌向乌克兰施压来打压竞争对手拜登而卷入政治争议，被指可能面临被弹劾风险。外界担忧4年前的“通俄门”卷土重来。而如今，当时的候选人特朗普已经是美国总统，不再是普通候选人。

美国总统特朗普周日（9月24日）承认今年7月与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）通电话时，曾提及前副总统拜登及其儿子亨特，但否认向泽连斯基施压。

据《华尔街日报》报道，美国总统在电话中“大约八次”试图引起泽连斯基对亨特·拜登（Joe Biden）活动的关注。美国媒体称，特朗普曾向泽连斯基施压威胁扣留向乌克兰提供的2.5亿美元（合2亿英镑）援助款，要求调查拜登父子有无不当行为。

2014年拜登担任美国副总统后，儿子亨特曾在一家乌克兰天然气公司工作。为此，特朗普要求泽连斯基与他的纽约律师朱利安尼（Rudy Giuliani）合作。该家天然气公司据说曾发生过贪污腐败案件，但亨特个人从未受到指责。朱利安尼上周末发表声明证实特朗普打过这样的电话。

此事为什么重要？

特朗普的批评者指责他利用总统力量欺压乌克兰，以搜集有关政治对手民主党人拜登的不利信息。

图片版权 Getty Images Image caption 2014年拜登（Joe Biden）（左）担任美国副总统后，儿子亨特·拜登曾在一家乌克兰天然气公司工作。

同时，特朗普和他的支持者指称，前副总统滥用职权，向乌克兰施压，要求其退出可能牵连其儿子亨特的刑事调查。

拜登是2020年美国总统大选民主党提名候选人，是共和党特朗普的强有力竞争者。

被弹劾压力

一位资深民主党人说，现在弹劾总统“可能是唯一的补救办法”。

就总统企图向乌克兰施压的行为，美国民主党国会议员吉姆·希姆斯（Jim Himes）告诉美国有线电视新闻网（CNN）说：“这当然是一项被弹劾的罪行。”

希姆斯说：“众议院不会立即进入弹劾模式，但这确实有很大可能性。”

特朗普尚未提供任何涉及拜登或他的儿子亨特的腐败证据，前副总统否认有任何不法行为。外界不断施压，要求公开特朗普与泽伦斯基的电话录音。

弹劾分歧

美国民主党人是否应该就所谓的不法行为弹劾特朗普产生了分歧。但此事的最新进展似乎使一些资深民主党人更支持这一举动。

美国众议院情报委员会民主党主席亚当·希夫（Adam Schiff）说，弹劾“可能是唯一的补救办法”。

希夫此前曾抵制民主党人将总统免职的呼吁。

众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）表示，如果举报人的申诉未移交给国会，那么特朗普政府将“进入一个严重的无法无天阶段，这迫使我们进入一个全新的调查阶段”。

迄今为止，佩洛西像希夫一样一直抵制弹劾特朗普。周一（9月24日）一名记者问特朗普，他如何看待自己可能被弹劾。他回答：“一点也不严重。”

图片版权 Reuters/Getty Image caption 特朗普涉嫌向乌克兰总统施压要求其调查竞争对手拜登。

2016年“通俄门”重现了吗？

乌克兰事件与围绕2016年大选的”通俄门“事件之间的有很多相似之处。但其中存在一些关键性差异。

早在2016年，特朗普就是一位渴望入主白宫的公民。提供援助的外国国民可能会参加他的竞选活动，但根据穆勒（Mueller）的调查，这些提议要么一无所获，要么被彻底拒绝。

现在特朗普是手握权力的美国总统。据称他已开始与外国领导人接触。尽管他否认施压乌克兰总统，但批评人士说，一边威胁切断军事援助，一边反复要求对拜登进行调查，特朗普的司马昭之心路人皆知。