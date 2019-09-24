气候变化程度超预期 科学家称海洋面临危机

图片版权 RobertH82 Image caption BBC环境事务编辑大卫·舒克曼在一个纪录片中记载的情况，2019年格陵兰岛这个巨大的冰冻岛屿上发生了创纪录之一的融化。仅在一天之内，它就损失了125亿吨冰！

科学家们将发布迄今为止最明确的宣言，说明气候变化速度及严重程度超出预期，过热的世界是如何冲击人类的海洋和冰冻区域的。

9月20日至23日，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第51次全会在摩纳哥召开之际，世界各国的科学家们也在这里最终确定一份关于我们星球海洋和冰冻圈的报告。

这份报告将展示海洋是如何成为人类的朋友，帮助我们应对不断上升的气温。

但它将发出警告说，气候变暖正在把海洋变成对人类的巨大潜在威胁。

IPCC报告

2015年，在阿尔贝二世亲王和摩纳哥政府的鼓励下，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的研究人员编写了一份关于海洋和冰冻圈的特别报告。

冰冻圈，是指地球表层连续分布并具有一定厚度的负温圈层，亦称冰雪圈、冰圈或冷圈，那里的地球表面的水是冰冻固体。

在过去的3年里，科学家们已经审查研究了数百篇关于气候变化如何影响海洋、两极和冰川的论文。

他们的报告将跟踪从冰冻的山顶，到海底的水流，以及在一个温暖的世界里它们的情况是如何发生变化的。

在过去的几天里，科学家们一直试图与政府代表们商定一份简短的调查结果摘要报告。

报告可能会详细阐述海平面上升日益增长的威胁。在本世纪末之前，这些威胁可能危及数亿人。

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报告还将警告海洋酸化加剧的威胁、对珊瑚和渔业的威胁，以及气候变暖融化永久冻土层、释放出大量的二氧化碳气体的可能性，这可能是气温上升的关键因素。

绿色和平组织的科学家梅丽莎·王（Melissa Wang）说，按照目前的排放速度，人类每小时实际上向海洋倾倒100万吨二氧化碳。

她说，除非我们加快努力控制碳排放，并采取更大步骤保护我们的海洋，否则将对人类、环境和经济造成毁灭性的后果。

图片版权 zhuxiao45924648 Image caption 世界各地的冰川都在融化。

首先，海洋是如何与气候系统相连的？

海洋就像一位大姐，总是要救出她粗心的弟弟。每年，海水吸收人类活动产生的二氧化碳的四分之一。

自1970年以来，海洋吸收了全球变暖带来的90%以上的额外热量。如果海洋没有吸纳这种变暖，地球表面将受到过度加热的破坏。

然而，所有这些吸纳都是有代价的。我们的海洋现在比过去更暖和，咸度更低，酸性也更高。

国际自然保护联盟的丹·拉福利教授告诉BBC称，现实是，我们一直悄悄地依赖海洋来做这些事情，但海洋会因为我们所作所为的规模之大而发生变化。

气候变暖如何改变我们与海洋和冰的关系？

世界变暖正在对地球上所有冰冻的东西产生深远的影响。因此，IPCC的报告将研究格陵兰岛和南极冰盖以及地球上山脉冰川冰层的损失。

报告将描绘二氧化碳的上升使海水的酸性更高，使得海洋生物生存更加困难的图表。报告还将气候变暖与"超级风暴"的增多联系起来。

最大的变化之一是气候变暖对格陵兰和南极冰盖的影响，这种影响在近几十年来大幅增加。

这些冰冻地区对全球海平面水平至关重要，全球海平面水平则对全世界的洪水产生影响。

正如BBC环境事务编辑大卫·舒克曼在一个纪录片中所描述的情况，2019年格陵兰这个巨大的冰冻岛屿上发生了创纪录的融化。

仅在一天之内，格陵兰就损失了125亿吨冰！

南极洲还具有提高世界各地水平面的巨大能力。

根据研究，在1979-1990年和2009-2017年期间，从广大冰冻地区损失的冰量每年增加6倍。

图片版权 Getty Images Image caption 冰川融化和海平面上升速度直接有关。

这份报告会全部是关于海平面上升问题的吗？

报告的大部分可能将侧重于海平面上升所构成的日益严重的威胁。人们预计，对海平面的一些现有预测数据将向上调整修正，到本世纪中叶之前，对小岛屿国家和大城市的威胁将大大增加。

IPCC海洋报告的合作者之一、巴黎的IDDRI政策研究所的研究员亚历山大·马格南说，到本世纪末之前，如果没有大幅增强目前的适应变化的工作，我们必须预计到一些海岸地区，比如像马尔代夫等环状珊瑚岛礁，以及一些北极圈内的社区，即使在低排放情况下，也会面临着海平面升高的很大风险。

他说，如果是在高排放情况下，即使是富裕的特大城市，比如纽约或上海，和湄公河等大型热带农业三角洲地区，也将面临较高或非常高的风险。

对2100年以后的几个世纪的情况的预计将更加严峻，有些专家意见认为，海平面上升可能比现在高100倍。

报告还将研究对海洋的其他影响

该报告还将研究海洋热浪的增加，及其对生态系统产生重大影响，包括增加珊瑚白化。

IPCC报告的一名作者、索邦大学的科学家、CNRS研究专家让-皮埃尔·加图索表示，在2100年之前，不论设想的届时排放情况如何变化，极端气候情况将变得常见。例如今天的所谓百年一遇的事件，如热带气旋的增多增强，届时将更加平常。

他指出，这些将对许多地势低洼的特大城市和小岛屿产生重大影响。

该报告还将研究海洋酸化问题，并将展示气候变化如何改变目前的生态和自然平衡。

图片版权 Getty Images Image caption 气候变暖融化永久冻土层、释放出大量的二氧化碳气体，这可能是气温上升的关键因素。

报告还将包括关于珊瑚礁的部分，以及侧重于渔业和鱼类种群的部分，这些都可能会急剧减少。

这份报告中包括一些令人乐观因素吗？

是的，该报告还将表明，海洋可以为气候变化构成的威胁提供一些重要的解决办法。

基于海洋的可再生能源系统有很大的发展空间，而减少航运产生的碳排放将是这方面向前迈出的一大步。

种植更多的红树林和海草可以去除大气中大量的二氧化碳。

甚至人类改变饮食结构，从海洋中获取更多的蛋白质，也可能有助于减少碳排放。