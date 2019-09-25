弹劾特朗普：美国民主党和共和党的博弈游戏

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美国民主党宣布对总统特朗普进行正式弹劾调查。此前特朗普涉嫌向乌克兰施压，要求对方调查2020年大选竞争对手拜登。

美国众议院议长、民主党人南希•佩洛西（Nancy Pelosi）表示，总统“必须承担责任”。特朗普否认不当行为，并称这种努力是“垃圾”。

尽管民主党极力支持弹劾总统，但提案很难在共和党控制的参议院获得通过。

发生了什么？

图片版权 Getty Images Image caption 乌克兰与美国总统特朗普和民主党候选人拜登有何关系？

据美国媒体报道，特朗普今年7月与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）通电话时，曾向泽连斯基施压，威胁扣留向乌克兰提供的2.5亿美元（合2亿英镑）的军事援助款，并要求调查竞争对手拜登及其儿子亨特有无不当行为。

2014年拜登任美国副总统后，儿子亨特•拜登曾在一家乌克兰天然气公司工作。该家天然气公司据说曾发生过贪污腐败案件，但亨特个人从未受到指责。

特朗普承认打过电话，但否认施压。

各方关键人物反应如何?

佩洛西称特朗普 “违反了法律”，并称其行为“违反了宪法责任”。

她说：“总统本周承认要求乌克兰总统采取使他在政治上受益的行动。” 她补充说：“总统必须担责。”

但到目前为止，作为民主党领袖的佩洛西并不同意其党内争取撤掉特朗普的做法，她认为这可能反而会使特朗普获得更多的支持。

拜登否认行为不检。他表示支持弹劾调查，但前提是特朗普配合这次调查。

拜登说，弹劾特朗普”将是一场悲剧，但这是他一手造成的。“他是特朗普在2020年美国总统大选中的主要竞争对手。

特朗普反应如何？

特朗普在一系列推文中说，民主党人用”垃圾般的政治迫害伎俩故意破坏和贬低”他的联合国之行。

他说：“他们甚至都没有看过通话记录。纯粹是政治迫害！”

他已承诺会公开与乌克兰总统的谈话记录，以表明他的行为“完全是适当的”。

众议院共和党领袖凯文•麦卡锡（Kevin McCarthy）在回信中说：“佩洛西是本届众议院议长，但在这个问题上，她并不代表美国。”

他补充说：“她不能单方面决定是否要进行弹劾调查。”

大坝崩塌

BBC北美事务记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）

几个月来，众议院的民主党领导人一直在玩游戏。他们希望讨好那些支持和反对对特朗普总统进行正式弹劾调查的人。

该策略表明，众议院议长佩洛西和其他人担心，弹劾之路可能让温和民主党人的2020年大选更艰难。

当特朗普施压乌克兰总统的消息传出后，这种算计似乎已经改变。现在，即使是中间派的政客也纷纷提出支持弹劾程序。

大坝已崩塌。潘多拉的合资被打开。挑个你认为合适的比喻吧。

一个简单的事实是，佩洛西敏锐地掌握党内的政治情绪，她已决定从抵制弹劾总统转变为至少持开放态度。

未来会发生什么还不确定。特朗普宣布将公布7月25日与乌克兰总统的电话谈话记录。尽管这对于民主党人来说还不够，但白宫也许会为响应国会的要求做出更多努力。

舆论调查表明，这部最新戏剧对一党或另一党造成了破坏，所以导致政治意愿瓦解。但双方都可以进行长期艰苦的战斗，这可能会持续到寒冬的漫漫黑夜。

下一步会怎样？

佩洛西的声明拉开了对特朗普和乌克兰总统通话内容的调查，一个委员会将据此确认特朗普是否犯下了可被弹劾的罪行。她在声明中说，其它六个调查特朗普的国会委员会将继续它们的弹劾调查。

如果它向前推进，众议院将就任何指控进行表决。而在民主党占多数的众议院，表决则可以轻松通过。

但是接下来它将移交给参议院，参议院需要三分之二的多数票才可通过，共和党人控制参议院。

YouGov的一项民意调查显示，如果确认特朗普向乌克兰施压来打压竞争对手的行为属实，则有55％的美国人会支持弹劾总统。