北京大兴国际机场开张 展示中国崛起的工业能力

图片版权 Getty Images Image caption 北京大兴国际机场的设计师是世界著名英国女建筑大师扎哈·哈迪德。

在中国70周年国庆前，世界最大机场在北京正式启用。这一机场展示出中国在世界上崛起的工业能力。

中国国家主席习近平亲自宣布这一耗资110亿美元的巨型机场正式投入运营。

在世界各大航空公司中，英国航空公司率先于2019年7月宣布，所有往返希思罗机场与北京之间的直飞航班将于2019年10月27日起转场至新建的北京大兴国际机场，成为第一家确定将所有业务转移至新机场的国际航空公司。随后，芬兰、波兰、马来西亚等多家航空公司也将转场大兴机场。

中国国内的南航、东航、国航等将其众多航线的飞机也都陆续转场大兴机场。

北京大兴国际机场的设计师是世界著名英国女建筑大师扎哈·哈迪德。她设计的世界最大航站楼由旅客大厅所在的核心区和5个手指形廊道组成的，外形被称为凤凰展翅。

大兴国际机场从设计施工到迅速投入运营，展示出中国崛起的工业能力。

工程概况

北京大兴国际机场占地70万平方米，约相当于98个足球场。它的建设目的，是为了满足客运需要，分流此前中国规模最大和最繁忙的民用机场：1958年启用的中国首都国际机场。后者旅客量逐年递增，2018年已经超过1亿人次。

随着大兴国际机场的启用，北京和纽约与伦敦一样，成为同时拥有两个长途国际机场的城市。

图片版权 AFP Image caption 北京大兴国际机场的设计师是世界著名英国女建筑大师扎哈·哈迪德。她设计的世界最大航站楼外形被称为凤凰展翅。

大兴机场从2014年12月26日，北京大兴机场工程举行开工典礼，2015年9月全面动工，2019年6月已经开始试运营。目前它已有三横一纵4条跑道，未来还将建设3条新的跑道，到2040年满足年旅客吞吐量1亿人次需求。

大兴国际机场航站楼形如展翅的凤凰，是五指廊的造型，造型以旅客为中心，整个航站楼有82个登机口，但是旅客从航站楼中心步行到达任何一个登机口，所需的时间不超过8分钟。

新机场的地下东西两侧是城际铁路和高铁，中间3条是机场专线和地铁，将机场与北边（距离市中心天安门广场不到50公里）的北京市区连接，一小时内可达京津冀不同地区。

工业能力

大兴机场在仅用约4年时间建起了世界上规模最大、施工难度最高的单体航站楼，以及世界最大综合交通枢纽，体现了在过去10年里中国崛起的工业和工程能力。

这个在100米宽8公里长的范围内集中建设的航空、高速公路、轨道和地下综合管廊等交通方式的建筑，机场的运营管理大量采用最新的智能科技。

图片版权 Getty Images Image caption 新机场的运营管理大量采用了最新的智能科技。

比如在为乘客服务方面，新机场中国国内航班采用值机、行李托运、安检、登机4大关键环节实现全流程自助、无纸化通行、刷脸登机等。

此外，大兴国际机场的建设较为注重绿色理念，高效利用各种能源，其中可再生能源总量占机场年综合能源消费总量12%左右，是目前中国运用可再生能源比例最高的机场。