《香港人权与民主法案》：美国升级涉及香港的法律武器

图片版权 Getty Images Image caption 位于华盛顿特区的美国国会大厦

美国国会参众两院委员会于当地时间周三（25日）分别通过《香港人权与民主法案》，将很快交至参众两院全体会议审议。

美国众议院外交事务委员会（Foreign Affairs Committee）在周三上午的会议中讨论多项议案，无异议通过《香港人群与民主法案》，随后参议院外交关系委员会（Foreign Relations Committee）亦通过该法案的修订案。

共和党众议员史密斯（Chris Smith）的新闻发言人杰夫·萨格尼普（Jeff Sagnip）表示，众议院全体表决将安排在10月，很可能会在10月14日美国联邦法定假日——哥伦布日之后。众议员史密斯是《香港人权与民主法案》的提出者之一。

《经济学人》智库分析称，相信这份法案会在今年年底之前成为真正的法律。

中国国务院港澳办发表声明，指美国国会“粗暴干涉中国内政、严重践踏国际法和国际关系基本准则”。

中国外交部发言人耿爽26日表示，该案“罔顾事实、颠倒黑白，公然为香港激进势力和暴力分子张目，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈愤慨和坚决反对。”

图片版权 Getty Images Image caption 香港示威者希望美国会通过人权民主法案。

该法案在6月中由对华立场强硬的共和党众议员史密斯及共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）分别在参众两院提出。他们希望修改1992年通过的《香港政策法》。

1992年通过的《香港政策法》容许美国把香港视作与中国大陆不一样的“非主权实体”，在“一国两制”的前题下，香港享有不一样的待遇，例如被视作“独立关税区”，美国对香港出入口敏感技术以及签证安排较为宽松。

《香港人权与民主法案》一经通过，将赋予美国相关部门制裁打压香港基本自由和人权等行为的法律基础。

根据美国国会立法程序，《香港人权与民主法案》在参众两院委员会分别通过后，需要通过众议院全体表决，而后送往参议院审议。法案通过参众两院全体表决后，将送由总统特朗普签署，成法律生效。

该法案在香港示威浪潮中被许多示威者寄予厚望。香港示威者在多场游行示威中高举美国国旗，亦曾在美国驻香港总领事馆附近请愿。

香港民主运动人士黄之锋、何韵诗等9月17日在美国国会作证，呼吁通过该法案。主持听证会的参议员卢比奥对法案在国会获得通过、及获总统特朗普签署生效预期乐观。但多位在华盛顿的中国观察家则对法案能否帮助解决香港问题持谨慎保留态度。

《香港人权与民主法案》主要内容

经美国参议院9月25日修订后的法案主要内容如下：

1. 要求美国国务卿每年向国会提交报告，去审视香港是否仍然有足够的“自治”去享受美国给予的特殊待遇；

2. 如果香港日后就国家安全相关的法例立法，美国总统及国务卿会审视相关法例，是否抵触《中英联合声明》和香港市民及外国居民的人权会否受到限制；

3. 如果有香港市民因为参加非暴力抗争而被政府拘捕，美方不会以此为由拒绝批出学生或工作签证，美国方面会指令领事馆，维持一份活跃名单，纪录一些被中港政府扣留、拘捕和针对的人，而美国官员会与想法相似的国家合作，呼吁他们采取类似的行动，对待被捕人士；

4. 方案提及香港的政改进程，希望确保香港选民可以有权利透过普选选出行政长官和所有立法会议员。草案内容明确指出，会支持香港建立一个“真正民主选项”，即是香港选民可以“自由和公平地提名及投票”，并在2020年能够公开直接选出全体立法会议员；

5. 美国商务部会在180日向国会委员会提交报告，评估香港是否能够执行美国针对敏感军商两用出口管制法例，以及美国或联合国对朝鲜或伊朗所实施的制裁。在可能的情况下，美国相关部门会检视有没有相关产品，经香港转口，以及用作大规模监控及“社会信用”系统。草案特别提到，中国可能利用香港作为独立关口，可能会以大湾区之名，利用香港成为中国输入敏感技术的管道；

6. 草案要求美国总统向国会相关委员会提交一份制裁人员名单，这些人被指打压香港基本自由，有可能被冻结在美国的资产或拒绝入境。这份名单列明，是针对那些可能有份参与，把个别人士引渡到中国大陆遭受监控、掳走、扣留、虐待或被迫认罪的人。草案提出的案例包括遭到打压的铜锣湾书店的桂敏海、李波、林荣基、吕波、张志平以及以香港为基地的《新维周刊》和《脸谱》创办人王健民和呙中校。

图片版权 Getty Images Image caption 黄之锋与何韵诗在美国国会作证

美国众议员史密斯表示，《中英联合声明》及香港《基本法》保障香港享有高度自治50年不变，但中国当局正在侵蚀相关自由，损害港人人权与自由。他强调，《香港人权与民主法案》是及时且重要的。他还提出修订，要求限制向香港警方出售控制人群的装备。

中国外交部发言人耿爽9月26日回应说：“美国国会参众两院外委会无视香港激进势力和暴力分子的恶劣行径，无视香港社会各界的民意诉求，无视国际关系基本准则，执意审议通过上述涉港法案，公然为香港激进势力和暴力分子撑腰打气，是对中国内政的粗暴干涉，充分暴露了美国会一些人搞乱香港、牵制中国发展的险恶用心。”