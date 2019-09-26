弹劾特朗普：特朗普与乌克兰总统通话记录显示了什么

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美国总统特朗普的乌克兰“电话门”争议继续延烧。舆论压力下美国政府周三（9月25日）公布了特朗普与乌克兰总统7月的通话记录。通话记录显示，特朗普确实要求乌克兰领导人调查美国前副总统拜登的儿子。

民主党总统竞选人拜登是特朗普在2020年美国总统大选中的主要竞争对手。民主党指控特朗普寻求外国帮助来抹黑竞争对手。

美国宪法规定，总统因叛国、贿赂或其它重罪和轻罪，被弹劾而判罪者，均应免职。

7月，特朗普曾冻结对乌克兰的军事援助，但他坚称，这并不是对乌克兰新政府施压。

检举人举报特朗普的文件周三已经提交到美国众议院议员处。众议院民主党议员亚当·希夫（Adam Schiff）称：“我发现控告让人忧心，而且十分可信。”

电话中特朗普说了什么？

白宫披露的是7月25日特朗普与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的通话记录。根据记录，他们谈到了早期被撤职的乌克兰检察官绍金（Viktor Shokin）。

在这场半个小时的通话中，特朗普说：“我听说你有一个很优秀的检察官，但他被解雇了，这不公平。”

特朗普还说：“还有一件事，关于拜登儿子的讨论很多，说拜登阻止了（对其儿子）起诉，但许多人想知道真相，所以无论你和司法部长能做些什么都会很棒。”

“拜登到处吹嘘他阻止了起诉，所以你能否调查一下......在我看来这很可怕。”

图片版权 Getty Images Image caption 拜登

泽伦斯基回复：“我们会处理这件事，会开始调查。”

根据通话记录，特朗普在电话中要求泽伦斯基与美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）及特朗普的私人律师合作调查。

美国司法部周三表示，特朗普并未与司法部长谈到乌克兰调查拜登的事情，巴尔也未联络过乌克兰。

拜登遭到什么指控？

特朗普一直在关注拜登如何游说乌克兰解雇绍金。

绍金曾对天然气公司布瑞斯玛（Burisma）展开调查，拜登的儿子亨特·拜登曾担任该公司董事会成员。

但目前并未有证据显示拜登父子有任何不当行为。

通话背景是什么？

特朗普曾承诺，会公布7月25日通话“完整、完全解密和未经编辑的文本”。但白宫周三上午披露的是美国官员整理的交谈记录。

7月通话前不久，特朗普曾指示美国政府暂停对乌克兰提供将近4亿美元的军事援助。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普与乌克兰总统泽伦斯基

通话概要中，特朗普并没有对乌克兰总统称，美国援助取决于他是否调查拜登。

但特朗普强调了美国经济援助的重要性，随后表示希望泽伦斯基对拜登采取行动。

“我会说，我们为乌克兰做了很多，”特朗普说。

弹劾调查如何进行？

美国众议院议长、民主党人南希·佩洛西（Nancy Pelosi）周二表示，对特朗普的行为展开正式的弹劾调查。

首先，众议院将就弹劾总统进行投票；随后，参议院将进行听证，决定是否将总统免职。

众议院的调查部分集中在特朗普是否滥用总统权力，是否试图通过寻求外国帮助来削弱拜登，从而帮助自己连任。

图片版权 Getty Images Image caption 南希·佩洛西

佩洛西表示，特朗普的行为背叛了其就职誓言，并称：“无人能凌驾于法律之上。”

争议时间线

7月18日，美国媒体报道，特朗普要求白宫助手暂缓对乌克兰近4亿美元军事援助

7月25日，特朗普与乌克兰总统通话30分钟

9月9日，众议院获悉检举人对通话进行举报

9月11日，美国国防部和美国国务院批准发放对乌克兰的军事援助

9月23日，特朗普证实他曾拒绝向乌克兰提供援助，称因为担忧腐败