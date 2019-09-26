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法国前总统雅克·希拉克逝世，享年86岁。希拉克1995年至2007年两度出任法国总统。

他在国内推出的重大政治改革之一是将总统任期从七年减至五年。在国际舞台，2003年，希拉克曾经强烈反对美国入侵伊拉克。法国的否决票对巴黎和美国、英国的关系带来长期影响。

从政期间，希拉克也曾卷入腐败指控。

近年来，希拉克由于健康原因数次住院，很少公开露面。

图片版权 Getty Images Image caption 资料图片：德斯坦和希拉克（右）

希拉克政治生涯回顾

几十年来，希拉克在法国政坛一直颇有影响。

年轻时，希拉克一手拿着香烟、一手端着啤酒，潇潇洒洒地赢得了乡间选区人民的支持，进入议会。

1967年希拉克首次升任部级，之后的从政生涯当中，几乎担任过所有的内阁职位。

1977年至1995年，希拉克担任巴黎市长将近20年。期间被卷入政党筹资及个人开支等丑闻。

但是丑闻仍然没有能够阻挡希拉克1995年赢得大选，成为继密特朗之后的法国总统。

2002年，希拉克再一次出人意料地在大选中获胜。原因之一是极右的国民阵线主席勒庞进入第二轮。

那次大选令法国选民陷入两难，他们觉得自己被迫在骗子和法西斯之间做出选择。有些人鼻子上戴着夹子前往投票站，意思是大选散发的臭气让他们恶心。

图片版权 PA Image caption 2004年希拉克和时任英国首相布莱尔

对美国说“不”

作为总统，希拉克曾在国际舞台上强硬推销法国的立场。最令人难忘的应当是2003年，希拉克坚决反对以美国为首的盟军入侵伊拉克。

希拉克坚决反对法国参与军事行动的立场激怒了不少美国高层，也给他和时任英国首相布莱尔之间的关系带来长期影响。

但是希拉克坚持己见，他在2004年接受BBC采访时曾说，“在这件事情上，美国有自己的立场，美国总统说他不会改变他的立场，我完全理解。法国也有自己的立场，法国也不会改变自己的立场。”

他还说，“这并不意味着我们不尊重对方。”

对伊拉克战争说“不”让希拉克赢得了国人的尊重，但他给继任留下的是一个脆弱的法美关系。

图片版权 Xinhua Image caption 2004年时任中国主席胡锦涛访问巴黎期间和希拉克会晤

为中国说话

希拉克对中国兴趣浓厚，他的中国历史知识有时候居然能让中国人感到意外。

一次在中国访问期间，希拉克问中国领导人江泽民的助理，他是否知道隋朝有多少皇帝。对方回答有两个，文帝和炀帝。

但是希拉克纠正说，隋朝还有个鲜为人知的小皇帝，在唐朝开始后才死去。

报道说，希拉克曾把西安出土的兵马俑称作"世界第八奇迹"，还曾表示过，想拍摄一部有关唐朝诗人李白的电影。

1989年中国当局派遣军队镇压北京抗议事件之后，中国遭到西方国家的谴责和制裁。但希拉克在2004年表示，反对欧盟对中国的武器禁运，并说欧盟的禁运没有任何道理。

希拉克当时对中国领导人胡锦涛说，“（禁运措施）背后纯粹就是对中国的敌视。”希拉克因此受到人权活动人士的谴责，他被指责对那场屠杀的受害者及其家人“不敬”。