英国脱欧：最高法院裁决对英欧外交谈判的影响

图片版权 Getty Images Image caption 虽然欧盟领导人都闭口不谈英国最高法裁定约翰逊首相暂停议会决定无效，但他们都面对着谈判对手位置变动的可能性。

英国最高法院裁定约翰逊首相暂停议会决定无效，议会复会，留欧脱欧派激烈交锋。这是否等于在外交谈判中英国将了英吉利海峡对岸的欧盟一军？

英国最高法的裁决给欧盟提出了各种各样的问题：他们的英国脱欧谈判伙伴约翰逊能否留在首相宝座上？英国何时会举行一场大选？

第一遭，这两个问题或许已经不仅仅再是简单的英国内政，而是欧盟必须面对的问题。

欧盟反应

然而，到目前为止，欧盟决定把无形的大手捂住无形的耳朵上，拒绝听到任何噪音。

为什么这么做呢？因为欧盟领导人认为，英国最高法院的裁决以及英国接下来发生的事情是不可预测的英国国内政治事务。他们认为自己是这场闹剧的旁观者。这就是为什么，无论英国记者打破头要想方设法提出问题，德国总理默克尔和法国总统马克龙都保持沉默，欧盟委员会也拒绝对这一裁决发表评论。

布鲁塞尔更愿意注重于它自己能发挥作用的地方：谈判。所以，至少在短期内，英国最高法的裁决似乎对他们影响不大。

但欧盟领导人仍然希望与英国达成脱欧协议。根据欧盟法律，他们的谈判对象是英国政府，目前仍由约翰逊领导。

影响谈判？

所以，不论台面上英国议会复会后吵闹翻天，与此同时，欧盟和英国仍然继续在布鲁塞尔进行的技术性谈判。

但是，英国最高法院的裁决是否成为减缓欧盟与约翰逊政府谈判动力的一个因素呢？

事实上，欧盟政界人士表示，他们最感觉令人沮丧的因素，就是，即使欧盟做出了重大妥协，无法确保英国议会的多数议员肯定会批准新的欧协议。

但是，尽管欧盟领导人表示，他们对英国脱欧再次延期持开放态度，对长达3年多的英国脱欧的辩论令人不耐烦，欧盟方面也愿意在10月中旬与约翰逊首相达成一项新协议，这也正如约翰逊希望的那样。

然而，在布鲁塞尔弥漫着怀疑论调。

一位来自一个传统上与英国关系非常密切的欧洲国家的外交官告诉BBC记者表示，2019年10月份达成协议的前景已经不容乐观。现在，英国国内问题使脱欧谈判更加复杂。就像老话说的那样，时间已经不多。

图片版权 EPA Image caption 约翰逊首相在议会和反对派激烈辩论。

欧盟外交官们认为，英国方面提议的在新的脱欧协议中如何取代爱尔兰边界保障条款，这可以作为英欧新谈判的一个起点。但是，正如欧盟首席英国脱欧谈判代表巴尼耶所说，在欧盟看来，英国的提议远远没有达到欧盟的要求，没有包括技术上的细节，法律上可行性的具体解决方案。

所以，布鲁塞尔在现阶段拒绝记者们或者英国政府认为欧盟需要妥协的要求。

欧盟千篇一律的答复是，在欧盟考虑任何妥协之前，他们首先需要英国提出现实的建议并就此进行谈判。

而英国外交大臣拉布等人断言，声称欧盟总是在快到半夜还差5分钟时做出让步。欧盟方面的人说，这表明了英国对欧盟运作方式的误解。

一名欧洲小国的外交官对BBC记者说，只有当这种妥协对我们无伤大雅时，我们才会妥协。

谈判焦点

图片版权 Getty Images Image caption 欧盟首席英国脱欧谈判代表巴尼耶认为，英国和欧盟谈判立场相距甚远。

布鲁塞尔认为，如果欧盟同意英国目前提出的取代爱尔兰保障条款方案的建议，它就无法保护欧洲单一市场、北爱尔兰和平进程或欧盟成员国爱尔兰的利益。

欧盟消息人士宣称，在现阶段欧盟和英国双方立场距离还太遥远，还无法真正做到相向而行，还没有办法进入不向媒体公开的激烈谈判阶段。

欧盟各国政府也承认，英国脱欧再次延期，可能会降低双方的压力，以容许双方做出必要的妥协而达成新协议。

然而，底线是，欧盟领导人们不确定如果约翰逊首相知道自己即将投入一场英国大选的话，他是否还愿意就英国脱欧对欧盟做出让步。