香港抗议、北京“大庆”、台湾失邦交国和本周更多好故事

图片版权 AFP Image caption 香港警方上月称有信心应付示威。

9月最后一周，中华人民共和国将迎来建政70周年纪念日。在这场近年来规模最大的庆祝活动前，北京发布数项禁令，加强安保与维稳；香港问题仍然悬而未决，特首林郑月娥在湾仔出席首场社区对话，试图缓解社会的分裂与焦灼情绪；太平洋岛国所罗门群岛、基里巴斯相继与台湾断交。总统蔡英文批评北京透过金援及政治压力打压台湾空间，迫使台湾接受“一国两制”。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 香港警方：“我们正被推向极限”

一名相当高级的香港警务人员私下对BBC记者称：香港警方在应付爆发逾三个月的政治危机方面已处于能力的极限。

这场在香港警察总部进行的逾三小时的简介会中，一名高级警官对一小部分记者说，“如果这种情况进一步升级，将使我们减少其他范畴的出警。我们已经到了极限，正在应对当中。”

2. 中共建政70年：“大庆”前在北京能做和不能做的事

图片版权 Getty Images Image caption 在北京的核心地带，两名警卫正在一条胡同内执勤。

按照计划，北京将于10月1日上午，在天安门广场举行声势浩大的阅兵式和群众游行。当晚还有一场文艺演出和焰火表演，预计将有近30万人参与。

为了确保活动顺利进行，当局已在过去数周加强安保和维稳，包括要求市中心部分居民搬离。数轮的彩排也导致市区大规模封路，阅兵式沿线部分超市餐馆歇业。

3. 台湾再失邦交国 基里巴斯倒向北京的重要原因

Image caption 基里巴斯位于太平洋中部，由33个大小岛屿组成，是世界上唯一纵跨赤道且横越国际日期变更线的国家。

基里巴斯位于太平洋中部，由33个大小岛屿组成，是世界上唯一纵跨赤道且横越国际日期变更线的国家。

基里巴斯经济十分落后，严重依赖外援，被联合国列为最不发达国家之一。而中国近年来对该国的投资不断增加，仅2019年中国与基里巴斯公司签署的合同项目金额至少10亿元人民币以上。

4. 托马斯库克：全球旅游业鼻祖如何走向倒闭

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世界上第一家旅行社、有178年历史的英国托马斯库克（Thomas Cook，中国分公司名为"托迈酷客"）最后时刻的挽救行动谈判失败，宣告倒闭。

托马斯库克受到了金融、社交媒体、世界政局变化甚至气候等多重因素的影响，业务空间也被新兴的网上旅行社、廉价航空等多种新生事物瓜分。

在新的时代里，很多旅行者已经可以通过各种途径自由组合自己的度假行程，而不再依赖旅行社。

5. 致命求婚：入住昂贵酒店，美国男子水下求婚溺亡

图片版权 Kenesha Antoine Image caption 肯妮莎·安东尼拍摄了史蒂芬·韦伯在坦桑尼亚奔巴岛浪漫水下求婚的过程。

这对情侣入住酒店的第三天，来自美国路易斯安娜州的韦伯纵身跳入水中，向女友求婚。他戴着蛙镜，穿着蹼鞋，手拿一张告白字条游到房间窗前，与此同时，安东尼在房间里见证着这一切。

他的字条上写着：“我憋气的时间不够长，不足以让我说完我爱你的每一件事。但对于我爱你的每一点，我每天都爱得更深。”