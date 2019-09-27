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美国民主党正对美国总统特朗普进行弹劾调查。鉴于华盛顿政党之间的政治分歧，这会非常困难。

美国历史上还没有出现过被弹劾下台的总统。

民主党领袖南希·佩洛西（Nancy Pelosi）此前曾反对弹劾特朗普，她也许担心这可能影响寻求2020年连任的温和民主党人的国会席位，并危及该党在众议院的多数党地位。

弹劾成功的可能性不高，并且可能引起民众对民主党强烈的民意反弹。为何民主党人现在要开始弹劾呢？

BBC为您梳理现在弹劾特朗普的复杂原因，以及民主党人的用意：

为何弹劾总统很困难？

图片版权 Getty Images Image caption 美国历史上，只有两位总统曾被弹劾过。1868年的安德鲁·约翰逊（Andrew Johnson）和1998年的比尔·克林顿（Bill Clinton）。但参议院均否决了弹劾议案。

通过弹劾的方式罢免总统非常困难，弹劾成功需要获得国会两院通过。乔治华盛顿大学的法学教授乔纳森·图雷（Jonathan Turley）教授说：“众议院通过弹劾只需要简单多数，在民主党控制的众议院容易做到。但参议院需要绝大多数同意才能给特朗普定罪。在被共和党人控制的参议院不可能这样做。”

三分之二参议员投赞成票才能罢免总统。这就是说，100名参议院中的67名要投赞成票。

但是，鉴于目前有53名参议员是共和党议员，因此没有足够的数字显示特朗普会被成功罢免。

美国历史上，只有两位总统曾被弹劾过。1868年的安德鲁·约翰逊（Andrew Johnson）和1998年的比尔·克林顿（Bill Clinton）。但二者均在参议院被宣告无罪。

那么，为什么现在要弹劾特朗普？

捍卫法律、限制总统权力

图片版权 Getty Images Image caption 众议院议长南希·佩洛西宣布对总统发起正式弹劾调查时，称"没有人可以超越法律"，特朗普"必须对他的行为负责"。

加州州立大学美国政治学专家金伯利·纳尔德（Kimberly Nalder）说：“我认为，某些国会议员的主要动力仅是维持法治，即：没人能凌驾法律，即使总统也不行。”

她补充说：“如果国会没有任何反应，这实质上将为这位总统以及未来的总统自由控制宪法打开大门。”

众议院议长南希·佩洛西宣布对总统发起正式弹劾调查时，称“没有人可以超越法律”，特朗普“必须对他的行为负责”。

即使可能失败，坚持这些原则也可能是此举的动机。

《纽约时报》报道称，佩洛西之所以突然同意弹劾调查，是基于这样一个基本的事实：他们相信对特朗普的新指控简单而且严重，足以被公众了解，而此前，公众已被不断传来的复杂指控和反指控的喧闹声所淹没，这在当今的华盛顿已成为常态。

特朗普陷入“通俄门”调查时，也有弹劾的声音。

《纽约时报》报道称，当时特别检察官关于俄罗斯干预2016年大选以及特朗普可能妨碍司法公正的报告显得含糊其辞。民主党人认为目前的指控非常明确，与那份报告形成鲜明对比。

BBC北美事务记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）说：“自特朗普任职以来，弹劾的声音就不绝于耳。每次新的进展和起诉都在国会唤起了采取行动的呼吁。”

目前关于特朗普与乌克兰总统的电话争议加剧了人们的这种情绪。

“然而，这是乌克兰的故事：特朗普利用总统权力向外国政府施压，以搜集（或制造）关于政治对手的破坏性信息的手法激发了民主党人弹劾的意愿。”

破坏特朗普的议程

图片版权 Getty Images Image caption 比尔·克林顿的轻率和被弹劾影响了妻子希拉里在2016年的总统竞选，

毫无疑问，这些国会的调查可能对总统生涯产生影响。总统需要大量的努力来争取民意以消解弹劾带来的影响。

克林顿在1998年遭到弹劾后的最后两年任期内首先是要面对诉讼程序，然后是尘埃落定的结果。

在许多人的心中，比尔·克林顿（Bill Clinton）的任期因卷入和莫妮卡·莱温斯基（Monica Lewinsky）的性丑闻而被人民记得，甚至在他离任后，问讯调查的影响还会继续。

BBC记者尼克·布莱恩特（Nick Bryant）认为，比尔·克林顿的轻率和被弹劾，影响了妻子希拉里在2016年的总统竞选，因为“在经历克林顿的疲劳期后，选民犹豫他们是选出另一个容易出丑闻的总统。”

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普已经开始了连任竞选的造势活动。

公众舆论

尽管弹劾成功的可能性不大，但它可能会影响公众舆论。

YouGov民意调查显示，如果确认特朗普总统暂停对乌克兰的军事援助以推动该国官员调查乔·拜登（Joe Biden），将有55％的美国人支持弹劾特朗普，乔·拜登（Joe Biden）是2020年民主党总统候选人的主要竞争者。

进一步的细节可能会像滚雪球一样，让总统的立场站不住脚，这是有历史根据的。

图片版权 Getty Images Image caption 尼克松在被弹劾前主动辞职。

纳尔德教授说：“如果你看看1970年代与尼克松总统水门事件的例子，“在听证会开始于国会的程序开始之初，只有19％的人口认为他应该被弹劾，应该被免职。”

但是随着有关事件的不断发酵，这个数字越来越大。

纳尔德教授在接受BBC采访时说：“在尼克松为避免被弹劾而辞职时，赞成弹劾他的民意达到了57％。”