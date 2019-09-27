图片版权 Getty Images Image caption 玛甸沙勒（Madain Saleh）的古墓“孤独城堡”（Qasr al-Farid）被联合国教科文组织列入世界文明遗产名单

沙特阿拉伯从9月28日开始对包括中国、美国、日本等49个国家公民发放旅游签证。

发展旅游业是沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼2016年提出的“2030愿景”宏图大略的重要组成部分，用旅游压缩石油依赖。

以前世人提起沙特就想到沙漠和石油，对这个中东神秘国度的认知多半来自影视书刊和网络，一个重要原因是沙特的签证制度不认旅游，不识观光客。

此前获准入境沙特的外国人主要是公务、商务旅客、外籍雇员、学生和朝圣客。

旅游和国家遗产委员会主席卡提布（Ahmad al-Khateeb）称这是个“历史性时刻”。他说，沙特有5处列入UNESCO世界遗产名单的古迹，风土人情多姿多彩， 旅客们会“大开眼界”。

消息发布而国家名单尚未公布之际，沙特旅游签在中国社交网络刷屏，“驴友”们一派欢欣。

沙特旅游签证费为300里亚尔（约570元人民币），另加140里亚尔的旅游保险。持旅游签证的游客可最长停留90天，或在一年内累计停留不超过180天。

Image caption 沙特的风土人情也是一项旅游资源

着装朴素

沙特当局还对海外女性观光客露出微笑，规定外国女性到沙特不必再全身用罩袍裹得严严实实，像沙特女性在公共场合那样。

不过，还是要求衣着“朴素得体”。

另外，以前对没有男性陪同的外国女访客的那些规定现在都取消了。

除了发旅游签证，沙特还希望吸引海外投资资金进入旅游业。政府制定的目标是用10年时间，到2030年，把旅游业占国民总产值的比例从3%提高到10%。

圣城麦加和麦地那对非穆斯林访客依旧是禁区，外国游客在沙特仍不许喝酒精饮料。

卡提布表示，沙特有自己的独特文化，希望得到海外游客的尊重。

沙特官员对BBC表示，除了喝酒和沙滩比基尼，还有很多其他的休闲度假方式也是许多人的选择。

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战略考量

沙特王储萨尔曼近年来在推动经济改革，一个重要目的是减少经济对石油的依赖，而开发旅游资源是整盘计划中的核心成分。

开放旅游成了国策，目标明确，到2030年国内外旅游观光人次达到1亿，旅游业新增工作职位1百万。

不过，沙特的发展旅游战略也面临若干不利因素，比如近年来国际形象蒙污，还有油田遭袭击引发的安全担忧。

去年，沙特异议记者卡舒吉在土耳其沙特使馆遇害，以及最近沙特国内打压女权活动人士，都招至国际社会对它人权纪录不佳的指责。

图片版权 FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Image caption 沙特首都利雅德的“扭腰大厦”曾令许多前去考察的中国官员赞叹

2017年，沙特宣布了一项大规模旅游开发项目，计划把红海中的50个岛屿和其他一些地方建成豪华旅游度假村。

利雅德附近的奇地亚（Qiddiya）娱乐城项目去年破土动工。

娱乐城占地超过330平方公里，内有高档主题公园、野生动物园和F1赛车场等设施。

沙特安全吗？

旅游部长卡提布说：“我们的城市属于全球最安全的城市之列。因此，我们不认为（近日沙特油田遇袭）会影响这个计划。有那么多外籍劳工在沙特生活、享受。我们很安全。”

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