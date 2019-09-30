袖珍男自白：高个和矮个都有幸福与苦恼

图片版权 ALLAN MOTT Image caption 艾伦·莫特与侄子

加拿大男子艾伦·莫特（Allan Mott）个头不高，在身材高大的西方男子当中，属于“袖珍型”， 因为他只有1.57米。

艾伦的父母个子都不高，受遗传影响，他从小就比别人要矮许多。但小时候，他并不觉得有什么，反而由于个头矮，经常引人“瞩目”，特别是比他年长的女性们。

这些“大姐姐们”经常在学校的操场上追到这个“袖珍小娃娃”，然后，喜爱地在他的脸颊上一顿亲吻。

因此，艾伦从小就知道，由于自己身材矮小，所受到的待遇也跟别人不一样。

然而，随着他慢慢长大成人，艾伦越来越意识到自己身材矮小所带来的苦恼。

身材歧视

图片版权 ALLAN MOT Image caption 在身材高大的西方男子当中，艾伦属于“袖珍型”。

在成长过程中，由于种种原因，许多人或多或少地曾感受到一些歧视：比如，性别、种族、宗教、说话口音等等。

但对艾伦来说，他所受到的歧视则是因为自己太矮，而且这一事实是自己无法改变的。

人类社会中，高个男人和女人通常都被认为更出众、健康、聪明，并且更有可能获得好工作。

图片版权 ALLAN MOT Image caption 小时候的艾伦

此外，高个的人似乎更会挣钱。比如，世界500强公司的男性高管中平均身高都在一米八以上。

这种情况可能源于，人们自然而然地把身高与“伟大”和“出众”联系在一起，而后面这两种品质对于领导力来说尤其重要。

根据美国作家马尔科姆·格拉德威尔（Malcolm Gladwell）的著作《眨眼之间》（Blink）推算，身高每增加一英寸（2.54厘米），年薪就会额外增加789美元，如果按这一比例来计算，几十年的工作生涯下来，收入差距将会是一笔极其可观的数字。

艾伦对这一说法一点都不感到吃惊。不仅如此，由于身材矮小，艾伦觉得他在公司发表意见得不到理睬和重视，甚至没有人愿意听取他的想法和意见。

所以，艾伦切身感到，除了性别等歧视外，还有一种歧视应该叫"身材歧视"。

矮个子的“伟人”

图片版权 Getty Images Image caption 美国歌手普林斯·罗杰·尼尔森，艺名王子， 身高只有1.6米。

当然，并不是所有成功人士都身材高大，例如，中国已故领导人邓小平，身高只有1.57米，但却成为中国最有魄力的领导人之一。

同时，以勇猛善战闻名的法国大革命时期的军事家拿破仑（Napoleon Bonaparte）身高也不足1.7米。

英国著名已故前首相温斯顿·丘吉尔（Winston Churchill）身高也只有1.67米，在英国人当中可算是个矮人。

美国著名黑人民权领袖马丁·路德·金身高也只有1.69米，但他们在历史中的地位以及个人魅力没有人能否定。

但是，单从第一印象来说，高个子人可能的确占优势。

矮个更长寿？

图片版权 ALLAN MOT Image caption 与同事在一起

然而，任何事情都有好有坏。众所周知，意大利撒丁岛（Sardinia）是世界最出名的长寿之乡之一。那里的百岁老人比例最高，超过欧洲其他国家。

当然，长寿跟遗传基因以及许多其他因素有关，包括地中海式饮食。

但是撒丁岛居民的一个共同特点是他们普遍身材不高。

比如，就老一代居民而言，男性平均身高约在 1.6米左右。

这可能令人惊讶。因为人们往往觉得，越健康的儿童长得越高。

但是，事实是个高的人在老了以后似乎更受苦。例如，有研究显示，身体越高，体内细胞越多，因此，体内细胞癌变的风险也随之增高。

同时，同矮个子相比，高个人更容易出现血栓。

在撒丁岛长寿居民中，身高最高的居民要比个头比较矮的邻居约少活两年。另一项对130万西班牙人开展的研究发现，身高每增高一厘米，总预期寿命会减少0.7年。

这样看来，长得矮也并非全是坏事。

身材与爱情

图片版权 Getty Images Image caption 研究发现，高个子的男子更具性吸引力。

但涉及到谈情说爱，似乎高个男子更具优势，因为女性往往喜欢寻找身材高挑的男性作为伴侣。之前的多项研究已经证明了这一点，即高个子的男子更具性吸引力。

艾伦在这方面确实惨遭“不幸”。许多女子一看到艾伦的身高就望而却步。

这一点在网上约会情况也是一样，通常是那些身材较高的男子获得的约会回应更多。

这也使一些矮个男子不免有一种自卑心理，总觉得身高是自己的一种“硬伤”。

但是，根据纽约大学一项研究发现，那些低于平均身高水平的矮个男子其实婚姻更加稳定，离婚率也明显低于身材高大的男性。

艾伦表示，随着年龄的成熟自己越来越自信，不再让身高成为自己享受人生的障碍。

现在，艾伦往往会在自己社交媒体自拍照的旁白上幽默地称自己有多么英俊，而不是像从前那样自贬。

艾伦认为，正是自己的身材劣势才激发自己发奋图强，取得种种傲人的成就。

因此，艾伦的故事给人们的启发是，如果你改变不了你的身高，但至少可以改变自己的态度。