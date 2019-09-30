中共建政70年 习近平面临国际国内挑战

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2019年的10月1日，是中共建政70周年纪念日。

天安门广场大规模阅兵仪式正式举行之前，多次的彩排已经助推北京以及中国各地的庆祝气氛越发浓厚。

国际媒体当然不会错过中国这一堪称本年度最重要的事件，对建政70年的中共未来面对的挑战不乏评论和看法。

经济

英国广播公司（BBC）商务记者安娜·科斯塔（Ana Nicolaci da Costa）写道：2008年世界金融危机之后，发达国家疗伤之际，中国成为引领全球经济的重要引擎。现在中国作为世界第二大经济体，其发展速度却是自1990年代初期以来最缓慢的。

美国全国广播公司商业频道（CNBC）报道说，虽然9月30日公布的两项采购经理人指数（PMI）显示中国的制造业情况比外界预计的要强，但是分析人士说，由于外部经济环境疲软，中国的经济前景仍然黯淡。

政治

加拿大《环球邮报》（The Globe and Mail）刊登文章认为，在中华人民共和国庆祝70周年之际，习近平用中国过去的困难挣扎为今后可能面对的艰苦时代做准备。

“中国正处于向后看的阶段，不仅围绕着旅游业，还包括宣传、博物馆、娱乐业、学校和习近平的讲话。习近平的讲话充满了中国共产党历史上最有象征意味的元素。”

《日本时报》（The Japan Times）的评论文章，提及习近平9月3日在中央党校的讲话。他多次提及中国和中国共产党面对的挑战，号召“领导干部要做敢于斗争、善于斗争的战士”。

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文章认为，“值得注意的是，他选择用‘斗争’这个词，而不是挑战、检验或者困难障碍”。

“专家们表示，习近平的反腐败可能是他面临的内部斗争的首要原因。虽然习近平目前牢牢掌握权力，但是反腐也暴露了他和政治盟友在可以预见的将来不得不面对的薄弱环节。”

《纽约时报》9月30日刊登记者走访河南信阳后的报道，这里虽然是所谓“革命老区”，在1950年代的“大跃进”时期以及其后1960年代初期的大饥荒年份里，也是受影响最大的地区。

“在习近平掌权的7年间，他相信要掌控中国，他必须控制历史。他的行政班子为教科书、电视剧、电影和博物馆定下了基调，与他所讲述的在党的铁腕统治下的国家统一和复兴相匹配。”

美联社刊登评论文章《中国共产党执政70年的新挑战》也认为，中共面临国内的诸多难题。即使在美中贸易战之前，（中国）经济增长就因为达到中等收入水平而呈放缓趋势。

人口

美联社文章提及的另一个中国内部问题是人口老龄化。“一胎政策，这个共产党在1980年代前后开始的控制人口增长政策，使中国没有足够的劳动力支撑日渐老龄化的人口。”

贸易战

在国际层面，美联社提及习近平的“中华民族伟大复兴”面临的一个问题：美国总统特朗普也要让美国再次伟大。

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“中共庆祝70年建政之际面临的一系列挑战中，显而易见，这个崛起强国与世界霸主之间的冲突越来越明显。”

文章认为，虽然中共肯定将比苏共执政的时间要长，中共的出色政策也让数以百万计的民众脱贫，把中国变成了一个全球性的经济力量，但是“习近平的雄心，无论是经济层面还是军事层面，都与美国的利益相冲突。”

军事

菲律宾《马尼拉时报》（The Manila Times）报道认为，中国在过去70年以惊人的速度发展“无论你喜欢还是不喜欢，这个所谓中土王国重新崛起的事实，如果没有给人留下深刻印象，至少也是无可争议的。”

《马尼拉时报》提及菲律宾以及越南、马来西亚、文莱甚至台湾在南中国海的主权争议，以及日本与中国在东海的主权争议。“随着中国经济增长，它的军事实力也在增长，给菲律宾和邻近地区罩上阴影。毫无疑问，这些问题将在今后多年持续下去。但是我们不能让这些不同看法影响彼此之间的关系。”

英国《星期天泰晤士报》刊登的评论员文章从台湾的双十国庆说起。“台北的双十阅兵与台湾海峡对岸的中华人民共和国建国70周年大型庆祝相比显得很不起眼。”

“星期二，习近平将在北京主持一个别具一格的国庆节，展示他对国家的铁腕控制，和作为他后盾的军事力量。这些都在附近地区造成不安。”

文章认为，“中国的震慑策略，实际上掩盖了一个更加复杂的现实。在台北的另一个国庆阅兵、在香港的骚乱和中国国内的经济放缓，都显示了习近平前面更加难走的一条路。”