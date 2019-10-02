中国国庆阅兵后朝鲜试潜射导弹意在何为

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 最近几个月，朝鲜恢复导弹试射。

朝鲜可能从潜艇上发射了一枚弹道导弹。此前几小时，平壤刚表示将恢复与美国的核谈判。BBC记者分析朝鲜潜射导弹计划的潜在威胁。

2019年10月2日，韩国军方表示，朝鲜在江原道元山近海向东发射一枚弹道导弹，最大飞行高度超过910公里，飞行了约450公里。导弹最后落入日本海。

按飞行距离看，这属于短程弹道导弹，但如果最后得到确认，这将是自5月以来朝鲜进行的短程弹道导弹试验的显著升级。这一消息迅速招致了日本方面的谴责。

日本首相安倍晋三说，这违反了联合国安理会禁止朝鲜使用弹道导弹技术的决议。

就在之前几个小时，平壤刚表示，与华盛顿的无核化谈判可能最终在近日内恢复。

前一日，中国国庆阅兵中刚刚展示过中国军方已经列装的数十枚最新型中远程和洲际弹道导弹，可以覆盖亚太和全球所有地区。为何朝鲜试射一枚威力远不及中国的导弹就能在国际媒体上引发更多关注呢？

中国领导人过去强调不希望任何人在朝鲜半岛生乱。为何朝鲜还要展示一下自己的导弹开发进展呢？

分析：

BBC防务记者乔纳森·马库斯

这是朝鲜在相当长时期内进行的射程最长的导弹试射。导弹飞行高度约910公里。但军事专家们认为，如果沿着正常轨道发射，其射程能达到约1900公里。

这次它又是从某种水下平台发射的，可能是从一艘潜艇上发射，但更可能是一只专门设计的试验船或驳船。

这提醒人们，朝鲜在潜艇上发射的弹道导弹技术方面正在取得重大进展。因为对手难以在深海找到和跟踪潜艇，潜射计划被认为特别具有威慑力。

就在美朝两国官员恢复朝核谈判前夕，这次试验提醒人们：平壤方面认为，它将以实力地位进行这场谈判。但朝鲜这一行动必然引发国际社会的进一步疑虑：是否能真正采取有效措施，阻止朝鲜发展其核武库。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜半岛无核化：特朗普金正恩会妥协吗？

美朝谈判停滞

自2019年2月美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在河内峰会未达成协议后，朝美谈判陷入僵局。

专家表示，朝鲜最新的这次潜射试验以及宣布继续会谈是经过深思熟虑的。

美国国家利益中心高级研究员哈里·卡齐亚尼斯说，朝鲜希望在谈判开始之前就表明其谈判立场。

他表示，平壤似乎准备迫使华盛顿从过去的朝鲜全面无核化的要求中退缩，因为这只是美方做出的解除制裁的承诺。

日韩担忧

朝鲜潜射后，日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上说，一枚弹道导弹在落入水中之前可能分裂成两枚。

这将是朝鲜今年第11次试射导弹，但日韩当局对此次试射的射程和能力表示了特别关注。毕竟，日韩两国是面临直接威胁。

朝鲜在停止所有远程导弹试验之前，已经有一段时间在发展潜射弹道导弹技术。

朝鲜上一次试射潜射导弹是在2016年，那时候特朗普还没有就任美国总统。

两年后，特朗普和金正恩创造了历史，现任美国总统和朝鲜领导人首次在新加坡会晤。

但是，尽管后来两人又举行了两次面对面的会晤，并没有解决朝美之间的敌对状态以及朝核问题。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜曾经是《核不扩散条约》的签署方。

缺乏互信

2019年7月，朝鲜试射两枚短程弹道导弹。韩国官员表示，这是金正恩与美国总统特朗普上月同意恢复去核化谈判以来，朝鲜首次试射导弹。

但朝中社当时抨击韩国表示，韩国当局公开表示和平，暗地里却和美军运进最新攻击型武器和强行联合军演等，朝鲜因此不得不继续开发其武器系统。

中国方面表示：有关各方应该珍惜朝鲜半岛来之不易的对话缓和局面，互示善意，相向而行，共同为推动半岛无核化以及半岛问题的政治解决做出积极的努力。

中国一直强调其导弹用于自卫，自己是负责任的国际大国。它虽然早已拥有各种导弹攻击能力，也从来没有在过去几十年与多个邻国的冲突中使用过这些大杀器。

但朝鲜最新的潜射试验清楚表明它对现状的不满。这让国际社会对朝鲜导弹安全使用的疑虑可能远远大于中国导弹。