巨型冰山从南极脱落 面积相当于一个半香港

图片版权 COPERNICUS DATA/SENTINEL-1/@StefLhermitte Image caption 欧盟的哨兵一号地球观测卫星（Sentinel-1）拍摄到冰川从南极冰架剥离的前后情形

南极阿梅利冰架（The Amery Ice Shelf ）最近生成了一个冰山，是半个多世纪以来这个冰架剥落出的最大冰山。

这个刚刚生成的冰山被命名为D28号，方圆1636平方公里，面积相当于1.5个香港。

如此庞大的冰山生成后，未来可能对航运带来危险，因此它的移动方向以及变化情况将随时受到监控跟踪。

阿梅利冰架上一次生成大型冰山还是在1960年代初期。当年那片脱落的冰架更为庞大，总面积9000平方公里。

阿梅利冰架长400公里、宽175公里，面积62600平方公里，是南极第三大冰架，也是南极东部关键的排水渠道。

阿梅利冰架是从南极大陆流向海洋的无数冰川的流动延伸部分。冰山从冰架剥离进入海洋，是冰川维持自身平衡的必要手段。

因此，早在这一冰山生成之前，科学家就已经掌握情况。有意思的是，外界把很多注意力放在了这一块剥落的冰山上。

阿梅利冰架的这一部分，从图象来看，颇像幼儿排牙，而且有个昵称——“松动的牙齿”。

图片版权 NASA Image caption 2000年代初期拍摄的“松动的牙齿”图像，D28号冰山可以看到在左边形成。

“松动的牙齿”虽然已经松动，但并没有脱落。现在生成的是D28号冰山。

美国加州斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）的海伦·福利克教授（Helen Fricker ）向BBC表示，D28号冰山非常大，如果说是乳牙的话，也是一颗乳槽牙。

早在2002年，福利克教授就已经预测到，松动的牙齿可能会在2010-2015年之间出现剥落。

她说：“等了这么多年，看到它终于生成了，我很激动。我们都知道它会发生，但就是一直让我们翘首等着。现在生成的冰山也并不是在我们预期出现的地方生成的。”

福利克教授强调，D28号冰山的形成与全球气候变化并没有任何关系。早在1990年代的卫星图片就显示，阿梅利冰架基本上保持平衡，尽管冰架表层在夏季融化强度很大。

她补充说：“虽然南极让人关注的问题很多，但阿梅利冰架本身并没有让人担心的因素。”

图片版权 Richard Coleman/UTAS Image caption 阿梅利冰架表层在夏季融化强度较大，但资料显示冰架本身保持平衡。

尽管如此，澳大利亚环境部的南极局将密切监测阿梅利冰架是否会有进一步的反应。该机构的科学家在那一地区安置有监测仪器。

一种可能的情况是，如此庞大冰山剥落将改变冰架前部的应力几何，这可能影响到冰架开裂的可能情况，甚至整个“松动牙齿”部分的稳定。

据估算，D28号冰山大约厚达210米，冰块总重量达3150亿吨。

它将会被海流和风朝西推移，大概需要几年的时间才会彻底崩溃和融化。