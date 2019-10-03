英国脱欧：欧盟是想让约翰逊“死在沟里”还是成为“烈士”

图片版权 Getty Images Image caption 在英国脱欧这场世纪离婚大战中，英国和欧盟也都各有里子和面子的问题。爱的问题说也说不清楚。

在英国脱欧这场世纪离婚大战中，球又一次踢到欧盟一边：是继续和英国保持谈判，还是要破罐子破摔？

英国首相约翰逊表示，他已向布鲁塞尔递交了一份有建设性和合理的计划，其中包括英国在脱欧协议中有关寻求替代爱尔兰保障协议的妥协。他表示，现在轮到欧盟要讲道理了。

言下之意，如果欧盟不仁，别怪他不义：英国早已为10月31日脱欧这一天做好了准备！这是约翰逊早在他继任英国首相时当着全世界的面发的狠话：届时脱不了，不和欧盟离婚，我宁肯死在一条沟里。

为了这一天可能到来，约翰逊首相为了改变掌握立法权的议会阻止掌握行政权的政府无协议脱欧，毅然决然改变了英国政治惯例：暂停议会。

虽然目前反对无协议脱欧的英国议会议员们上诉最高法院，最高法院判决政府暂停议会非法无效，议会复会后又强调不允许政府无协议脱欧，但如果欧盟不和英国讲道理，英国政府不顾一切摔门而出的可能性仍然存在。

在这种情形下，公说公有理，婆说婆有理，约翰逊也可能将成为烈士，或者成为一些人心中的勇士。这些人士包括英国脱欧支持者以及欧盟各国那些主张摆脱布鲁塞尔控制的人士。

那么，欧盟现在可能愿意做出什么妥协呢？

疑心和耐心

自从约翰逊成为英国首相以来，布鲁塞尔的口头禅是：我们已经在与英国前首相梅的离婚协议草案中就爱尔兰保障方案做出妥协了（注：这份草案后来被英国议会否决）。如果英国新首相想撕毁协议，重新开始，那应该是他，而不是欧盟，重新拿出一份具体、合法、现实的离婚协议书。这样欧盟才可能重新考虑其立场。

欧盟方面此前怀疑，约翰逊没有拿出现实、合法的提议，压根就没想和欧盟好好协议离婚，而是想做样子给英国选民看，目的是为了在英国即将举行的大选里大出风头。

图片版权 AFP Image caption 欧盟委员会主席容克表示欢迎约翰逊对布鲁塞尔的新提议。他对该文件的某些内容表示关切，但表示欧盟愿意当晚就可进行进一步谈判。

不过，事情可能也没那么糟。

在英国10月初提交欧盟新的离婚协议后，有欧盟高级外交官周三晚上告诉我，约翰逊的一些建议比欧盟预期的要好！

一位北欧外交官表示，约翰逊提出使北爱尔兰与欧盟货物规则保持挂钩的提议很棒。他写给欧盟主席容克的信语气也很好，非常专业，相信他是想要与欧盟达成协议，并不全是空谈。

另一个欧盟方面愿意听到的一点是，约翰逊承认不论是爱尔兰保障协议还是任何替代性安排都将是爱尔兰岛特有的，需要保持微妙平衡，维护爱尔兰和平协议。

爱的问题谁能说清楚

英国首相约翰逊承诺，英国不会寻求在脱欧后，把与欧盟在就爱尔兰边境谈判中获得的先例好处，运用于谈判和欧盟的其他边境，比如英吉利海峡两岸的英国多佛港和加莱港的边境安排。

但这些外交官们对BBC记者私下表态时，也都表达了欧盟首席英国脱欧谈判代表巴尼耶的担忧：谈判情况有所进步，但还没到火候。

巴尼耶的团队表示，要在对英国的提议进行更仔细的审查后，再给英国政府提出许多详细的问题。事实上，约翰逊的提议也引起了欧盟的一些新担忧。

图片版权 Getty Images Image caption 负责和欧盟谈判的英国脱欧事务大臣巴克莱是否总和欧盟唱白脸？

比如说，约翰逊首相呼吁，应该让北爱尔兰地方政府，包括坚决维护北爱尔兰与英国统一的北爱统一党在内，有权否决英欧的有关协议的权利。

更让欧盟担心的是，英国脱欧可能威胁到欧盟单一市场。这主要是因为走私风险，但也包括增值税欺诈等等。而英国脱欧导致爱尔兰岛上南北一体的经济可能对北爱尔兰和平进程构成威胁。

吵归吵，闹归闹，不是冤家不聚头

但欧盟会彻底否定约翰逊的提议吗？

这看上去似乎也不靠谱，一是欧盟领导人希望达成协议；二是如果现在无法达成离婚协议，欧盟也不希望让大家认为，还没有离婚就把英国扫地出门了。

所以，欧盟委员会主席容克迅速欢迎约翰逊对布鲁塞尔的新提议。他对该文件的某些内容表示关切，但立即表示欧盟愿意当晚就可进行进一步谈判。

他的意图是：把球踢回英国的半场。

自从约翰逊出任首相以来，布鲁塞尔一直想搞清楚：到底英国首相是来和欧盟真心谈判呢？还是在做秀、为英国国内将举行的大选拉票呢？

图片版权 AFP Image caption 在爱尔兰的问题上，双方能否各让一步？

一些欧盟外交官表示，似乎约翰逊首相和与欧盟谈判的英国脱欧事务大臣巴克莱一个唱红脸，一个在唱白脸。

目前，欧盟与英国的分歧仍然很大。在欧盟，还有人质疑英国议会的议员们是否会批准约翰逊提出的方案。还有人质疑欧洲议会是否会批准这项交易。

欧盟方面鲜有任何人会认为，新的英国脱欧协议可以在10月中旬欧盟领导人峰会召开前及时达成。很少有人认为甚至到10月底可能达成协议。

最终，欧盟并不认同约翰逊首相所说的要不接受他的提议，要不就一刀两断的说法。

布鲁塞尔认为，英国脱欧再次延期是正在进行的英国脱欧进程中最有可能的新篇章。