一文看懂特朗普为何敦促中国调查拜登父子

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美国总统特朗普呼吁中国调查政治对手拜登。此前，特朗普曾呼吁乌克兰展开同样调查，但此举令自己陷入遭国会弹劾的调查之中。

特朗普表示，中国和乌克兰都应该调查民主党候选人的领军人物拜登及其子。民主党指责特朗普以军事援助为筹码，逼迫乌克兰调查拜登是否有特朗普所称的腐败行为。

拜登在推特上回应说：“特朗普抨击他人正直的想法就是一个笑话。”

拜登还在推特上说，“总统先生，您不能勒索外国政府来帮您赢得连任。 这是滥用权力。这违反了你的誓言。这危害了我们的国家安全。”

7月25日，特朗普与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的通话引发情报机构投诉特朗普。美国国会随后展开弹劾调查，可能迫使特朗普下台。不过，特朗普周四（10月3日）表示，此次调查“纯属胡闹”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @JoeBiden Mr. President, you cannot extort foreign governments to help you win re-election. It’s an abuse of power. It violates your oath of office. And it jeopardizes our national security. I know you want to rig the primary and pick your opponent, but I’m not going anywhere. https://t.co/LZQ8W3fmU6 — Joe Biden (@JoeBiden) 2019年10月3日

特朗普指责拜登父子在中国做了什么？

特朗普指责拜登及其子亨特·拜登（Hunter Biden）在与中国和乌克兰的政治及商业往来中存在腐败行为，但没有提供具体证据。

2013年，时任美国副总统的拜登对中国进行国事访问，会见了中国国家主席习近平及其他官员。拜登的子女，包括亨特·拜登在内等随行。

在为期两天的访问中，亨特与中国银行家李祥生（Jonathan Li）会面，两人成为商业伙伴。

拜登访华后不久，李祥生成立了私人股本基金，亨特在该基金董事会任职。不过，拜登的发言人告诉美国全国广播公司（NBC News），两人在拜登访华期间没有讨论任何业务关系，并且该基金早在数月前就已计划成立。该发言人还说，亨特在他父亲担任副总统期间并不是该基金的股东。

亨特否认曾就商业往来与中国官员会面。不过，亨特据报在拜登访华期间安排李祥生与拜登握手，引发外界指责亨特以权谋私。

今年8月，共和党参议员、财务委员会主席格拉斯利（Chuck Grassley）对亨特此行提出质疑。他表示，亨特曾在中国投资，“与其合作的中国企业中，至少一家引发对重大国家安全的担忧”。

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特朗普周四怎么说？

周四，特朗普在白宫草坪上对记者说，“中国应该对拜登父子展开调查，因为发生在中国的事和乌克兰一样糟糕。”

不过，特朗普没有提供证据证明拜登已经“欺骗”了其他国家，或证明拜登应对中国与美国“甜心般的”商务往来关系负责。

美国联邦选举委员会（Federal Election Commission）主席发推文回应，任何人如向国外索要与美国大选有关的任何有价值的东西，都是违法行为。

BBC驻北美记者安东尼‧泽克尔（Anthony Zurcher）分析，特朗普再次公开表示，其私下发表的言论令自己陷入困境。“这要么是手段高明的战略，要么是政治上的疯狂。或者两者兼有。”

拜登父子如何回应?

拜登竞选团队发言人指责特朗普“在全国电视中胡作非为，拼命发表阴谋论，其实早已被独立可信新闻机构拆穿。”

副竞选经理凯特·贝丁菲尔德（Kate Bedingfield）发表声明，将特朗普的最新表态与以往对比。特朗普曾在第一次竞选中呼吁俄罗斯从对手希拉里·克林顿（Hillary Clinton）的个人服务器上找回被删除的3万多封邮件。

亨特的发言人告诉美国媒体，特朗普所说的15亿美元失实，亨特没有从这家中国公司中得到任何回报或补偿。

图片版权 Getty Images Image caption 前美国驻乌克兰特使科特·沃尔克（Kurt Volker，左）

弹劾调查怎样进行？

前美国驻乌克兰特使科特·沃尔克（Kurt Volker）是弹劾特朗普调查中第一个在国会作证的人。周四（10月3日），这位共和党外交政策专家向三名民主党主导的众议院委员会成员发表闭门演说。沃尔克上周从美国国务院辞职。

举报特朗普的投诉中表示，在特朗普与泽伦斯基通话的第二天，沃尔克与美国驻欧盟大使戈登·桑德兰（Gordon Sondland）一同会晤了乌克兰总统，就如何处理特朗普的要求提供建议。

在美国广播公司（ABC）和福克斯广播公司（Fox）获得的一份文字对话中，美国驻乌克兰最高外交官比尔·泰勒（Bill Taylor）告诉沃尔克和桑德兰：“正如我在电话中所说，我认为，在政治竞选中不提供安全援助是不可理喻的。”

曾捐助共和党的桑德兰回答说：“比尔，我认为你对特朗普总统的意图判断有误。”

“总统已经非常清楚：不提供任何形式的交换条件。”

桑德兰随后建议，“我们不要再通过文字往来。”

快速了解弹劾案事实

美国国会可以通过两个阶段的政治程序罢免总统，弹劾是第一阶段。如果众议院投票通过弹劾条款，参议院将被迫举行由最高法院首席大法官主持的审判。

参议院的投票需要超过三分之二才能定罪。但鉴于特朗普所在的政党控制参议院，这种情况不太可能发生。

历史上只有两位美国总统被弹劾，比尔·克林顿（Bill Clinton）和安德鲁·约翰逊（Andrew Johnson），但两人都未被定罪或罢免。另一位总统尼克松在弹劾之前主动辞职。