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10月第一周，中国迎来70周年国庆，北京举行大型阅兵活动，展示了东风-41型洲际弹道导弹等武器；中共建政纪念日，也是海峡对岸的台湾人探讨认同感的契机。与北京的普天同庆不同，这一天，香港示威抗议活动继续升级，警察因感到"生命受到严重威胁"，用实弹射中一名示威者。本周五，香港宣布实施“禁止蒙面规例”，禁止示威者在公众活动中隐藏脸容，以阻吓激进违法行为。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

１.中共史上最大阅兵看点：覆盖美国的核武和隐形无人机“利剑”

作为中共建政以来规模最大的一次阅兵，展示了东风-41型洲际弹道导弹、隐形无人机，以及轰-6N战略轰炸机等新型武器。其中，东风-41导弹，射程达到1.4万公里，可以覆盖全球战略目标。

２.台湾“外省人”的身世与“国家”认同

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1949年，国共内战后国民党撤退到台湾，计有120万左右的大陆居民成为岛上的“外省人”，从居住的眷村开始在台湾安居，他们对国民党政府的忠诚以及两岸统一的盼望。70年后，"外省第一代"以及他们的后代如何回看这段70年的旅程？本省与外省之间的划分，在2019年的台湾还有什么样的意义？BBC中文访问两位对台湾立场持不同看法的外省第二代，探寻他们的观点。

３.林郑月娥宣布香港10月5日起实施“禁蒙面法”

图片版权 EPA Image caption 香港亲政府建制派认为禁止示威者戴上面具，可以令他们作出暴力行为时，因为身份曝光而有所顾忌。

４.全球“反极权”大游行声援香港，何韵诗台湾遭泼漆

图片版权 CNA Image caption 何韵诗出席游行前接受媒体联访时，遭不明人士泼红漆。

香港网民发起全球"反极权"大游行，香港民运人士和歌手何韵诗在台湾参加游行前，突遭一名蒙面男子泼红漆，许多采访记者也受波及，肇事者及其同伙当场遭警方逮捕。

５.电影《小丑》在美国为何引来枪击警告

图片版权 Warner Bros. Entertainment Inc Image caption 《小丑》讲述的是蝙蝠侠死对头的身世故事。

本周，电影《小丑》（Joker）在全球上映。电影的主角可能是超级英雄宇宙当中最声名远播的反派人物，而这是第一部完全以他为中心人物的电影。这部讲述蝙蝠侠死对头身世的电影，在预映时就已经引发了相当程度的争议，甚至成为美国司法部门关注的一个议题。过去这一周，美国数家影院都报称，员工收到来自军方的提醒，当中提及在《小丑》上映当天有“可信的”大规模枪击威胁。