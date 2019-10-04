一头死猪如何引发朝鲜半岛的恐慌

图片版权 EPA Image caption 韩国动物权益组织人士抗议大批扑杀生猪。

分隔朝鲜与韩国的非军事区发现一头感染非洲猪瘟死亡的野猪，韩军出动防疫，折射出中美贸易战下猪瘟的国际影响。

朝鲜与韩国的非军事区，俗称三八线。虽然有非军事之名，却是世界上军事对峙和戒备最森严的地方之一。

这是一条4公里宽的地带，布满了地雷，在无数枪炮瞄准之下，是朝鲜和韩国之间的军事缓冲区。

这头野猪如何突破层层封锁，冲到这个极其敏感地带？

野猪的故事

10月初，韩国军方在朝韩非军事区发现一头死亡的野猪，引起当地政府高度警觉，野猪尸体中抽取的血液样本送交韩国国立环境科学院检测后，确认该猪感染非洲猪瘟病毒。

韩军立即与联合国军司令部就非军事区防疫行动进行协商，并向朝方通报了相关情况。随后动用直升机在非军事区内开展防疫工作，喷洒药物，旨在切断野猪传播病毒途径，杜绝二次感染。

9月份，韩国已经发现多起非洲猪瘟病例，并展开了大规模的扑杀。韩国目前已有1.5万多头猪死亡或被扑杀。

韩国方面有人认为，非军事区韩国一侧的铁栅栏配备高科技边防警戒监控系统，非军事区内的野猪等野生动物无法南下，但北侧朝鲜一边的铁栅栏不太坚固，朝鲜的野生动物似乎能进入非军事区内。

朝鲜与韩国

朝鲜今年5月首次通报发现非洲猪瘟病例。朝鲜疫情的规模尚不清楚，但韩国认为，朝鲜在14个国营农场饲养了大约260万头猪。

韩国大约有6700个养猪场。韩国虽然做出巨大努力试图将猪瘟拒之门外，但非洲猪瘟已经不知为何传染到该国。

韩国军方被授权杀死任何进入非军事区的野猪。

亚洲的非洲猪瘟

因为非洲猪瘟，亚洲总共扑杀了600多万头猪。

非洲猪瘟病毒对人类没有危险，但在野猪和家猪身上具有高度传染性，而且无法治愈。据联合国称，猪感染后死亡率高达100%。

猪瘟病最早于1990年代初出现在东非，蔓延到撒哈拉以南地区，在欧洲也有疫情记录。

2018年8月，中国证实发生非洲猪瘟疫情。中国拥有全球一半的生猪，猪肉是人们的主要肉食。

自那时以来，中国已扑杀了100多万头猪，加上越南扑杀了500多万头。

中国养猪的农民得到政府承诺，以至少相当于市场价格80%对被扑杀猪给予补偿。

图片版权 EPA Image caption 中国是全球最大的猪肉消费国，消费量超过美国和欧洲的总和。

中美贸易战

因为扑杀，中国的生猪数量下跌40%左右。

与此同时，因为中美贸易战，中国今年对全球最大猪肉出口国美国的猪肉实施高关税政策，并且以缺乏检疫卫生标准等理由暂停进口加拿大猪肉。

中国在2014年消费了7.35亿头猪。但是非洲猪瘟和贸易战导致中国猪肉价格大幅上涨。

为了增加供应和平息涨价，中国已经出售了3万吨储备猪肉。

除了中国外，蒙古、菲律宾、老挝也共扑杀了数万头猪。