香港抗议持续 中国指责的“颜色革命”有何先例

图片版权 Getty Images Image caption 10月6日，香港民众再次走上街头集会，抗议政府颁布《禁蒙面法》。

香港自今年6月开始的“反送中”抗议，在香港政府10月4日颁布《禁蒙面法》之后，周末的抗议并未平息，却有暴力更加扩大的倾向。

香港特首林郑月娥颁布的《禁蒙面法》，受到中国政府的强力支持。中国港澳办发言人杨光10月4日再次表态，香港围绕移交逃犯条例修订出现的“风波已经完全变质”，正在外部势力的插手干预下演变为一场“港版颜色革命”。

而香港政府《禁蒙面法》出台的当晚，有抗议者发出《香港临时政府宣言》，号召成立临时政府。这无疑给中国政府所提的香港“颜色革命”警告，增添了新的“港独”证据。

不过，这并非中国政府第一次警告香港的“颜色革命”。早在9月3日，杨光就曾提及“香港的颜色革命事实很清晰”，认定香港部分抗议者提出的“光复香港，时代革命”等口号是港独口号。

而在更早的8月7日，中国国务院港澳办公室主任张晓明在深圳举行的香港各界550多人参加的座谈会上第一次明确表示，香港的抗议行动，“明确地出现了颜色革命的特点。”

颜色革命

中国当局对“颜色革命”的高度警惕，可以追溯到1989年。

那一年，中国内部发生了“六四”天安门事件，而在西方，柏林墙在1989年倒塌，标志着东德共产独裁政权的解体，从而加速了各东欧共产国家的变革。

1989年年底，捷克斯洛伐克发生了“天鹅绒革命”：捷克大学生和平示威与警察发生冲突，最后导致捷克斯洛伐克共产政权的垮台；与此同时，罗马尼亚发生了推翻铁腕人物齐奥塞斯库的革命。

此后的1991年苏联解体，也成为21世纪之初发生在多个前苏联加盟共和国“颜色革命”的铺垫。

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前苏联加盟共和国中的格鲁吉亚、乌克兰、哈萨克斯坦、白俄罗斯，吉尔吉斯斯坦等多个国家先后都出现导致政府下台的政治变革。

其中2003年的格鲁吉亚变革被称为“玫瑰革命”、2004年的乌克兰变革被称为“橙色革命”、2005年的吉尔吉斯斯坦变革被称为“柠檬色革命”。

而2010年以来，发生在阿拉伯国家的所谓“阿拉伯之春”政治运动，也被认为是“颜色革命”的延续。

“颠覆基地”

1989年9月，被称为中国经济改革开放总设计师的邓小平曾经表示：“美国，还有西方其他一些国家，对社会主义国家搞和平演变。美国现在有一种提法：打一场无硝烟的世界大战。我们要警惕。”

尽管香港作为中国的一个特别行政区享受“一国两制”的特殊待遇，不过近年来中国一直指责发生在香港的抗议示威，从5年前的“雨伞运动”到今年的“反送中”游行，是以美国为首的外部势力插手干预甚至鼓动支持的结果，而最终目的则是颠覆中国。

正如《环球时报》8月发表的一篇社论所称，香港的抗议是“极端反对派和西方把香港拉进反华阵营”，要使香港“成为西方颠覆中国政治制度的一个示范基地。”

观察人士认为，将香港的反政府示威归类于“颜色革命”，对中国政府来说，可谓非常简单却对自己非常有利的一种定性，因为对内，这样的定性能激发大陆内部的爱国主义民族热情；对外，有捍卫主权的正当合法性。

即便在西方世界，无论是英国的苏格兰，还是西班牙的加泰罗尼亚，独立都是一个极为敏感的问题。

也正是因此，中国方面才一再强调：千万不要低估中国政府“捍卫主权、安全、统一的决心。”

面对香港持续的抗议，中国一直反复强调“止暴制乱”。然而用什么方式止暴制乱呢？在分析人士看来，《禁蒙面法》的出台，预示香港当局将拿出更多强硬措施。

那又会是什么呢？