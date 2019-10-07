伊朗Instagram网红因“亵渎神明”罪被捕

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伊朗一名Instagram网红为了看起来象美国女演员安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）而想方设法地整容，并将自己的照片发布而一举成名。但据伊朗报道称，她已因多项罪名被捕。

塔斯尼姆（Tasnim）通讯社报道，萨哈·塔巴尔（Sahar Tabar）因亵渎神明和煽动暴力等罪名被捕。

塔巴尔的照片去年在网上疯传，登上了国际头条。有传言称，塔巴尔做了50次整容手术，但她发布的大部分图片都经过大幅度编辑。

谁是塔巴尔？

据BBC中东分析员塞巴斯蒂安·亚瑟（Sebastian Usher）报道，22岁的塔巴尔吸引了全球媒体的注意。在塔巴尔发布的照片和视频中，她看起来像僵尸版的安吉丽娜·朱莉。

照片中，塔巴尔脸颊凹陷、笑容绽放，翘起的鼻子如同卡通人物。她说，自己做了几十次整容手术来模仿美国明星朱莉。

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随着塔巴尔在Instagram上吸引到的观众越来越多，她也表示，自己的外表之所以看起来如同幽灵一般，是经过了大幅度化妆和数字编辑。事实上，她把自己变成了一种艺术装置。

她为何遭到逮捕？

塔斯尼姆通讯社报道，塔巴尔在遭到公众投诉后，伊朗司法当局将她逮捕。

塔巴尔被指控亵渎神明、煽动暴力、非法获取财产、侮辱国家着装规范、鼓励年轻人参与腐败行为等罪名。她的Instagram账号目前已被删除。

一连串的伊朗网络大咖和时尚博主被指触犯了法律，塔巴尔只是其中一位。

有关她被拘留的报道在网上引发公众对伊朗当局的谴责。其中一则推文讽刺道，塔巴尔本应该追求那些不那么有煽动性的行为，比如贪污和谋杀。