弹劾特朗普：第二名举报人浮出水面

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美国总统特朗普的乌克兰“电话门”丑闻仍在发酵。第一名举报人的律师表示，目前第二名举报人已站出来揭发特朗普。

特朗普第一名举报人的代理律师马克·扎伊德（Mark Zaid）对美国广播公司表示，第二名举报人也是情报官员，他已经与情报机构监察长阿特金森（Michael Atkinson）谈话。

白宫目前没有直接评论事件。特朗普曾反复驳斥第一名举报人的指控。

目前未披露第二名举报人指控的具体细节。但扎伊德说，第二名举报人有7月25日特朗普与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）通话的一手信息。这次通话引发了对特朗普的弹劾调查。

上周五，《纽约时报》报道，第二名举报人考虑站出来，他有这次通话“更多的直接信息”。

特朗普的私人律师朱利亚尼（Rudy Giuliani）发推特称，他对出现另外一个“秘密线人”并不感到奇怪，称这次调查是出于政治目的。

第二名举报人对调查有何影响？

民主党领导的调查委员会希望与直接目击此次通话或有更多信息的人交谈，他们期待第二名举报人能有这些信息。

第二名举报人暂未正式提出控诉或与调查委员会交谈。但是《纽约时报》报道，第二名举报人与情报机构监察长阿特金森交谈。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普第一名举报人的代理律师马克·扎伊德（Mark Zaid）

白宫称，他们在担忧出现后披露了通话文本。不过，调查者指出，白宫只披露了部分文本。他们已经要求国务院提供更多与这次通话有关的文件。

周六，美国国务卿蓬佩奥表示，他会同意这一要求，但称其工作人员受到了骚扰。

弹劾调查如何进行？

美国众议院议长、民主党人南希·佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日表示，对特朗普的行为展开正式的弹劾调查。

图片版权 Getty Images Image caption 南希·佩洛西

首先，众议院将就弹劾总统进行投票；随后，参议院将进行听证，决定是否将总统免职。

众议院的调查部分集中在特朗普是否滥用总统权力，是否试图通过寻求外国帮助来削弱拜登，从而帮助自己连任。

四个问题快速了解特朗普通话门事件

特朗普为何被调查？

一名举报人指控，特朗普使用总统权力，要求乌克兰调查美国2020年总统大选竞争对手拜登（Joe Biden），让外国干预美国2020年总统大选。

这违法吗？

如果证实确有此事，那这是违法的。请求外国帮助赢得美国大选是非法行为。但特朗普称这是政治迫害（Witch-hunt），他未做错任何事。

图片版权 Getty Images Image caption 拜登

接下来可能发生什么？

如果民主党控制的众议院投票决定弹劾特朗普，参议院将进行审讯。

他可能被免职吗？

如果有至少三分之二的参议员认为总统有罪，总统会被解职。但特朗普所在的共和党控制着参议院，所以这不太可能发生。