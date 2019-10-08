美国总统弹劾调查激出特朗普对华贸易战“下三路”

美中双方部长级会议本周晚些时候恢复贸易谈判，中国副总理刘鹤将在华盛顿与美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)推演美中贸易战下一个回合。

美中恢复谈判前夕，白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)对美国媒体表示，新一轮美中贸易谈判可能会有“正面的惊讶”。

美中贸易战打打停停到今天，出现“惊讶”一点不会令人惊讶，是否是“正面”的，则没人敢押宝。

"下三路"招数

美中贸易战能否以中国可以接受的条件偃旗息鼓，要看北京是否愿意挖美国总统政治敌手的“黑材料”？这乍听上去不可想象，更像是不着边际的“阴谋论”。

但是，美国国会的总统弹劾调查刚刚进行两周已经曝光的美国总统特朗普的言行，迫使人们不得不想象一下不可想象的事情。

中国人要来谈判，我们要和他们谈。我们看吧，但我们会做得非常好，因为我对中国有多种选择。如果他们不按我们的要求做，我们有极其极其强大的手段"。我对中国有多种选择。如果他们不按我们的要求做，我们有极其极其强大的手段。 特朗普, 美国总统

美国总统弹劾调查抖出的“中国元素”，无意间暴露了特朗普对华贸易战的"下三路"招数。

总统弹劾调查

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普与乌克兰总统泽伦斯基面对记者镜头皮笑肉不笑的面容和僵硬尴尬的肢体语言，中国领导人应该好好看看。

特朗普与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）7月份的一次电话交谈，引发一位美国情报官员通过正规法律程序，匿名投诉特朗普试图以军事援助为筹码，逼迫乌克兰调查特朗普所称的拜登和他的儿子亨特·拜登(Hunter Biden)的腐败行为。

亨特是一位生意合伙人，在乌克兰、中国和其它多个国家都有商业活动，但迄今没有任何他违法经营活动的证据。

拜登是美国2020年大选民主党总统候选人中的领先者，也就是特朗普争取连任的第一竞选对手。美国法律明令禁止任何公民利用外国政府或个人的帮助干预选举。

接到匿名投诉后，美国国会终于宣布对特朗普总统的弹劾调查。说“终于”，是因为民主党控制的众议院以简单多数通过弹劾决议容易，但在共和党控制的参议院拿到三分之二多数成功弹劾特朗普的可能性几乎没有。弹劾反而会被特朗普当作“受政治迫害”的证据，激励共和党选民对特朗普的支持。

因此，美国民主党领导层一直没有响应党内弹劾特朗普的呼声，直到这一次的匿名投诉。用民主党国会众议院领袖南希·佩洛西（Nancy Pelosi）的话说，是“被迫出手”，用中国人的话说，“是可忍孰不可忍”。

图片版权 Getty Images Image caption "中国应该对拜登父子展开调查，因为发生在中国的事和乌克兰的一样坏。"

“中国应该调查拜登”

面对弹劾威胁，特朗普不是按任何正常逻辑那样试图大事化小，火上浇水、釜底抽薪，而是变本加厉，火上浇油，甚至拉出飞蛾投火的架势。你不是指责我秘密递话吗？那我就公开呼吁。于是出现了难以想象的一幕：

特朗普站在白宫南草坪前，面对直播电视镜头说：“中国应该对拜登父子展开调查，因为发生在中国的事和乌克兰的一样坏。”

如果一个美国总统公开要求意识形态和经济利益皆是敌手的中国调查他的政治对手，已经超出你的想象力的话，那特朗普接下来的一段话更不知你该如何受用：

"中国人下周来谈判，我们要和他们谈。我们看吧，但我们会做得非常好。因为我对中国有多种选择。如果他们不按我们的要求做，我们有极其极其强大的手段"。

特朗普不但公开要求中国政府整拜登父子的黑材料，而且明确无误的把中国是否合作与美中贸易战直接挂钩。美国总统弹劾调查激出了特朗普对华贸易战的"下三路"。

拜登父子在中国

图片版权 Getty Images Image caption 拜登父子

2013年，时任美国副总统的拜登对中国进行国事访问期间，会见了中国国家主席习近平及其他高级官员。拜登的子女，包括亨特·拜登等随行。

在为期两天的访问中，亨特与中国银行家李祥生（Jonathan Li）会面，两人后来成为商业伙伴。拜登访华后不久，李祥生成立了私人股本基金渤海华美（BHR Partners），亨特在该基金董事会任职。

香港《南华早报》周六（10月6日）报道，根据中国国家企业信用信息公示系统数据库档案，亨特·拜登是股权投资基金管理公司渤海华美的董事。该公司成立于2013年12月，注册资金为人民币3000万元，约合400万美元。

美国民主党候选人拜登否认他和儿子亨特有任何不当行为。拜登的发言人对美国全国广播公司表示，亨特在随拜登访华期间没有与李祥生讨论任何业务关系，并且该基金早在数月前就已计划成立。该发言人还说，亨特在他父亲担任副总统期间并不是该基金的股东。

这与美国《纽约客》杂志今年7月对亨特的一篇报道中的一些细节相吻合。《纽约客》报道称，亨特和李祥生早在2012年就讨论了在中国合伙筹集资金以及其它商机。2013年李祥生成立渤海华美后，亨特以不领薪酬的董事身份加入。

特朗普还指责中国政府为了换取有利的贸易待遇，曾向拜登一家支付了“数十亿美元”的“酬金”。特朗普说， “拜登的儿子可以带着15亿美元的基金离开中国，但是世界上最大基金却无法从中国撤资。”

像特朗普发出的许多令人瞠目的其它指称一样，他并没有提供任何证据。

路透社报道说，美国一位阴谋论者的一本书中用引述的一个数字，可能是特朗普指称的来源。 路透社的报道说，2018年，美国人施怀泽(Peter Schweizer)曾在《秘密帝国：美国政治阶层是如何隐藏腐败并使家人和朋友中饱私囊的》一书中，援引了《华尔街时报》2014年的一则报道，该报道引述中国银行一位发言人称，渤海华美有意融资15亿美元用于投资中国境外的市场。

中国可能为了达成较好的贸易协议而尝试帮助特朗普，但我不认为他们会如此直接地干预美国内政。他们知道这里面的风险，很有可能押错宝。 葛来仪, 美国战略国际研究中心资深研究员

亨特的发言人告诉美国媒体，特朗普所说的“15亿美元”纯属子虚乌有，亨特·拜登没有从这家中国公司中得到任何回报或补偿。

拜登在推特上反唇相讥说，“总统先生，你不能靠敲诈外国政府来帮你赢得连任。 这是滥用权力。这违反了你的誓言。这危害了我们的国家安全。”

中国如何对应

图片版权 Reuters Image caption 中国是否会屈服于特朗普"极其及其强大的手段"，去挖美国总统政治敌手的"黑材料"？

在被记者追问他是否已经要求中国领导人习近平开始对拜登父子展开调查时，特朗普说“我还没有，但这的确是我们应该考虑做的事情”。

这也的确应该是中国领导人当真严肃考虑的事情。对特朗普的“点穴”功夫，中国政府的反应是敏感的。特朗普指责拜登的儿子占父亲的光在中国做生意。他的爱女伊万卡· 特朗普随他去中国访问顺便推销自己的时装、家居品牌，特朗普显然不认为有任何不妥。英国《卫报》报道说，2018年特朗普出尔反尔，宣布取消对中兴通讯ZTE的禁令，出人意外。人们没有注意到的是，在此前几天，特朗普的女儿伊万卡的时装家居品牌在中国的商标注册获得了批准。

特朗普公开把中国调查拜登父子与美中贸易谈判挂钩，中国是否会屈服于特朗普“极其极其强大的手段”，去挖美国总统政治敌手的“黑材料”？

抑或，北京主动投怀送抱取悦特朗普？

路透社引述美国加州大学圣地亚哥分校中国与亚太关系研究教授史宗瀚（Victor Shih）的话说，如果中国真的掌握爆炸性的信息的话，中国官员可能“试图暗示对方以政策让步来换取信息”。

但是，如果北京手里真的攥着特朗普的竞选连任对手的“黑材料”的话，一个“更合理的推测是，为了减少特朗普连任的机率，中国可能隐瞒有关特朗普竞争对手的任何潜在负面消息。”"史宗瀚说，“毕竟，特朗普是自尼克松以来让美中贸易最为动荡的美国总统。”

美中贸易战忽冷忽热，特朗普对中国忽而甜言蜜语，忽而恶语相向。前美国国家安全委员会官员、现任乔治城大学教授的麦艾文 ( Evan Medeiros)在接受路透社采访时提醒人们注意，中国官员很少对特朗普的羞辱性言论作出回应。梅代罗斯认为，“中国与特朗普打交道的策略一直避开你来我往的口水战，而是非常坚定地追求他们的利益。正因为如此，美中贸易谈判仍在继续进行。”

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美国战略暨国际研究中心资深研究员葛来仪(Bonnie Glaser)也持同样的观点：“中国可能为了达成较好的贸易协议而尝试帮助特朗普，但我不认为他们会如此直接地干预美国内政。他们知道这里面的风险，很有可能押错宝。”

所言甚是。两周前乌克兰总统泽伦斯基与特朗普终于在联合国大会上见面时，两人面对记者镜头皮笑肉不笑的面容和僵硬尴尬的肢体语言，中国领导人应该好好看看。

波兰面对俄国的威胁，需要依赖美国撑腰。对特朗普的“特殊”要求，新上任的泽伦斯基不敢说不，也不敢卷的太深。毕竟，波兰要依靠的是美国，而不是特朗普，且不论特朗普也根本靠不住。特朗普要求泽伦斯基调查的拜登，或许一年后成为美国总统呢？

特朗普威胁中国他有“极其极其强大的手段”在对华贸易战中攻城掠地为所欲为。但是，他显然看不到这一层：这场贸易战是他一手挑起来的，如果他被选票或弹劾赶出了白宫，美中贸易战也就失去了战争策源地。

特朗普自诩有“伟大的和无与伦比的智慧”。中国人对自己的智慧也是很有信心的。