中国公司在华尔街“被退市” 谁会割肉叫疼

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中美贸易谈判重启前两周，特朗普总统在不同时间节点发话，又有说明经济健康状况的数据公布，牵动着股市高度敏感的神经，忽上忽下。

中国谈判代表刘鹤抵美前一周，美股大盘一度出现单日巨大跌幅。导火索是一则很快被白宫斥为“假新闻”的消息。报道引述白宫官员说，美国应该考虑切断 禁止中国企业在美上市，对已经上市的中国公司实行强制退市。

市场闻讯大惊，大跌。白宫贸易顾问纳瓦罗随即出面宣称消息不实，指责最早报道这条消息的彭博通讯社"不负责任"，"不认真"。

评论人士认为，不管白宫究竟是不是在考虑强制中国公司退出美国股市，按这种思路延伸下去，实际上就是中美贸易战的战场扩大到金融市场。

在贸易方面中美要一刀两断难度非常大，也不现实，那么在金融市场是否较容易切割呢？

图片版权 Drew Angerer/Getty Image caption 阿里巴巴创办人马云2017年1月跟特朗普总统见了面。

一刀两断？

路透社报道称，这把大刀下面有美国主要机构投资基金在中国公司的上千亿美元的资产。

还有个大互惠基金在投资组合中持有的中国公司证券。

“被退市”的是中国公司，但割肉的显然还包括美国主要机构投资者，以及跟它们利益相关的个人和公司。

更重要的是，如果美国单独行动，那么中国公司完全可以转到欧洲和亚洲其他主要股市，美国的损失更大。

下面是美国股市四家中国公司的10大机构投资者图示。

值得一提的是，京东最大的股东之一是美国零售业巨头沃尔玛（Walmart Inc.），持股超过10%。

目前在美国股市的机构投资者中，持有中国资产最多的包括黑岩（贝莱德， Blackrock）、普信（T. Rowe Price Associates）和先锋集团（Vanguard Group）。Refinitiv 数据显示，这三家在中国公司的投资总市值超过400亿美元。

另外两大投资基金，道富环球（State Street Global Advisors US )和景顺顾问（Invesco Advisers Inc.）持有的中国公司股票市值共约150亿美元。

美中经济与安全审查委员会（USCC）资料显示，截至2019年2月25日，美国三大证券交易所 - 纽约证交所、纳斯达克和美国证券交易所 - 挂牌交易的中国公司有156家，市值共1.2万亿美元。

这其中中国政府持股占30%以上的有11家，包括中石油、中石化、中国人寿、中国电信、东方航空和南方航空等公司。