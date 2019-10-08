图片版权 Getty Images Image caption 奋进号的复制品航行至吉斯本，等待者有欢呼的人群和抗议者。

250年前，英国探险家詹姆斯·库克（James Cook）船长踏上新西兰的土地。对于这个历史时刻，新西兰迎来一个分歧颇大的纪念日。

1769年10月8日，库克船长及其皇家海军“奋进号”（HMS Endeavour）的船员在吉斯本（Gisborne）登陆，这片土地随即迎来殖民统治。

新西兰各地星期二（10月8日）都在举行活动，以纪念这个里程碑般的日子。

但在库克抵达之前，毛利人已经在新西兰居住了数百年，他们将这里称为奥特亚罗瓦（毛利语：Aotearoa）。

有人觉得不应该庆祝这个里程碑，因为对毛利人而言，库克登陆的影响相当负面。“奋进号”的复制品在周二抵达吉斯本，而抗议活动在岸上举行。

库克船长航行250周年纪念活动联席主席詹妮·希普利（Dame Jenny Shipley）说，一些人认为库克的到来对社会做出了“巨大贡献”，而另一些人则认为这是“悲剧性的干预”。

希普利对新西兰电台说：“如果人们想表达不同的意见，这并非坏事。新西兰人已经准备好成长并做到这一点。”

库克与毛利人第一次会面，造成9名毛利人死亡。上周，英国高级专员劳拉·克拉克（Laura Clarke）就这一事件向当地部落表示遗憾。但是她没有发表正式道歉。

如果翻开历史课本，你可能看到库克船长发现新西兰的观点处于主导地位。但第一个看到新西兰的欧洲人是荷兰航海家塔斯曼（Abel Tasman）。他在1642年12月13日首次发现新西兰的西海岸区。

而早在欧洲人抵达的几百年前，毛利人就从波利尼西亚岛航行到新西兰定居。

庆祝与抗议

BBC新闻网记者费尔·默瑟（Phil Mercer），发自吉斯本

Image caption 玛丽斯·林特（Marise Lent）称新西兰原住民权益多次受到侵害。

人群在日出时就早早起床，等待库克的“奋进号”复制品航行驶过波弗蒂湾（Poverty Bay），或者说图郎加-奴伊-黑-奇瓦（Turanga-nui-a-Kiwa）。

“我们在这里庆祝库克船长和他的事迹，他代表着我们骄傲的历史。”吉斯本居民瓦尔·麦克格瑞威（Val McGreevy）称。

但是在吉斯本，库克登陆的纪念日一直是庆祝、反省和抗议的时候。毛利人族群的反应就比较有敌意。

让毛利人生气的是，用如此盛大的方式庆祝库克船长登陆。

“我们作为一个族群不得不重温历史创伤，作为毛利人这是非常令人心痛的。”

“我们原住民的权益一次又一次地被践踏。”抗议者玛丽斯·林特（Marise Lent）表示。

都有哪些庆祝活动？

为了纪念库克船长与毛利人的第一次会面，新西兰官方计划了几天的活动。

周二，一支包括“奋进号”复制品的舰队抵达了东海岸的吉斯本。

新西兰国会议员凯文·戴维斯（Kelvin Davis）和基里塔普·艾伦（Kiritapu Allan）登船向船员致意。据报道，活动当天也有抗议者。吉斯本也以其毛利名“图郎加-奴伊-黑-奇瓦”（Turanga-nui-a-Kiwa）而知名。

新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）在周六举行的纪念活动上呼吁就新西兰的历史进行更为公开的对话。

她说：“我相信，我们只是讲了整个故事的50％，而且不总是讲得很好。”

她补充道，新西兰应该继续学习并讲述其过往故事的全貌。

图片版权 Science Photo Library Image caption 奋进号，库克船长乘该船于1768- 1771年展开他的发现之旅。

周年纪念为什么有争议？

库克船长到达现在的吉斯本时，他的船员与毛利居民有了第一次接触。对毛利人而言，这次接触却是致命的。

毛利人部落“Ngati Oneone”的一位领导人被库克的人枪杀，原因是他们误解了毛利人的仪式性挑战。这一事件导致至少八名毛利人被杀。

尽管英国就这一事件表达遗憾，很多毛利人权益倡导者认为，对于承认库克抵达后那几天发生的事，做的还不够多。

图片版权 Getty Images Image caption 一名毛利族男子表演波华丽（pōwhiri），这是毛利人一种欢迎仪式。

“这是关于入侵和帝国扩张的周年纪念日。”毛利人权利倡导者蒂娜·恩加塔（Tina Ngata）一直在领导反对这些纪念活动。

抗议者还说，在殖民时代，他们的毛利人祖先受到了不公平的对待，以至于到今天，毛利人还面临着不成比例的贫困、犯罪和歧视。

在吉斯本，库克的雕像曾多次被涂鸦污损，这个雕像将被替换。