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美国商务部周一（10月7日）表示，将新疆公安厅在内的28家机构和公司列入“实体清单”（Entity List），指其涉及在新疆打压当地维吾尔人。

这份实体清单被视为一种贸易黑名单，被列入的机构和公司若未得到美国政府许可，无法向美国公司购买产品。黑名单中包括一家规模位于全球前列的监控设备制造商。

一些人权团体曾表示，中国政府在新疆严重迫害了维吾尔族穆斯林。

中国暂未对此事作出回应。但中国此前强烈否认打压新疆穆斯林，并称设立“再教育营”是为了打击极端主义。

美国扩大黑名单

美国商务部周一宣布了这项决定。

商务部文件称，这28家实体与“中国对维吾尔族、哈萨克族和其他穆斯林少数群体的镇压、大规模任意拘留和高科技监视活动”有关。

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名单上有20家政府机构，新疆公安厅也是其中之一。

名单上还有8家企业，包括海康威视、旷视科技及大华科技。这三家企业都从事人脸识别技术研发。海康威视是全球最大的视频监控设备制造商之一。

这并不是美国首次对中国机构和企业发布贸易禁令。5月，特朗普政府将中国电信巨头华为放入实体清单，称担忧其产品安全性。

中美两国贸易战仍在进行，但已展开新一轮贸易谈判。新华社周二（8日）报道，国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将率团访问华盛顿，于10月10日至11日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。

新疆目前情况如何？

中国新疆地区居住着数以百万计的维吾尔族穆斯林。中国在新疆设立了“再教育营”，他们称其为“职业技能教育培训中心”，称目的是“最大限度保障公民的基本人权免遭恐怖主义和极端主义侵害”。

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但人权组织称，至少数十万人在未经审讯的情况下被关押在营地里。

上周，美国国务卿蓬佩奥在梵蒂冈表示，中国要求其公民不能信上帝只能信仰政府。

今年7月，联合国人权理事会22个成员国联名发出一份声明，批评中国在新疆地区大规模拘押维吾尔族等少数民族。北京严词回应，称这些国家“公然将人权问题政治化，粗暴干涉中国内政”。

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9月，中国外交部长王毅在美国表示，新疆设立的教培中心是帮助部分民众摆脱极端和恐怖主义影响、提高自身职业技能的学校，绝非可怕的“集中营”。

不过，BBC记者今年曾探访新疆“再教育营”，并采访了海外数十名维族家庭成员，发现中国政府将维族儿童与家人分隔，导致他们远离民族信仰和母语教育。