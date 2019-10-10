英国裁决前世界首富70年前一笔遗产官司

图片版权 Getty Images Image caption 70多年前的世界首富、大英帝国印度王公米尔·奥斯曼·阿里·汗至今仍是印度历史上最富有的人。

70多年前的世界首富、大英帝国印度一王公的后人在英国赢得一场官司，获准继承3500万英镑遗产。

伦敦一家法院裁定，在英国一家大银行账户中存有的3500万英镑（约合4200万美元）必须由上世纪大英帝国时代的一位印度王公的后人继承，而非目前的帐户拥有者巴基斯坦政府所有。

这场争端始于1948年。当时，仍然独立的海得拉巴大公国的最后一位国王（大公，土邦王）米尔·奥斯曼·阿里·汗在印度武装吞并这个大公国之前，将100万英镑存入了当时的巴基斯坦驻英国高级专员（即驻英大使）持有的英国银行账户。加上利息，这个帐户的金额2019年已增至3500万英镑。

这笔巨额财产的争议是如何形成的？首先要回顾一下这位王公的传奇，和可以追溯到1947年英属印度印巴分治时代的争议。

末代国王

1937年2月22日，美国《时代》杂志以这位国王照片为封面，称之为世界首富。

这位土邦王的确是当时的世界首富，富可敌国。在20世纪40年代初，他的个人财富估计至少为20亿美元（今天为358亿美元）。占当年美国经济的2%。上世纪40年代末，新独立的印度联合政府的国库报告年收入不过10亿美元。

他在1967年去世前一直是南亚首富，即使是那时候他的个人财富估值已跌至1亿美元，因为那时候他超过97%的财富，包括属于他家族的珠宝，包括他的女儿和孙女的大批珠宝财富，都被印度政府没收了。

这位末代土邦王曾经统治的印度海得拉巴土邦面积大约等于英格兰加苏格兰国土面积，发展煤矿，钻石矿，农业等行业。在位期间，他也被认为是个好国王和慷慨的慈善家，捐助建设了印度的上百所学校，大学，医院，市场，公路，铁路，机场等等公共设施。他送给英国女王结婚礼物大钻石项链至今仍是英国王室收到过的最珍贵的礼物之一，名为“海德拉巴大公项链”。不论一战二战期间，他个人就曾捐款给英国财政部，向大英帝国捐赠过多艘军舰飞机。

作为个人，这位受过教育的末代国王不仅不是挥金如土，相反他的俭朴节约的一些习惯被人嘲笑为怪癖：自己穿的袜子要自己编织，要别人的香烟抽等等。

但大英帝国在南亚分崩离析之际，印巴分治，这位末代国王的山河不保。

印巴分治和选择

1947年8月，印度和巴基斯坦两个国家在南亚次大陆宣布独立。但这一独立和建国运动伴随着人类历史上的一次大规模混乱：伴随着原来世代生活在一起的大批穆斯林和印度教徒之间发生尖锐的矛盾，大规模的杀戮与冲突出现了。

海得拉巴大公国面临严峻的局面：它位于印度东南地区，与巴基斯坦并无接壤。史学家指出，作为一名穆斯林，米尔·奥斯曼·阿里·汗并不希望加入印度，他也宣布独立，希望他的大公国能保持独立，甚至希望成为大英帝国附属领地，但这一要求无人答应。而大公国内部的穆斯林与印度徒分别成立武装组织，大公国风雨飘摇。

印度军队1948年9月终于发动大规模军事行动，5天之内一举吞并海得拉巴大公国。在军事行动期间和之后，官方称，大约2.7万至4万人死于混乱与冲突。也有学者认为，20万人死亡。米尔·奥斯曼·阿里·汗被迫承认其大公国加入印度联邦，并在最初成为地区的名义领导。1956年，海得拉巴大公国的原来版图分别并入印度的3个邦：安得拉邦，卡纳塔克邦，马哈拉施塔邦。1967年，这位末代君主逝世。

在印军入侵之前，他将百万英镑存到巴基斯坦高专在英国伦敦银行开的帐户里。巴基斯坦方面说，这是因为他想购买武器，防御印军入侵。

70年官司

在印军吞并海得拉巴大公国之后，土邦王的后代在印度政府支持下声称，他本人要求归还这笔钱，但巴基斯坦方面拒绝归还。双方开始打官司。

Image caption 这位世界首富生前财宝无数。这是他用过的金饭盒。2018年一度在印度失窃，被追回后送还尼扎姆（国王）博物馆。

英国的国家威斯敏斯特银行拒绝承认资金属于任何一方，直到案件获得法院解决。

米尔·奥斯曼·阿里·汗的一个孙子的代理律师休伊特表示，英国高等法院明确表示，它不认为这笔钱是直接交给巴基斯坦的。有压倒性的证据表明，巴基斯坦方面只是作为受托人持有这笔钱，它实际上属于米尔·奥斯曼·阿里·汗，因此只有其后人可以继承。

休伊特表示，当这件官司开打的时候，他的当事人还是个孩子，现在已经80多岁了。但这个案子现在终于得到了解决。

米尔·奥斯曼·阿里·汗的一个孙子也对BBC泰卢固语部表示，欢迎英国高法的判决。

印度外交部在一份新闻声明中也对这一判决表示欢迎。

巴基斯坦可以继续寻求上诉，否则这笔钱将交给前世界首富的孙子和印度有关各邦。