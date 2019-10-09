图片版权 South Park / Comedy Central Image caption 在《南方公园》的一幕中，兰迪（左边留一字胡者）在中国监狱里制造玩具。

美国著名电视动画讽刺喜剧《南方公园》（South Park，另译《衰仔乐园》、《南方四贱客》）近日在中国被大规模封杀，不过随后，节目的制作人却发出一份带有反讽意味的“道歉”。

该剧最近一集名为“乐队在中国”（Band in China）。该集中，剧中角色兰迪·马什（Randy Marsh）去中国旅行过程中被捕，之后被强制劳动，接受共产党的再教育。

现在，《南方公园》的大多数视频和评论都无法在中国互联网上再看得到。

“我们欢迎中国审查来到我们的地方和我们的心坎，”动画制作人在“道歉”声明中说，“中国共产党万岁！”

在1997年首播的《南方公园》现在已经推出至第23季，最初是借剧中小学生年纪的主角之口以黑色幽默搞笑，近年则有更多内容集中在对时事和流行文化的讽刺，风格大胆。

那一集讲了什么？

在这一集中，兰迪·马什游历到中国，目的是想扩大他的大麻买卖生意。

他被逮捕并送进监狱，被强制劳动和再教育。

有一幕，是兰迪在雨中站着，卫兵则对他进行电击。

“我是一名骄傲的共产党员，”兰迪照着一张卡片上的字念道，“党比个人更重要。”

然后，他看到一名卫兵朝一名囚犯头部开枪，将他打死。之后，兰迪被关进一个拥挤不堪的监狱。在里面，他与小熊维尼（Winnie the Pooh）和小猪皮杰（Piglet）进行了对话。

2017年，小熊维尼的照片在中国互联网被封禁，因为有人觉得小熊长得像中国国家主席习近平。

“有些人说维尼长得像中国国家主席，于是现在我们在中国就是不合法了，”小猪皮杰说。

兰迪听了就说：“这是什么疯人院？”

另一边，“南方公园”的小孩则在美国科罗拉多州组建一支乐队。经理人坚持要求他们不能提达赖喇嘛和同性恋等话题，这样才能不失去中国市场。

图片版权 AFP/Weibo Image caption 2013年，习近平与美国前总统奥巴马的一张照片被网民用来与维尼熊及跳跳虎做对比。

中国的回应

该集上星期在美国播出，之后在中国社交网站新浪微博上搜寻“南方公园”词条的结果是“未找到相关结果”。

在中国多家视频网站上，包括哔哩哔哩、爱奇艺、优酷以及乐视网等，这部动画片均已下架。有一些搜索能找到该剧的简介，但是不能播放。

在中国内地著名的影评社区网站豆瓣网上，对“南方公园”的搜索结果是“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示”。

在百度上，“南方公园”则仍然能搜出一些结果，不过大部分都是过时的旧闻。其中排名最高的搜索结果是过去对该剧给青少年带来负面影响的批评。

有网民则想办法绕过审查来讨论这一集，他们在微博上使用“S23E02”（指第23季第2集）来代替该集的名称。

制作人回应

在推特（Twitter）上，《南方公园》的创作者特雷·帕克（Trey Parker）和马特·斯通（Matt Stone）发布了一份“向中国正式道歉”声明。

无内容

“跟NBA一样，我们欢迎中国审查来到我们的地方和我们的心坎，”该声明说。

“我们同样爱钱多于爱民主自由。习近平一点都不像小熊维尼。”

“伟大的中国共产党万岁！愿今秋高粱丰收！中国，我们现在和好了吗？”

他们在声明中提到的NBA（美国国家职业篮球协会）事件，指的是该联盟球队休斯敦火箭（Houston Rockets，侯斯顿火箭）总经理达瑞尔·莫雷（Daryl Morey）在发推文支持香港反政府示威者之后，又再发帖收回立场。

莫雷的推文导致休斯敦火箭队的比赛被中国广播机构停播，赞助商亦与之中止合作。

NBA则通过首席传播官表示，莫雷的评论“令人遗憾”，而火箭队球员詹姆斯·哈登（James Harden）则表示：“我们道歉，我们爱中国。”

莫雷之后表示：“那条推文之后我有了很多机会听到并考虑其他的角度。”

中国的审查力度有多大？

目前，在国际互联网上非常流行但却在中国大陆被封禁的平台包括推特、脸书（Facebook）、谷歌（Google）等，维基百科（Wikipedia）在5月也宣布，该网站的所有版本在中国大陆不能登陆。

除了通过“防火墙”（Great Firewall）阻截互联网上所有被认为不合适的内容之外，中国的报纸和电视均在共产党控制之下，社交媒体则会审查一些特定的敏感词和敏感内容。