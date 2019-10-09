当NBA价值观与中国核心利益发生冲撞

图片版权 EPA Image caption 萧华周二（10月8）晚再次发声称，不会为捍卫自由言论道歉。但对让很多人伤心感到遗憾。

美国男子职业篮球联赛（NBA）球队休斯敦火箭（Houston Rockets，侯斯顿火箭）总经理达雷尔·莫雷（Daryl Morey）的推特事件继续发酵，并上升到外交层面，中国外交部作出回应。美国有国会议员亦发声强调人权，并批评NBA一度向中国低头。

在言论被严格管控的中国，防火墙内的民众认为主权是最后的底线，不容挑战。任何要同中国做生意的合作，想留在中国市场就遵从中国原则，NBA也不例外。

一切皆由一条秒删的推文引起。休斯敦火箭队总经理达莫雷曾在推文中贴出一张写有“Fight For Freedom/Stand With Hong Kong（争取自由，与香港一起）”的图片。莫雷此后秒删推特，随后道歉，称自己不代表NBA。NBA总裁萧华（Adam Silver）在最新的采访中，表示支持言论自由。

萧华发声后，中国中央广播电视总台（CCTV）和腾讯（Tencent）周二（10月8日）宣布暂停新赛季的两场NBA中国赛转播，NBA本周四和周六在上海和深圳的两场中国赛面临众多不确定因素。

此事惊动中国外交部。中国外交部发言人耿爽周二在例行记者会上称，火箭队“跟中方开展交流与合作，却不了解中国的民意，这是行不通的”。耿爽建议记者“去关注一下普通中国民众对此事的反应和他们的态度”。

萧华周二（10月8日）晚连续发声称，不会为捍卫自由言论道歉。但让很多人伤心感到遗憾。他说：“我真心希望，我能在上海与相关部门好好交流，取得他们的理解。我只能希望中国球迷和赞助商们看在过去30年的联络和感情上，能多多理解我们的立场”。萧华目前已抵达上海，准备按原计划出席湖人队在当地的季前赛，但周二（10月8日）晚，NBA 中国赛上海站的路灯宣传牌已被拆除。

图片版权 Getty Images Image caption 姚明（左）令火箭队在中国大受欢迎。

中国网络反应：“吃我家饭，砸我家碗，还要理解你？”

在中国社交网络平台微博上，#NBA总裁抵达上海 成为第一位的热搜话题。一些中国网民称，希望萧华带着NBA离开中国。

网友“皇家丹麦曲奇”表示：“吃我家饭，砸我家碗，还要理解你？”

另一位网友表示：“理解你们的立场，把钱带走，还觍着脸维护你所谓的价值观，我们的立场很简单就是国家。”

网友“靳生有你相伴”说 ：“国家主权，领土完整是底线是基础。你不能尊重我们的底线，就别谈理解，更不要说合作了。”

美国反应：“NBA不该成为中共言论管控的帮凶”

美国共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）10月6日发了两条和此相关的推特，在第一条推特中他写道：“作为一个从小的休斯顿火箭球迷，我对莫雷戳破中共压制香港示威者一事感到骄傲。”

他还说，“为了追求金钱，NBA正在开倒车。”

在第二条推特上他说，人权不该被贱卖，NBA不该成为中共言论管控的帮凶。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @tedcruz We’re better than this; human rights shouldn’t be for sale & the NBA shouldn’t be assisting Chinese communist censorship. — Ted Cruz (@tedcruz) 2019年10月7日

美国民主党议员马林诺夫斯基（Tom Malinowski）在推特上发声批评中国正用经济手段限制美国境内的美国公民的言论自由。他表示：“NBA的球员和员工批评我们自己的政府就没问题（这是对的），但当有人现在批评中国政府时（他们却有问题了）。这非常可耻且站不住脚。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Malinowski An important story: China is using its economic power to censor speech by Americans in the US. And the #NBA, which (correctly) has no problem with players/employees criticizing our gov't, is now apologizing for criticizing the Chinese gov't. This is shameful and cannot stand. https://t.co/AgDNm3aMw3 — Tom Malinowski (@Malinowski) 2019年10月7日

而美国《纽约时报》发文指，NBA在美国也因为似乎对中国卑躬屈膝而受到抨击，外企在华频触政治雷点。位于华盛顿的特区的美国政治新闻网站和周刊《华盛顿观察家报》发文称，要为自由而战，抵制NBA。

火箭队当家球星詹姆斯·哈登则在记者会上说：“我们道歉。我们热爱中国”。他说：“我们爱中国，我们喜欢在那打球。”这句话在社交媒体上得到了各种解读，有人认为哈登在模仿《南方公园》。

站队和保生意

BBC中文记者 梓鹏

图片版权 AFP Image caption 火箭队当家球星詹姆斯·哈登则在记者会上说："我们道歉。我们热爱中国"。

莫雷引发争议并秒删的推文图片内容是：“Fight For Freedom/Stand With Hong Kong（争取自由，与香港并肩）”，争取自由，从字面解释，可以理解成争取民主和言论自由，并未明确说明支持香港独立。言论自由不只是NBA，也是整个美国信奉的基本人权。但现在的问题是，萧华想祈求一个言论自由严重受限的国家的理解，这种想法无异于白日做梦。

值得注意的是，所有拒绝出席NBA活动的艺人均以“始终坚持一个中国原则，坚决维护国家领土和主权完整，坚决反对任何企图分裂国家的言论和行为”为由选边站队。

但持续四个月的香港示威浪潮并非争取香港独立，而是争取五大诉求。中共对香港示威的信息和报道进行管控和审查，导致中国内地民众对香港示威的前因后果缺乏全面了解。

而中国艺人的政治嗅觉在多次站队事件后已变得非常敏锐。爱国无罪，事实不重要。

莫雷的推文本是个人言论，现在被扩大到整个NBA在中国的商务合作有可能被全部暂停。个人行为把整个协会拉扯进舆论旋涡，而向所在机构施压，这是中国惩罚个人反对声音的惯常做法。

在中国，政治正确是一切生意的基础，政商从不分家。有了正确的政治观，爱党爱国，才有相应的空间做生意。在美国人眼里，政治和商业可以明确分开。作为美国四大职业体育联盟之一，NBA球员和员工在美国国内享有批评政府的自由。

影响有多大？

中国网友评论称：“斯特恩（前NBA总裁）摸爬滚打花30年打开的大门，姚明搭建的桥梁，莫雷用3天就给关上了，萧华还给加了一把锁。”

中央广播电视总台周二（10月8日）日发表声明称，央视体育频道决定，立即暂停NBA季前赛(中国赛)目前的转播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。并对萧华的言论予以强烈不满和反对。“我们认为，任何挑战国家主权和社会稳定的言论，不属于言论自由的范畴。”

作为中国独家网络NBA转播商，腾讯宣布自10月6日起暂停火箭队的比赛直播和资讯报道。2015年，腾讯以5亿美元买下NBA 5年独家数字媒体转播权；腾讯本月刚与NBA续约，以15亿美元的天价购得未来五年独家数字媒体转播权。NBA在中国的商业扩张原本处于又一段扩张的黄金期。

NBA季前赛于2004年正式进入中国。每年十月有两支球队在中国进行季前赛。今年将于10月10日和12日在上海和深圳开赛。但目前NBA陷入尴尬境地，外界担心今年中国国内赛程会遭取消。中国的电视台转播NBA比赛则开始于上世纪80年代。

中国艺人李易峰、周一围、郑云龙等纷纷通过微博表态，称不会出席NBA10月9日和10日的活动。

中国的淘宝、京东等网购平台已下架火箭队商品。