中美贸易战时间轴：一场逐渐升温的持久战

图片版权 Reuters Image caption 特朗普认为通过贸易战可以解决中美贸易不平衡问题

自2018年美国总统特朗普开启贸易战以来，中美贸易战已经两年之久，到2019年10月至今不见结束的迹象。中美贸易战，是如何一步步升温并形成持久战的？

这一旷日持久的贸易冲突始于特朗普于2017年8月下令下令依据《美国贸易法》“301条款”对中国是否侵犯美国知识产权展开调查，此举被视为他针对中国采取的第一个直接贸易措施。

但早在2016年6月28日他竞选总统期间，特朗普在一次集会上就展示了他所谓应对中国不公平贸易行为的计划。当时他威胁称，要根据美国贸易法第201条和第301条的规定对中国征收关税。他还称，中国加入世贸组织是“史上最大规模的就业机会盗窃行径”。

BBC中文在这里列出公认的中美贸易战开始时间2018年以来，双方的贸易斗争和谈判主要路线图。