中美贸易战时间轴：一场逐渐升温的持久战
- 2019年 10月 9日
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自2018年美国总统特朗普开启贸易战以来，中美贸易战已经两年之久，到2019年10月至今不见结束的迹象。中美贸易战，是如何一步步升温并形成持久战的？
这一旷日持久的贸易冲突始于特朗普于2017年8月下令下令依据《美国贸易法》“301条款”对中国是否侵犯美国知识产权展开调查，此举被视为他针对中国采取的第一个直接贸易措施。
但早在2016年6月28日他竞选总统期间，特朗普在一次集会上就展示了他所谓应对中国不公平贸易行为的计划。当时他威胁称，要根据美国贸易法第201条和第301条的规定对中国征收关税。他还称，中国加入世贸组织是“史上最大规模的就业机会盗窃行径”。
BBC中文在这里列出公认的中美贸易战开始时间2018年以来，双方的贸易斗争和谈判主要路线图。
中美貿易戰時間軸：一場逐漸升溫的持久戰
「美國第一」關稅
1月22日，美國對進口太陽能電池板和洗衣機徵收全球保障關稅，或稱「美國第一」關稅。全球最大的太陽能電池板製造商中國1月23日批評了這一舉措，稱此舉將進一步損害全球貿易。 2月4日，中國商務部對從美國進口的高梁發起反傾銷和反補貼調查。2月27日至3月3日，曾任中國國家主席習近平高級經濟顧問的劉鶴訪問華盛頓，與美方舉行會談，旨在避免與美國爆發潛在的貿易戰。
「不公平知識產權」
3月22日，美國提議對中國進口商品徵收最高500億至600億美元的新關稅，並限制中國在美國的投資，以回應其所謂的「中國不公平貿易做法」。4月2日，中國對128種美國進口商品徵收價值30億美元的關稅，以回應特朗普3月初宣佈的美國對鋼鐵和鋁徵收的關稅。4月3日，白宮公佈一份約1300種中國產品清單，稱可能对這些產品徵收25%的關稅。它說，新計畫是針對「不公平」的中國知識產權做法。次日，中國宣佈將對106種美國商品徵收25%的貿易關稅，包括大豆、飛機和橙汁。
中興受制
美國商務部禁止美國公司向中國電信巨頭中興通訊出售設備7年，理由是該公司涉嫌向伊朗和朝鮮非法出口設備。5月3日至4日，美國財政部長姆努欽率團訪華談判，但雙方沒有達成協議。
各說各話的談判
5月7日，中國國家主席習近平和美國總統特朗普通電話，討論雙邊貿易爭議和朝鮮半島局勢。中國官方媒體援引習近平的話說，經貿合作一直是中美關係的壓艙石和推進器。5月15日，中國國務院副總理劉鶴開始對美國進行當年第2次訪問。5月17日至20日，中美雙方同意貿易戰暫時擱置。但5月29日，白宮發表聲明稱，除非北京方面解決竊取知識產權問題，否則美國可能對包含工業重大技術在内的500億美元中國商品徵收25%的關稅。5月30日，中國商務部作出反應，表示這有悖於雙方達成的共識。中國隨後回應說，將對659種價值500億美元的美國商品徵收類似的稅收，其中包括農產品、汽車和海產品。
敏感問題
6月2日至3日，美國商務部長羅斯訪問北京，會見中國國務院副總理劉鶴。6月7日中美達成一項協定，允許中興通訊與美國供應商恢復業務，條件是中興支付10億美元的罰款，並允許美國監管機構監督其運營。6月14日，美國國務卿蓬佩奧開始對中國的首次正式訪問，討論貿易問題和歷史性的第一次朝美峰會。他與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談，並會晤了習近平。習表示，希望美方謹慎處理貿易等敏感問題，避免雙邊關係出現動盪。
「史上最大貿易戰」
6月15日，美國繼續對中國商品徵收高額關稅，稱將於7月6日生效。中國對此報復，稱將從同日起對545種美國產品徵收25%的關稅，其中包括大豆、電動汽車、威士卡、鮭魚和雪茄。6月18日，美國參議院投票決定重新實施對中興通訊的禁令，否決了特朗普總統此前與中方達成的協議。同天，這位美國領導人威脅要對價值2000億美元的中國產品徵收更多關稅。次日，中國表示，如果美國繼續徵收附加關稅，中國將別無選擇，只能堅決反擊。7月6日，美國6月份宣佈的對價值340億美元的中國商品徵收25%的關稅生效。中國採取報復行動，對美國產品徵收25%的類似關稅，並稱這在美國關稅實施後立即生效。中國商務部還指責美國挑起了經濟史上最大規模的貿易戰，並稱中國被迫發動反擊。
關稅第三回合
9月18日，雙方宣佈第3輪相互徵收關稅。美國表示，對價值2000億美元的中國商品徵收10%的關稅，此決定將於9月24日生效。中國予以報復，宣佈對美國進口商品徵收600億美元的關稅，該關稅也將從24日起生效。
暫時休戰
12月1日，阿根廷G20峰會期間，習近平與特朗普會晤，中美達成90天休戰協議。美國將允許對中國價值2000億美元的進口商品徵收10%的關稅，而不是像特朗普此前所說的那樣從2019年1月1日起將關稅提高到25%。與此同時，中國同意進口更多的美國商品，逐步解決貿易不平衡問題。
華為陣痛
在2019年1月以來的第11輪談判中，特朗普將價值2000億美元的中國商品的關稅從10%提高到25%。中國表示將採取反擊措施。5月15日，美國行政命令生效，中國電信巨頭華為被列入管制實體名單，旨在防止「外國敵對勢力」對美國通訊系統造成安全威脅。6月1日，中國將價值600億美元的美國商品的關稅從5%至10%提高到25%，以回應特朗普5月份的決定。
新一波關稅和可能的讓步
美國從9月1日起對中國進口的1250億美元商品徵收新關稅，包括服裝、鞋類、照相機、電視零部件、牛肉和火雞。對此，中國對首批價值750億美元的美國商品徵收5%至10%的新關稅。9月5日，中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商。9月11日，中國發佈公告，決定發佈第一批對美加征關稅商品第一次排除清單，對蝦、潤滑油、飼料用乳清等16個稅目商品排除加征關稅，豁免期限為2019年9月17日至2020年9月16日。同日，特朗普在推特表示，應中國國務院副總理劉鶴的請求，並基於10月1日為中國70周年國慶的事實，作為善意姿態，把對價值2500億美元中國輸美商品的關稅提高（25%至30%）日期從原定的10月1日推遲到10月15日。