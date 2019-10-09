土耳其对叙利亚发动攻势 特朗普遭欧美批评

你的器材不支持播放多媒体材料 土耳其坦克驶入叙利亚边境的瞬间。

美国总统特朗普决定将美军撤出叙利亚北部，土耳其军队展开了对库尔德人的军事打击。

周三（10月9日），土耳其对叙利亚东北部的库尔德武装组织发动军事攻势。

土耳其总统埃尔多安表示，这场攻势旨在库尔德人控制的区域建立一个“安全区”，重新安置目前居住在土耳其的叙利亚难民。

许多观察人士将此次中东局势的升级怪罪于特朗普，说他“出卖盟友”。

特朗普撤军决定来得突然，国际上，美国国会两党、法国等盟友都表达了反对，认为此举背信弃义，会进一步搅乱中东局势。

还有中国的军事战略观察人士认为，特朗普此举是为了重返亚太的政策，将美军的重点放在亚太地区集中对付中俄两国。

图片版权 AFP Image caption 在叙利亚的库尔德人早些时候抗议土耳其的威胁。

特朗普突发的言行

2019年10月7日，特朗普宣布从叙利亚北部撤出美军。他表示，这是为了摆脱“荒谬的、无休止的战争”。

早些时候，特朗普还责怪欧洲把美国当傻子，拒绝将来自欧洲的“伊斯兰国”俘虏接回国。

此前一天，特朗普和土耳其总统埃尔多安通了电话，之后白宫表示，土耳其将推进其长期计划对叙利亚北部的行动，而美军将不再在有关地区出现。

特朗普的推特表示，土耳其、欧洲、叙利亚、伊朗、伊拉克、俄罗斯和库尔德人现在将不得不决定怎么收拾这个摊子。

有欧洲分析人士认为，特朗普宣布从叙利亚撤军主要是从美国国内选情出发，兑现承诺让美军士兵们回家准备过节。此外，特朗普目前陷入乌克兰门的丑闻调查中，需要转移民意。

据美国国务院一位高级官员说，美国在叙利亚各地驻有大约1000名士兵，但现在只有大约20多人从边境地区撤出。

特朗普还表示，已经警告土耳其不得出手太重，否则将摧毁土耳其经济。

图片版权 Reuters Image caption 土耳其军队发动向叙利亚北部的库尔德武装的打击行动。

库尔德人历史和与土耳其的冲突

目前，有大约2500万至3500万库尔德人居住在土耳其、伊拉克、叙利亚、伊朗和亚美尼亚交界处的山区。他们在中东是第4大民族。

他们长期希望能建立一个由国际社会承认的自己的民族国家，但他们从未成功。比如，在萨达姆时期的伊拉克的库尔德人就一直遭到萨达姆的打压。

在土耳其，该国政府与占全国人口15%至20%的库尔德人之间有着根深蒂固的敌意。库尔德几代人都受到土耳其当局的严厉对待。20年代和30年代库尔德人的起义被镇压，库尔德人的名字、服装和语言都被禁止使用或受到限制，库尔德民族身份也得不到承认。

1978年，阿卜杜拉·奥贾兰建立了库尔德工人党，要求在土耳其境内建立一个独立国家。6年后，该组织开始了武装斗争。自那时以来，土耳其政府与其的冲突已导致4万多人丧生，数10万人流离失所。土耳其称该组织是“恐怖组织”。

图片版权 AFP Image caption 库尔德武装骁勇善战，人数不多的美军在库尔德人帮助下，打垮了叙利亚北部所谓的“伊斯兰国”武装。

叙利亚北部和土耳其的意图

2013年，所谓的“伊斯兰国”武装攻入了叙利亚北部的库尔德人聚居区。

叙利亚的库尔德人政党库尔德民主联盟党组成武装，在美军的支持下与所谓的“伊斯兰国”进行激战，在土耳其被取缔的库尔德工人党武装也加入这场战斗。

库尔德武装骁勇善战。在库尔德人帮助下，美军打垮了所谓的“伊斯兰国”武装。

土耳其总统埃尔多安宣称，要在土耳其和叙利亚边境划出一个480公里长、30公里深的“安全区”，重新安置目前居住在土耳其的360多万叙利亚难民中的200万人。

土耳其认为叙利亚的库尔德民兵也是被取缔的库尔德工人党的一部分，因此要予以军事打击。

图片版权 EPA

各方反应

伊朗表示，它反对土耳其在叙利亚的任何军事行动。美国在中东的一些盟国也表示不支持土耳其的军事行动。

在美国国内，美国众议院议长、民主党人佩洛西要求特朗普收回撤军决定，认为其威胁地区安全局势，并向伊朗、俄罗斯，以及美国的盟友发出“美国不再可靠”的信号。共和党内的很多人也批评特朗普仓促撤军只会让俄罗斯、伊朗、叙利亚阿萨德政府获益。

欧洲多国领导人对特朗普予以批评。法国世界报立即刊出了社论，题目是：特朗普不负责任的外交。

欧洲一些报章的评论认为，特朗普虽然只是撤离特种部队的几十名成员，但让本来投鼠忌器的土耳其可以对库尔德人大开杀戒，破坏了对库尔德人的承诺，并可能让所谓的“伊斯兰国”在当地混乱的局势下死灰复燃。