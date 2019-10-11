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中国向来在涉及国家主权、领土完整的问题上态度强硬，对包括“藏独”、“台独”、“港独”、“疆独”，以及六四天安门民主运动和东海、南海等议题非常敏感。

近几天来，全世界瞩目的美国篮球协会NBA在中国的处境，恰好是此类政治问题极度敏感的最新例子。

NBA在中国拓展了30年，应该没有料到某个球队经理的一番个人观点，会将整个集团总经理以至整盘生意卷入香港抗议这样的政治漩涡。

NBA作为一个体育商业机构，面临中国和美国两方的压力。美国方面认为，中国正日益利用市场前景和商业手段操控美国企业，迫使他们放弃自己的价值观；而中国方面强调，与中国方面开展交流与合作，却不了解中国的民意，“是行不通的”。

从NBA开始， BBC中文为您盘点十大最近踩上中国政治红线的跨国公司：

1） NBA（全美篮球协会）

全美篮球协会NBA，堪称职业篮球比赛的代名词。借助中国经济改革开放给家家户户带来的电视机，NBA走入了中国亿万家庭，赢得了数以亿计的粉丝和球迷。

如果说任何国际名牌进入中国，总是从确定一个接地气的，或者信达雅的中国名字开始，那么NBA却是一个例外。在中国拓展30年，NBA的名头一直在那，全美篮球协会这样的直白翻译名字，说起来只会让球迷们觉得很外行。

本次休斯顿火箭队总经理莫雷在个人推特上支持香港抗议的推文发出后，NBA总裁肖华支持言论自由的表态，使中国各方面的态度从对火箭队的抵制似乎有全面扩大到整个NBA在中国活动的趋势。

中央电视台以及腾讯等媒体都表示将暂停对NBA在中国近日比赛的转播，诸多商业公司也表示将下架火箭队的产品，停止与火箭队的合作，等等。

沸沸扬扬两天之后，10月10日，NBA两支球队在上海的表演赛如期进行。对此，外界很多人都松了一口气。

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2）Apple(苹果公司）

就在火箭队总经理莫雷踩上香港红线的几乎同时，智能手机巨头公司苹果（Apple）也卷入了香港抗议这个政治漩涡。

苹果公司被中国官媒批评，一款香港地图手机应用程序App，被香港抗议者用来跟踪香港警方行动位置。

《人民日报》指责苹果公司不加掩饰，“为暴徒保驾护航”。文章表示：“ 商业的归商业，政治的归政治，没人想把苹果公司扯到香港正在发生的风波中。但现在人们已有合理想象，苹果公司自己要跳进来，要把商业和政治乃至商业活动和违法行为搅在一起。这种不智、这样鲁莽，会给苹果公司招致多大的风浪，苹果公司需要深思。”

苹果公司其后表示，将这款App下架， 因为“很多有担心的香港客户联络了我们”，“我们也经与香港网络安全和预防科技犯罪局确认，这个App被用来针对和伏击警察。”

苹果公司的这一决定，被诸多西方媒体批评是，“叩头”、“屈服于中国的压力”。

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3）Blizzard（暴雪视频游戏公司）

10月8日，美国视频游戏公司暴雪(Blizzard)暂停了一名香港选手一年的比赛资格，并取消了他的奖金。

这一决定之前，香港选手钟“闪电战”吴伟(Chung "Blitzchung" Ng Wai)在赛后直播采访时，戴上了香港抗议中的标志性物品护目镜和防毒面具，并用国语喊话：解放香港。

暴雪公司8号发表声明称，这位选手违反了竞赛规则。

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4）Vans（范斯）运动鞋

美国运动鞋品牌“范斯”最近举办的一项创意比赛，邀请来自世界各地的设计者参加，获胜者除了赢得奖金，其作品还将被推出市场。

媒体报道称，一名加拿大设计者的主题，是香港2014年的“雨伞运动”和现在正在进行的“反送中”抗议，有红色紫荆花和黄色雨伞图案，以及带着防毒面具、护目镜和安全帽的抗议者。

这一设计引起中国网友的注意和争议后，被比赛组织者删除。

Vans在其脸书账号声明表示：“我们确认有少部分作品因不符合比赛参与守则而被删除”，但并未说明是哪些作品。声明还表示，“作为一个公开、多元的品牌，Vans从来没有任何政治立场。”

范斯公司的这一做法，在香港引起不满，却受到中国网民的称赞。

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5）Tiffany（蒂芙尼）

持续了4个月的香港抗议活动，将美国珠宝饰品公司蒂芙尼（Tiffany）也卷入了政治漩涡。

蒂芙尼推出的一张手遮单眼的广告照片，被中国消费者联想到香港的抗议活动，指控该公司支持香港反送中示威者。

蒂芙尼解释说，广告照片早在香港抗议之前就已拍摄，“绝无表达任何政治倾向的意图”。

“这张照片可能被如此解读，令我们感到遗憾，因而已将它从我们的数码和社交媒体平台删除，并从即刻起停止继续使用。”

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6) 范哲思（Versace）

2019年8月，时尚奢侈品牌范哲思的一款T恤衫照片在中国社交平台上引起热烈的讨论，这款T恤衫上，没有把香港列为中国城市，让中国的爱国网民们非常愤怒。

中国影视明星杨幂迅速发布声明，表示终止与范思哲的合作，不再出任该品牌的代言人。

范哲思的创意总监多纳泰拉·范思哲（Donatella Versace）通过微博和Instagram发表声明，表示对“错误”（error）和“不准确”（inaccuracy）表达“诚挚的歉意”。

7)蔻驰（Coach）、纪梵希（Givenchy）

几乎同时，另两家时尚品牌蔻驰和纪梵希也被中国网友发现有同范哲思品牌同类的问题。

两家公司随后都表示尊重中国的主权和领土完整，将改正在网站上的相关内容。

8）施华洛世奇（Swarovski）

以人造水晶制品而闻名的奥地利品牌施华洛世奇（Swarovski）也在2019年8月被发现在其官网上将香港列为国家。

施华洛世奇公司随后声明称，“一直都坚决维护中国的主权和领土完整”，正在对全球上千网站进行排查。

中国近年来成为国际奢侈品牌销量增加的主要市场，麦肯锡发布的《中国奢侈品报告2019》显示，2012-2018年期间，中国贡献了全球奢侈品市场超过一半的增幅，并且到2025年这个比例还将持续升至65%。

正是在这样的背景下，时尚奢侈品牌对中国市场格外重视，面对敏感的政治问题它们必须选边站队，表明立场。

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9）航空公司

本次香港抗议活动，香港第一大民航公司——国泰航空面临了比其他航空公司更直接的来自中国的压力。

中国方面指责国泰员工参与暴力冲击，“被控暴动罪却未被停止飞行，以及泄露航班旅客（香港警察）信息”之后，中国民航局向国泰航空发出“重大航空安全风险警示”，国泰航空的股价大跌，行政总裁兼常务董事何杲（Rupert Hogg) 辞职。

除了香港，台湾是另一个曾经使多家国际航空公司踩中中国政治红线的问题。

早在2018年4月，中国要求40多家国际航空公司更改台湾、香港和澳门在官方网站上的“错误标注”，以符合“一个中国”原则。

在中国方面的截止日期之前，所有航空公司都按照中国要求做了修改。

10）万豪酒店（Marriott）

除了航空公司之外，另一个在中国受到压力必须符合“一个中国”原则的行业是酒店业。

2018年1月，国际连锁万豪酒店，被发现在发送予会员的服务质量问卷调查和官方网站中文版中，将台湾、香港、澳门、西藏与中国大陆并列，引起网民的不满和网信办以及市场监管局的调查。

对此，万豪酒店发表声明表示，“意识到了事件的严重性，表示真诚的道歉”。