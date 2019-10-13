美国连环杀人案：FBI爆出最冷血屠夫惊人内情

图片版权 FBI Image caption 美国联邦调查局FBI公布利特尔受害人画像

美国联邦调查局FBI证实，目前已经被收监的一名杀人犯是美国历史上杀人最多的连环杀手。

他的名字叫塞缪尔·利特尔（Samuel Little），现年79岁。利特尔供认自己谋杀93人，涉案50起，时间跨越35年（1970年至2005年）。

利特尔从2012年起，已经开始在监狱里服刑，他被判处终身监禁，罪名是谋杀3名女子。

美国官员说，利特尔的主要受害者是那些比较弱势的女子。她们大多数为黑人女性，并且其中许多人为性工作者或是有毒瘾者。

利特尔曾经是一名拳击手。 他的作案手法通常是先把受害人一拳打懵，然后再勒死。

因此，这意味着不总是能找到受害者被残酷谋杀的“明显标记”。

有些谋杀案例甚至从未被立案调查过。 所以，许多谋杀受害者被误判为吸毒过量致死或是事故等。

不仅如此，有些受害人的尸体也从未被找到过。

FBI在本周初（7日）发表的一份声明中说，他们的专家相信“利特尔所有的供认都是可信的”。

FBI犯罪专家帕拉佐洛（Christie Palazzolo）在声明中表示，多年来利特尔一直相信没有人能抓到他，因为他觉得没有人清点被他所谋杀的受害人。

虽然，利特尔已经被收监服刑，但是FBI坚信，为每一名受害人讨回公道非常重要，并且尽可能为每一宗案例结案。

目前，执法人员仍在继续核实利特尔供认的其他43个案例。

图片版权 Wise County Jail Image caption 塞缪尔·利特尔的近照，他还曾使用过麦克道尔（McDowell)这个名

美国官员目前已经公布了涉嫌在肯塔基、佛罗里达、路易斯安那、内华达以及阿肯色州5宗案例的额外信息，希望公众能帮助确认那些未被证实的死者受害人身份。

FBI之前还公布了利特尔在监狱中给受害人画的彩色画像，希望能确认更多的受害者。

与此同时，FBI还公布了利特尔监狱审讯视频录像，在录像中他描述了一些谋杀细节。

在其中的一个案例中，FBI办案人员还寻求公众帮助破案。

利特尔称，他曾在1970年代早期，在迈阿密遇见过一名叫玛丽安（Marianne）或是玛丽·安（Mary Ann）的年轻黑人变性女子。

他说，他在一个甘蔗地附近的公路上杀死了这名19岁的女子，然后把她的尸体扔进沼泽地。

他形容当时的情景时说，他把这名女子的尸体扔进了沼泽地，她面朝下掉了进去。

在另一起案件中，利特尔详尽讲述了他1993年在拉斯维加斯一家汽车旅馆中勒死一名女子的情景。

他回忆说，他之前还见到过该名女子的儿子，还跟他握过手。

在谋杀该名女子后，他驱车载着尸体来到城郊，之后把尸体顺着斜坡推了下去。

Image caption FBI 公布的利特尔作案受害人的分布地图，其中绿点是一名受害者，红点则代表两名或以上受害人。（来源：FBI)

美国官员表示， 利特尔谋杀记忆大多数都很准确，但他无法记起具体的日期，给案件调查带来了阻碍。

但目前并不清楚，利特尔招认更多案情是否会让他面临更多指控？

2012年。利特尔因在肯塔基州的一项毒品指控而被捕，后被引渡至加利福尼亚。加州的官员对他进行了DNA测试。

利特尔犯罪记录广泛：从武装抢劫到强奸，涉案地点遍及全美国。

DNA测试结果显示，他与1987年和1989年在洛杉矶发生的3起未决谋杀案有关联。

他最初在庭审中拒不认罪，但最终被定罪，并被判处3个终身监禁，没有假释的机会。

利特尔随后被移送给FBI暴力犯罪逮捕计划（the FBI's Violent Criminal Apprehension Program ，ViCAP) 。

该项目旨在分析一些涉及暴力和性侵犯罪的惯犯，并与当地执法机构分享信息，交叉取证，解开未解犯罪之谜。

去年，德克萨斯官员霍兰德与联邦调查局的暴力犯罪小组一道前往加利福利亚去审问利特尔。

利特尔同意与他们交谈，因为他期待能够转换监狱。

因此，霍兰德“几乎每天”都能够向他提问，以对利特尔的整个犯罪画面有一个完整的了解。