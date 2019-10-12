Image caption BTS去年赢得BBC广播电台第一台Teen Awards 2018的“最佳国际团体”与“最佳社交媒体明星”奖项。

韩国流行乐（K-pop）超级乐团BTS（防弹少年团） 成为首位在沙特阿拉伯举办大型演唱会的外国乐团。然而乐团此行也遭到非议评，因为后者一直被人权团体批评其纪录欠佳。

这个男子流行乐团星期五（10月11号）应沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed Bin Salman）邀请，在首都利雅德法赫德国王国际体育场举行演唱会，门票事前早已售罄。

BTS是世界上最受欢迎的流行乐团之一，他们是首队在美国专辑榜上拿下冠军的韩国乐团，以精湛的舞蹈以及俊帅的男孩面孔闻名。BTS在全球拥有广大的忠诚粉丝。

许多BTS粉丝在网上分享了参与当晚演唱会的兴奋，并感激BTS来到了利雅德。据韩联社报道，这场演出吸引了来自科威特、阿联酋等周边国家的歌迷到来，演唱会也透过网络流媒体直播，让无法到达现场的歌迷观看。

表演前一晚，首都利雅德的主要建筑物都亮起了代表BTS的浅紫色。从演唱会现场的视频看到成千上万的歌迷合唱BTS的歌曲，歌迷并用他们的手机屏幕以及灯笼点亮了整个演唱会场。

一位中国女歌迷“Lan”告诉BBC中文，BTS区别了很多其他包装出来的偶像团体。“因为BTS音乐有他们自己的风格。歌词里会唱到追逐梦想的过程、对社会问题的思考、对粉丝的感谢等等，让人觉得很真诚 。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Turki_alalshikh بي تي اس ... يقولون ملعب مره مره فاضي مافيه الا ٧ pic.twitter.com/lsfcONHgSI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) 2019年10月11日

BTS去沙特阿拉伯都引来些什么批评？

沙特阿拉伯已经放宽了许多对娱乐产业的限制。王储萨勒曼说他想改革国家的经济与社会。该国去年解除女性驾驶禁令。直到2017年，女性在该国才允许到法赫德国王国际体育场。

BTS这次接受沙特阿拉伯的邀请，造成其歌迷内部意见分裂。英国《卫报》指出，演唱会开始之前，有歌迷发布了#BTSdontgo（BTS别去）标签的Twitter推文。

总部设在美国纽约的国际组织人权基金会（Human Rights Foundation）批评，BTS应约演出，是“洗白”沙特阿拉伯的侵犯人权行为。

人权基金会推特上说：“BTS没有使用平台谴责沙特政权之恶行，反而选择今天在利雅得的演出来洗白该政权侵犯人权的行为。 我们呼吁名人在认同极权政权之前三思而后行。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @HRF Rather than using their platform to denounce the Saudi regime’s abuses, BTS chose to whitewash the regime’s human rights violations by performing in Riyadh today.



HRF calls on celebrities to think twice before endorsing authoritarian regimes. https://t.co/843nov1R2i — Human Rights Foundation (@HRF) 2019年10月11日

BTS的成员RM为他们到沙特阿拉伯演出辩护。他告诉美媒《好莱坞报导》说：“我不会说这是个简单决定。”

另一位成员Jimin补充说： “我们是被正式邀请来演出的。 距离我们上次在中东演出，已经有一段时间了。我猜上次是2015年在杜拜。 简单来说，如果有人希望看到我们，我们就会去那里。 这就是我们的想法。”

今年8月，美国歌手妮琪·米娜（Nicki Minaj）告诉她的粉丝说她支持女权、LGBT社群和言论自由后，取消原定在沙特阿拉伯的演出。

图片版权 AFP Image caption 王储穆罕默德·本·萨勒曼被质疑是卡舒吉命案等侵害人权事件之幕后策划者，但这位王储也是沙特旅游业改革开放的主要推手。

BTS到底是谁？

图片版权 Getty Images / FilmMagic Image caption BTS在全球各地都有庞大的粉丝支持，特别是年轻族群。

出道于2013年，BTS是韩国Big Hit Entertainment公司一手打造的男子组合。成员包括RM、Jin、Suga、J-Hope、Jimin、V及Jungkook七人。

BTS为韩文“防弹少年团”缩写。有评论人士认为，与其他“韩流”组合的不同之处在于，BTS的歌曲覆盖了一些霸凌、菁英主义、心理健康等禁忌话题。他们的歌曲混合流行、R&B、嘻哈等风格，同时配以精心编排的舞蹈。除韩文歌曲外，他们还曾发行日文专辑，并在推特及Instgram官方账号上，超过2000万人关注。

”能够参与到他们从演出的时候只有两排粉丝，到现在几万人座无虚席的成长与成功，作为粉丝我也有一种自己梦想实现的感受。” 中国女歌迷“Lan”对BBC中文记者解释。

BTS与韩国流行文化产值

外界分析，韩国以全国之力扶植文化产业，在亚洲国家中是个中翘楚。2000年初始，韩国流行歌手宝儿（BoA）和Rain开启韩流席卷亚洲的风潮。《冬季恋歌》这部广受欢迎的电视剧使演员裴勇俊变成了亚洲巨星。

图片版权 GEOFFROY VAN DER HASSELT / Getty Images Image caption BTS 在法国的歌迷。

韩国政府也在海外开设驻外韩国文化院，在全世界31国设有分院，举办韩语课程以及电影音乐等交流活动，提升韩流永续发展。

福布斯（Forbes）本周报道，BTS引领的韩流效应，在韩国贡献了高达46.5亿美元的国内生产总值（GDP），现在与三星等韩国顶尖企业处于同一经济联盟。 该报导又称，BTS销售的数百万张专辑和演唱会门票的金额，超过了斐济及马尔代夫等国家年产值。在Twitter上，BTS的贴文被回应或转发的量是美国总统特朗普的四倍。

BTS不仅是亚洲现在最受欢迎的流行乐团之一，他们在西方国家声势也如日中天。