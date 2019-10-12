BTS赴沙特阿拉伯演出：韩国流行乐团何以引来人权组织非议？
韩国流行乐（K-pop）超级乐团BTS（防弹少年团） 成为首位在沙特阿拉伯举办大型演唱会的外国乐团。然而乐团此行也遭到非议评，因为后者一直被人权团体批评其纪录欠佳。
这个男子流行乐团星期五（10月11号）应沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed Bin Salman）邀请，在首都利雅德法赫德国王国际体育场举行演唱会，门票事前早已售罄。
BTS是世界上最受欢迎的流行乐团之一，他们是首队在美国专辑榜上拿下冠军的韩国乐团，以精湛的舞蹈以及俊帅的男孩面孔闻名。BTS在全球拥有广大的忠诚粉丝。
许多BTS粉丝在网上分享了参与当晚演唱会的兴奋，并感激BTS来到了利雅德。据韩联社报道，这场演出吸引了来自科威特、阿联酋等周边国家的歌迷到来，演唱会也透过网络流媒体直播，让无法到达现场的歌迷观看。
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表演前一晚，首都利雅德的主要建筑物都亮起了代表BTS的浅紫色。从演唱会现场的视频看到成千上万的歌迷合唱BTS的歌曲，歌迷并用他们的手机屏幕以及灯笼点亮了整个演唱会场。
一位中国女歌迷“Lan”告诉BBC中文，BTS区别了很多其他包装出来的偶像团体。“因为BTS音乐有他们自己的风格。歌词里会唱到追逐梦想的过程、对社会问题的思考、对粉丝的感谢等等，让人觉得很真诚 。”
BTS去沙特阿拉伯都引来些什么批评？
沙特阿拉伯已经放宽了许多对娱乐产业的限制。王储萨勒曼说他想改革国家的经济与社会。该国去年解除女性驾驶禁令。直到2017年，女性在该国才允许到法赫德国王国际体育场。
BTS这次接受沙特阿拉伯的邀请，造成其歌迷内部意见分裂。英国《卫报》指出，演唱会开始之前，有歌迷发布了#BTSdontgo（BTS别去）标签的Twitter推文。
总部设在美国纽约的国际组织人权基金会（Human Rights Foundation）批评，BTS应约演出，是“洗白”沙特阿拉伯的侵犯人权行为。
人权基金会推特上说：“BTS没有使用平台谴责沙特政权之恶行，反而选择今天在利雅得的演出来洗白该政权侵犯人权的行为。 我们呼吁名人在认同极权政权之前三思而后行。”
BTS的成员RM为他们到沙特阿拉伯演出辩护。他告诉美媒《好莱坞报导》说：“我不会说这是个简单决定。”
另一位成员Jimin补充说： “我们是被正式邀请来演出的。 距离我们上次在中东演出，已经有一段时间了。我猜上次是2015年在杜拜。 简单来说，如果有人希望看到我们，我们就会去那里。 这就是我们的想法。”
今年8月，美国歌手妮琪·米娜（Nicki Minaj）告诉她的粉丝说她支持女权、LGBT社群和言论自由后，取消原定在沙特阿拉伯的演出。
BTS到底是谁？
出道于2013年，BTS是韩国Big Hit Entertainment公司一手打造的男子组合。成员包括RM、Jin、Suga、J-Hope、Jimin、V及Jungkook七人。
BTS为韩文“防弹少年团”缩写。有评论人士认为，与其他“韩流”组合的不同之处在于，BTS的歌曲覆盖了一些霸凌、菁英主义、心理健康等禁忌话题。他们的歌曲混合流行、R&B、嘻哈等风格，同时配以精心编排的舞蹈。除韩文歌曲外，他们还曾发行日文专辑，并在推特及Instgram官方账号上，超过2000万人关注。
”能够参与到他们从演出的时候只有两排粉丝，到现在几万人座无虚席的成长与成功，作为粉丝我也有一种自己梦想实现的感受。” 中国女歌迷“Lan”对BBC中文记者解释。
BTS与韩国流行文化产值
外界分析，韩国以全国之力扶植文化产业，在亚洲国家中是个中翘楚。2000年初始，韩国流行歌手宝儿（BoA）和Rain开启韩流席卷亚洲的风潮。《冬季恋歌》这部广受欢迎的电视剧使演员裴勇俊变成了亚洲巨星。
韩国政府也在海外开设驻外韩国文化院，在全世界31国设有分院，举办韩语课程以及电影音乐等交流活动，提升韩流永续发展。
福布斯（Forbes）本周报道，BTS引领的韩流效应，在韩国贡献了高达46.5亿美元的国内生产总值（GDP），现在与三星等韩国顶尖企业处于同一经济联盟。 该报导又称，BTS销售的数百万张专辑和演唱会门票的金额，超过了斐济及马尔代夫等国家年产值。在Twitter上，BTS的贴文被回应或转发的量是美国总统特朗普的四倍。
BTS不仅是亚洲现在最受欢迎的流行乐团之一，他们在西方国家声势也如日中天。