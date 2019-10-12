中美贸易谈判 盘点十大细节究竟谁是赢家

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中美最新一轮贸易谈判究竟如何？美国总统特朗普对谈判的总结是，“双方达成了相当实质性的第一阶段协议”。

受中美贸易谈判前景看好的刺激，周五（10月11日）美国股票市场出现大幅上升。

中美此轮贸易谈判，究竟涉及哪些具体内容呢？美国总统特朗普在白宫会见中国副总理刘鹤之后，举行了记者招待会，谈到了如下10个主要的方面：

1）书面协议仍需数周

目前双方达成的仍然是原则性协议。美国总统特朗普周五（11日）在白宫会见中国副总理刘鹤之后向记者表示，书面协议将在未来三周、四周或者五周时间内完成。

所有原则上达成的协议，中国仍需带回北京获得最高层的批准。美国财政部长姆努钦说：“我们没有看到白纸黑字的协议，也不会签署。”

2）中美原则上取得进展包括

农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等。

3）农产品

中国承诺每年将购买美国农产品400亿至500亿美元。特朗普在白宫讲话时向美国农民建议说：马上去买更多农田和更大型的卡车吧。

4）关税

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普说，与刘鹤谈起香港的抗议，“跟几个月前的头几天比，确实减弱很多了，那时候看到有很多人，现在少了很多。我们讨论了这个问题。我认为这会自行解决的。”

应刘鹤的要求，特朗普同意，美国暂缓实施原本将在10月15日生效的对价值2500亿美元的中国产品增加关税至30%的决定。

5）金融

美国财政部长姆努钦在记者会上表示，中美之间在金融服务方面有“一个差不多完全的金融市场开放协议”，中国向美国金融机构开放市场，双方还就外汇市场透明和自由方面达成协议。

6）技术转让

技术转让将会是中美谈判第一阶段协议中的一部分，但还会有第二阶段的谈判。

7）华为公司

美国贸易代表莱特希泽说，华为不是本次中美贸易谈判的内容。华为问题是另一个不同的程序。

8）中国公司黑名单

在被问及美国制裁的中国公司黑名单时，特朗普回应说，“我们会看看这份黑名单，决定看哪些公司会在名单上。”

9）中国留学生

特朗普被问及中国留学生时说：“我们会对中国学生很好。我以前多次听过这个问题，包括从我们自己安全部门的人。有谣言说我们要向中国学生关上大门，这都是没影的错误消息。我们对待中国学生不会与对待其他国家的学生不同。”

10）香港抗议

有关香港抗议，特朗普回应说，“中国在香港已经取得了很大进步，我也一直在看。实际上我还告诉副总理（刘鹤）说，现在已经比最初的时候减弱多了。我们讨论了这个问题。我认为这会自行解决的。这个（贸易）协议对香港民众来说是个很棒的协议，我认为对香港来说是非常积极的事情。”

赢家

中美之间新一轮的谈判成果，要落实在正式的文件中还需要相当的时间，这也让外界对双方究竟能否达成书面协议存有相当大的疑问。

中国官方新华社在报道中写道：双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

这显然与特朗普在推特中所表现的乐观有很大差距。特朗普在推特中写道：这次中国协议最大的好处之一就是，因为各种原因，我们不需要经过冗长、政治复杂的国会批准过程。等协议完全谈好了，我就代表我们国家签了，又快又干净！

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump One of the great things about the China Deal is the fact that, for various reasons, we do not have to go through the very long and politically complex Congressional Approval Process. When the deal is fully negotiated, I sign it myself on behalf of our Country. Fast and Clean! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月11日

而外界很多评论人士，对中美本次谈判的实际成果，不少也持谨慎、观望态度。

《金融时报》在北京的记者汤姆·米彻尔（Tom Mitchell）报道认为，中国在与美国的贸易休兵中几乎没有让步。

“双方还需要走很长的路才能最后就更加敏感有争议的议题达成一致意见，这些议题包括中国政府对战略性行业和国营企业的支持，而协议也是特朗普希望在开始2020年争取连任竞选之前双方能达成的。”

美国《纽约时报》报道说，美国的“经济痛楚似乎软化了特朗普的斗志”。

澳大利亚前总理陆克文发表评论文章认为，中美之间的原则性协议，“是一个令人鼓舞的信号，但是口头协议只是第一步。如果贸易战不能最后结束，明年将大大增加美国、欧洲、日本和其他发达国家和新兴经济体衰退的风险。这也可能严重影响中国近期的经济增长前景。”

澳大利亚现任总理斯科特·莫里森也认为，中美之间的初步协议“多多少少算是个突破”。