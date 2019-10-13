图片版权 Reuters Image caption 日本当局派出2.7万名自卫队员参加救援行动。

数十年来侵袭日本最强的台风“海贝思”，已造成至少18人死亡，日本当局派出数万名自卫队及其他救援人员救灾。

“海贝思”于当地时间周六（10月12日）在日本东京南部登陆，之后向北移动，沿途造成严重水灾。

日本放送协会（NHK）报道，风暴中已经有13人失踪。

在日本长野县中部，洪水包围了民居著名的子弹火车，救援人员需要用直升机将被困的灾民从屋顶救起。

当局表示，他们一共派出了2.7万名自卫队人员参加救援。

首相安倍晋三表示“政府会竭尽所能”，承诺如果有需要的话，会派出更多自卫队人员。

至周日，台风已经有所减弱，并逐渐离开陆地。

女性长者被救期间意外身亡

在东京北边的川越市，救援人员用小船将被困的居民送至收容中心。

在大东京区域，近15万户居民停电，自来水供应亦受影响。在“海贝思”持续威胁下，一些火车以及飞机航班被取消。

很多伤亡都是由于洪水所造成的山泥倾泻（泥石流）导致的。

美联社引述消防人员指，有一名70多岁的女性在被救援直升机救起时意外掉落死亡。

日本其中一些地区在数天内录得平均年降雨量的40%。

你的器材不支持播放多媒体材料 日本当地气象厅称“海贝思”是60年来侵袭本国的最强风暴

在富士山附近的箱根町，周五和周六录得了超过1米（3英尺）的雨量，是日本有纪录以来48小时内录得的最高降雨量。

强降雨还侵袭了农田，还有多个仓库被水淹。

东京西北边的东松山市一名农民向法新社表示：“我们从来没遇到过这样的洪水。”

体育赛事受影响

风暴导致在日本举行的英式橄榄球世界杯部分比赛被取消，不过日本队对苏格兰队的重要比赛则会在周日如期进行。

日本格兰披治一级方程式预赛也因风暴受到一定影响，最后还是如期举行。

在风暴登陆之前，当局向超过700万居民发出呼吁，敦促他们离开，不过有消息指，住进收容中心的只有5万人。

就在上月，台风“法茜”就曾侵袭日本部分地区，对3万户住宅造成损毁，其中大多数至今尚未被修复。

图片版权 Reuters Image caption 日本长野县的子弹火车被洪水包围。

图片版权 Reuters Image caption 洪水致众多居民被困。